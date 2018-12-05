Елена Куранова
Последние публикации
Соотечественники: кому указ Путина не в указ
В конце октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019−2025 годы. Эта концепция направлена на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства...
5 декабря 2018
Переселенцы в Россию: Программа переселения соотечественников буксует
Наша семья чуть более года назад, переехала жить в Россию, а конкретно в Воронеж, воспользовавшись программой переселения соотечественников. Выбор был, как говорят, «пальцем в небо» — для нас не имело значения куда, поскольку в России хоть у меня и есть родня по отцовской линии, но с ранней...
31 октября 2016