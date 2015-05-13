Елена Ларина
Последние публикации
Войны Уолл-стрит
В 2010 г. газета Washington Post опубликовала серию сенсационных репортажей «TopSecretAmerica». Из них мир впервые узнали о сверхсекретной Америке: огромной запутанной, скрытой от посторонних глаз сети государственных учреждений, частных компаний, исследовательских институтов и т.п., занятых...
13 мая 2015
ФРС — самая невидимая часть айсберга США
Ни в одной из профессиональных публикаций, включая книги и статьи, по вопросам финансово-экономических и валютных войн, ФРС ни разу не упоминается как ключевая составляющая Военно-Разведывательно-Финансового Комплекса США (ВРФК). Факт вовлеченности ФРС в финансово-экономические войны и...
6 мая 2015
ЦРУ — часть Военно-разведывательно-финансового комплекса США
В отличие от АНБ, которое до разоблачений Э.Сноудена называли Агентством Которого Нет, ЦРУ на протяжении почти 70 лет существования почти всегда находилось в центре скандалов, разоблачений и т.п. Связанные с ними утечки позволили многое узнать о деятельности ЦРУ. Однако есть пословица: хочешь...
27 апреля 2015
Военно-разведывательно-финансовый комплекс США. Невидимая часть айсберга
Скрытые структуры с намеренно неопределенными функциями анализировать сложнее, чем агентства с детально прописанными полномочиями и ответственностью. Поэтому значительная часть литературы, посвященная подобным структурам, заполнена домыслами. В то же время недавно в США вышло несколько серьезных...
19 апреля 2015
Военно-разведывательно-финансовый комплекс США. Видимая часть айсберга
ИА REGNUM начинает серию публикаций по результатам расследования деятельности военно-разведывательно-финансового комплекса США (ВРФК). Это первый комплексный анализ ВРФК не только в Рунете, но и в электронных и печатных СМИ в глобальном масштабе. В серии будет рассказано о структуре и функциях...
13 апреля 2015
Незамеченная новость: США против всего мира
Пока акулы тачскринов и монстры ноутбуков пишут посты на востребованные темы, а рядовые информационных войн сражаются на привычных фронтах, в мире происходят очень важные события, не попадающие в поле зрения большинства. Они не привлекают к себе внимания, не вызывают онлайновые и офлайновые...
5 апреля 2015
Глобальная финансово-энергетическая война. От Йемена до Мьянмы
События в Йемене и Мьянме, новых фронтах мировой горячей финансово-энергетической войны, демонстрируют её непривычный облик. Нет больше разделения на традиционные войны с использованием танков, самолётов, пехоты, действий повстанческих формирований с их мобильными колоннами джипов, вооруженных...
31 марта 2015
Кто и как ведет финансово-экономическую войну против России
Хроники финансово-экономической войны В материале «Весна 2015. Финансовый фронт нефтяной войны против России»(http://regnum.ru/news/polit/1903516.html), размещенном ИА REGNUM в начале марта, когда цена на нефть после роста с начала года находилась на уровне 60 долларов за баррель, был сделан...
24 марта 2015
«Исламское государство» может появиться в Сибири
Опасность простых решений для России: в плену у союзников Александру III принадлежит известный афоризм: «У России есть только два союзника — армия и флот». Однако в нашем сложном мире сражаться в одиночку против всех весьма опрометчиво. Совершенно иной смысл слова императора приобретают, если...
16 марта 2015
Весна 2015: финансовый фронт нефтяной войны против России
… и финансово-экономический терроризм В конце февраля — начале марта появились первые признаки планирования США и их союзниками весенней кампании на нефтяном фронте глобальной финансово-экономической войны. 27 февраля в ведущем интеллектуальном центре американской элиты CSIS состоялась конференция...
10 марта 2015
Дебальцево для гривны
Мы имеем дело со страной, где основная часть производственного потенциала — это металлолом В течение года гривна стала самой обесценившейся валютой в мире. В последней декаде февраля курс гривны к доллару доходил до 30 против 8 в начале 2014 г. Впрочем, и сейчас гривна составляет 27,8 гр./дол...
3 марта 2015
Кибервойна США против России уже началась
СССР уже погиб на этой войне На прошлой неделе СМИ сообщили: «Лаборатории Касперского» удалось распознать вредоносную программу, заражающую жесткие диски. Она способна считывать информацию и разрушить большинство компьютеров в мире. Специалисты обнаружили заражение в 30 странах. Причем наибольшая...
24 февраля 2015
США: лидерство на крови
Украинский кризис и донбасская трагедия — это не локальные конфликты. Они, по замыслу их инициаторов и организаторов, как и конфликты в Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии являются инструментом достижения глобальных стратегических целей. Явные и скрытые действия Вашингтона и Брюсселя по их...
16 февраля 2015
«Консервы» от Вашингтона: финансовая война против России должна скрыть преступления США
Вторая мировая война началась с операции «Консервы», в ходе которой спецподразделения СС инсценировали нападение польских войск на радиостанцию в городе Гляйвиц. Есть основания полагать, что влиятельные силы в Америке, не исключая и администрацию Белого дома, готовят операцию «Консервы 2.0»...
5 февраля 2015
Экономика Великой Украины: раз… два…
Год назад инспирированная Вашингтоном и Брюсселем коалиция экстремистских националистов-бандеровцев, неолиберальных фундаменталистов и патологических ненавистников Русского мира поманила украинский народ европейским миражом, пообещав «молочные реки в кисельных берегах» ЕС. Главным лозунгом страны...
30 января 2015
Россия и ошибка Обамы
Преодоление кризисных явлений в динамике российской экономики, ее коренная модернизация, решение задач конкурентоспособности и импортозамещения настоятельно требуют комплексного и системного технического перевооружения не только отдельных предприятий и производств, но и целых отраслей, ускорения...
22 января 2015
Инженеры хаоса: почему теракт в Париже совершили агенты спецслужб
В последние месяцы в электронных и печатных СМИ все чаще появляются сообщения о связи ИГИЛ с Соединенными Штатами и их союзниками. На поверку подавляющее большинство этих публикаций оказываются залпами пропагандистской войны. Едва ли не самым ярким примером подобных разоблачений стали обошедшие...
15 января 2015
Россия в тени войны и технологической революции
Как правило, современники склонны выделять яркие и актуально важные события в ущерб долговременным, определяющим жизнь стран и народов, процессам. Обычно главное внимание уделяется политике, экономике, а технологические вопросы остаются на втором плане. Между тем, именно технологии, в конечном...
7 января 2015
Анатомия ИГИЛ
В наступающем году ИГИЛ останется одним из главных ньюсмейкеров мировой политики. С деятельностью этой террористической организации будут, вероятно, связаны сообщения не только из Ирака и Сирии, а также иных государств Ближнего и Среднего Востока, но и, возможно, из других регионов планеты. При...
23 декабря 2014
Новый враг у ворот: «Исламское государство…»
В уходящем году интернет, телеэкраны, страницы газет заполнили сообщения об ИГИЛ. Рассказывается о запредельной жестокости организации, казнях иностранцев, захвате богатых нефтеносных районов Ирака и Сирии, об ожесточенных сражениях на Ближнем Востоке. Может возникнуть ощущение, что ИГИЛ — это...
15 декабря 2014