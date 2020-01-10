В эти дни и политики, и обычные люди — весьма взбудоражены. Полушепотом, а то и во весь голос люди говорят о возможности новой большой войны. Говорят, но не особо верят в ее вероятность. Ведь есть ядерное оружие сдерживания. И ничего страшного, что уже которое десятилетие планета Земля покрыта очагами военных действий. Уже стирается из памяти разорванная на куски Югославия на рубеже 21 века. А следом за ней — череда военных конфликтов, внешней агрессии, срежиссированных революций. Целые государства, с древнейшей историей, в руинах. Миллионы погибших. Миллионы вынужденных беженцев. Хаос и разруха. Может, и прав блестящий мыслитель современности Николас Талеб, утверждая, что мы всегда считаем, что лучше понимаем происходящее в мире, чем это есть на самом деле. И что, несмотря на наши знания, прошлое ничего не говорит нам о будущем.

Thestar.com Александрия Окасио-Кортес

Но вернемся к реалиям сегодняшнего времени. Ближний Восток снова вступает в большую игру? Или он из нее и не выходил, а вот с его ролью бушующего центра мировых событий не очень-то считались? «Разделяй и властвуй» в не столь искусных руках может так и не стать законченным словосочетанием и оборваться на слове «разделяй». Ближний Восток служит этому наглядным примером.

В этом регионе все очень плотно, густо населено, разнообразно, противоречиво, аутентично и непонятно — для большинства сторонних наблюдателей. Там просто все по-другому, и с этим нужно считаться.

Так каков генеральный план главного глобального игрока? Вершителя судеб мира. Законодателя политики без правил. Образца свободы и демократии в королевстве «кривых зеркал».

Ирония в том, что какими бы словами ни прикрывались действия США, приводят они неизменно к одному результату — хаосу, разрухе, человеческим жертвам и лишениям — на тех территориях, куда они являются без приглашения. Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия. Кто и когда сможет объективно оценить последствия для мировой цивилизации тех катастрофических разрушений под знаменами свободы и демократии, которые были принесены народам этих стран? И что еще требуется для прозрения такого количества людей в разных странах мира, все еще ослепленных иллюзией «праведных» причин, якобы оправдывающих действия главного зачинщика этих катастрофических событий.

Уничтожение не просто так называемых «недружественных режимов», но и целых государств с их историческим и культурным наследием. Ради какой цели? Благополучия одной единственной страны? Но сложно предположить, что повышение безопасности и улучшение качества жизни граждан одной страны возможно в окружении мирового хаоса и беспредела. Даже если сделать совершенно невероятное предположение, что утверждение своего мирового господства известная страна из трех букв стремится достичь путем физического уничтожения населения других государств, которые по разным причинам их не устраивают, чтобы контролировать их природные ресурсы, то первый вопрос, который возникает — каким образом они планируют избавиться от «неугодного» населения? Даже если не касаться моральной стороны, а взять, к примеру, аналогию с исчезновением всего одного биологического вида на Земле, это чревато целой чередой трагических последствий. Как же наивно полагать, что локальная атомная война не выльется в глобальную катастрофу, отозвавшись своими разрушительными последствиями в любой точке земного шара.

Kremlin.ru Владимир Путин

На фоне этих событий можно сидеть и ждать и надеяться, что в случае всемирной катастрофы — нас она не коснется. А можно действовать и брать на себя ответственность. Именно так поступает национальный лидер России В. В. Путин — который взял на себя историческую миссию спасения мира от катастрофы. Хорошо понимая и, наверно, пытаясь на деле показать, что в одиночку с глобальными проблемами не справиться. Кто бы что ни говорил, про отсутствие шансов у В. В. Путина стать каким-то там «голубем мира» или арбитром на Ближнем Востоке. Как мне видится, это весьма ограниченный взгляд на его роль в международных делах. А эта роль на сегодня все более весома, как и его авторитет во всем мире. Нравится это кому-то или нет, Владимир Путин уже вошёл в историю, встав на защиту государства, которое ждала участь второго Ирака. Став на пути попыток подчинить весь мир интересам 1% населения одной страны. И сегодня именно Путин является ключевой объединяющей силой, которая стабилизирует мировую политику. И дает надежду на то, что у разных стран и народов будет шанс идти по своему пути развития и взаимодействие станет возможным не только на фоне тех или иных мировых катастроф.

В отношении Америки есть целый ряд вопросов, которым пока что суждено остаться без ответа. Например, отвечает ли то, что творит американский президент, долгосрочным целям самой Америки? Или как минимум тех властных кругов, которые все же думают о будущем мира. Мира, в котором предстоит жить — если не им самим, то их потомкам. Существуют ли силы, мощнее тех, что стоят за Трампом и управляют его действиями? И кто и когда сменит Трампа?

Есть и другого рода последствия. Когда страна, империя рушится изнутри. Потому что у всех явлений есть оборотная сторона. Не приводя избитые исторические примеры, можно взять только новейший. Современная мировая империя Соединенные Штаты Америки на деле уже разделена и погрязла во внутренних противоречиях. Знаменитый плавильный котел так и не смог принять и переплавить в единую нацию всех желающих приобщиться к американским ценностям. И теперь они пытаются отгородиться от потока мигрантов бетонной стеной на границе с Мексикой. Стеной, построенной, кстати, на исконно мексиканских землях. А в Америке испанский язык пока не является вторым официальным, но на нем уже разговаривает, по данным открытых источников — около 60 млн человек. А выходцы из латиноамериканских стран фактически захватывают все сферы жизнедеятельности этого государства — от шоу-бизнеса до политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

Восходящая звезда американского политического Олимпа Александрия Окасио-Кортес в рамках избирательной кампании Берни Сандерса одно из ключевых выступлений перед сторонниками кандидата сделала полностью на испанском языке. Возможно, это и есть оборотная сторона для американского истеблишмента той хищнической неолиберальной политики, которая десятилетиями проводилась в Латинской Америке. И которая, судя по действиям американских властей в других странах мира, ничему их не научила.

Для того чтобы стать «черным лебедем» — по Талебу — для американской политики, у Александрии Окасио-Кортес есть целый набор отличительных черт. Она — самая молодая женщина, когда-либо избранная в Палату представителей США за 230-летнюю историю этого законодательного органа. И к тому же — сторонница демократического социализма. Но это только начало увлекательной биографии 30-летней американки, пуэрториканского происхождения. Рожденная в семье весьма скромного достатка, она преуспела в учебе, с отличием окончила Бостонский университет, где, кстати, была избрана президентом организации латиноамериканских студентов. В 19 лет столкнулась со своими собственными жизненными испытаниями, когда от тяжелой болезни умер ее отец и семья чуть не оказалась на улице. При этом Александрия не сломалась, а, работая по 18 часов в сутки, по-прежнему занималась и активной общественной деятельностью. Получила разносторонний опыт и в 2018 году неожиданно стремительно ворвалась в эпицентр политической жизни страны — одержав сенсационную победу в предварительных выборах Демократической партии от 14-го избирательного округа Нью-Йорка. Это сделало ее официальным кандидатом на предстоящих в ноябре 2018 года выборах в Палату представителей США. И 29-летняя Окасио-Кортес победила на этих выборах, заручившись поддержкой 78% избирателей. Причем в обоих случаях ее соперниками выступали опытнейшие политики.

Сама она скромно объяснила свою победу тем, что 70% жителей её округа не являются белыми и никогда не имели представителя в Конгрессе из собственной социальной среды (кроме того, 50% населения округа — иммигранты).

Кукрыниксы. Мечты Пентагона. 1965

О том, что она является сторонницей идей демократического социализма Александрия заявляет бесстрашно, красноречиво и постоянно. Помимо необходимости обеспечения медицинского страхования для всех, она говорит о повышении прожиточного минимума, бесплатном высшем образовании и всеобъемлющей реформе системы уголовного правосудия и иммиграции, 70%-м налогообложении для миллиардеров и новой политике в сфере защиты окружающей среды (Green New Deal). Она призывает к этому в Америке и срывает бурные овации. И это после якобы краха левых движений на латиноамериканском континенте в последние годы. Фидель Кастро рассмеялся бы в голос.

В американских СМИ сразу же развернулась ожесточенная кампания против Окасио-Кортес. Но и голоса ее сторонников звучат все громче. Они открыто говорят о том, что Александрия — лидер прогрессивного движения, что за год в Вашингтоне она совершила революцию в Демократической партии, что ее хотят видеть кандидатом на будущих президентских выборах в 2024 г.

Сама Окасио-Кортес своими провокационными выступлениями просто взрывает иллюзию стабильности американской политической системы. Она заявляет, что Демократическая партия объединяет политиков, которые друг с другом не уживаются. Чего только стоит ее собственное высказывание об оторванности лидеров Демократической партии от реальной жизни:

«Пришло время признать, что не все демократы одинаковые. Что демократ, который берёт деньги у корпораций, получает барыши от выкупа заложенной недвижимости, не живёт здесь, не посылает своих детей в наши школы, не пьёт нашу воду или не дышит нашим воздухом, не должен представлять нас».

Здесь, наверно, задумались и лидеры, и сторонники других партий. Причем не только в Америке.

Что касается Окасио-Кортес, ее избирательная кампания в ходе выборов в Палату представителей была проведена на 100% силами добровольцев и без использования корпоративных пожертвований.

Matt Johnson Александрия Окасио-Кортес

И в целом в Америке (и других странах Запада) уже не первый год идут дискуссии о новых социально-экономических концепциях, новых моделях развития — на фоне все более глубокого разочарования капиталистической и неолиберальной идеологиями. И эти дискуссии характеризуются все большими симпатиями к идеям левого толка.

При этом открыто говорят о том, что молодые американцы (18−24) предпочитают социализм капитализму, 80% из них полагают, что федеральное правительство должно серьезно заниматься вопросами изменения климата, а более 70% считают, что богатые должны платить более высокие налоги [1]. К этому следует добавить, что «не белые американцы» приближаются к большинству по всей Америке, а в 13 штатах уже составляют большую часть молодого населения.

Так что, если Александрия — будущее американской политики? Или кто-то наподобие нее. Речь ведь не о женщинах в политике и как с этим бороться. А если кому-то в какой-то стране придет гениальная идея искусственным образом увеличить количество женщин в публичном секторе, чтобы идти в ногу с общемировыми трендами — рискну предположить, затея ни к чему хорошему не приведет.

Но знать и понимать или хотя бы изучать суть новых тенденций — мне кажется важным. Как мне видится, эти тенденции заключаются не в гендерных особенностях или возрастных категориях (так называемые миллениалы, поколение Z и так далее). А в повышении активности, стремлении непосредственно и осознанно участвовать в политической и общественной жизни страны не просто молодых, но ярких, талантливых, умных, хорошо образованных, небезразличных, прогрессивно мыслящих, не зацикленных только на своих личных интересах молодых людей. Не знаю, какое поколение они представляют — новых идеалистов и мечтателей или, наоборот — реалистов и созидателей? Или, может, революция меритократии и правда наступает, но подъем этих новых сил и их стремление объединяться — объективная реальность.

[1] David Freedlander. One Year in Washington. Jan. 6, 2020 http://nymag.com/intelligencer/2020/01/aoc-first-year-in-washington.html

Елена Подолько— филолог, специалист по международным отношениям имеждународному праву. Кандидат политических наук. Синолог.