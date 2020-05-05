Елена Подолько
Последние публикации
Испытание лидерством для России и Китая
Глобальный кризис 2020 года остро поставил вопрос о выборе пути перед растерянным человечеством, оказавшимся в экономическом, социальном и духовном тупике на пороге эпохи кардинальных перемен. В публичном пространстве и в частных беседах звучат похожие вопросы: «Что происходит?», «Каким будет мир...
5 мая 2020
2020: Конец эпохи иллюзий
В эти дни и политики, и обычные люди — весьма взбудоражены. Полушепотом, а то и во весь голос люди говорят о возможности новой большой войны. Говорят, но не особо верят в ее вероятность. Ведь есть ядерное оружие сдерживания. И ничего страшного, что уже которое десятилетие планета Земля покрыта...
10 января 2020
«Плутократов ждут вилы»: американский миллиардер о рыночном капитализме
Миллиардер, венчурный капиталист, один из успешнейших американских предпринимателей и в то же время — неординарный и противоречивый мыслитель современности. Именно Ник Ханауэр является одним из инвесторов-основателей транснациональной компании Аmazon.com, ставшей впоследствии мировым лидером среди...
10 ноября 2019
Идея. Идеология. Мечта. Что может нас объединить?
Осмысление мира, в котором мы живем, требует тотальной мобилизации интеллекта. Нам нужно подтягивать историческую память, рассматривать происходящее не только через призму прошлого, не только всматриваясь в настоящее, но и формируя образ будущего. И даже этого будет недостаточно, если на наш мир мы...
25 октября 2019