Наша семья чуть более года назад, переехала жить в Россию, а конкретно в Воронеж, воспользовавшись программой переселения соотечественников. Выбор был, как говорят, «пальцем в небо» — для нас не имело значения куда, поскольку в России хоть у меня и есть родня по отцовской линии, но с ранней кончиной его родителей и развалом СССР все связи потеряны. Главное, чтобы это был город-миллионник с растущей экономикой, а также возможностями для молодого поколения. Плюсы Воронежа мы оценили уже потом — это хорошее местоположение близко к ряду крупных городов РФ, благоприятный климат и относительная близость к Латвии, откуда мы и переехали.

Модест Колеров ИА REGNUM Жизнь сначала

Наша семья — мы все граждане ЕС, причем гражданство мы получили по материнской линии, поскольку предки жили на территории Латвии еще до 1940 года. У нас был свой бизнес — информационно-новостной портал, занимающий лидирующую позицию в регионе и 5−6 позицию в стране среди русскоязычных новостных. Но поскольку у нас публиковались новости, идущие вразрез с общеобозначенной политикой страны, а к тому же мы позволяли усомниться в агрессивной политике России и видели в ней партнера, а не врага для Латвии, то мы находились под наблюдением полиции безопасности, и нас не раз в латышских СМИ называли «рукой Кремля».

О переезде в Россию впервые я задумалась еще в 2010 году, но как-то не срослось, — не так просто сорваться и уехать из страны, откуда ты родом. Да и как-то дела шли более или менее, портал начал развиваться, были надежды на перспективы. Но экономика Латвии после 2010 года пошла на спад, и с каждым годом все больше и больше населения покидало наш город Даугавпилс (и страну). В Латвии, помимо экономического кризиса, наблюдается и политический. Партия Центр Согласия (ЦС), которую многие считают, защищающей интересы русскоязычного населения, на самом деле пытается усидеть на двух, а то и на трёх стульях. События в Крыму и выборы в Сейм, где из списка ЦС были исключены люди, отстаивающие интересы неграждан, сразу расставили все точки над «i». Так что рассчитывать на какие-то изменения в лучшую сторону не приходилось, и в 2014 году на семейном совете было принято решение переехать в Россию. Решили воспользоваться программой «Переселения соотечественников», о которой мы где-то когда-то слышали.

«Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников» действует с 2007 года, но на 2016 год она всё ещё либо сырая, либо создана «для галочки». Мы не ждали, что все будет легко, но есть вещи, которые просто не должны быть спустя 9 лет её реализации. К тому же из Прибалтики переселяются люди, имеющие уже несколько иной, европейский, опыт и связи, а зачастую это люди, занимающие активную позицию, имеющие собственный бизнес. Среди переселенцев есть люди, которые прожили 5 и более лет в той же Англии или Германии, получившие там образование и опыт. Такие переселенцы должны быть интересны для России — это ее потенциал. Но на деле ты осознаешь, что нас не особо ждут и не сильно рады. Обо всем по порядку:

Желающие переселиться сталкиваются с проблемой отвратительнейшего информационного освещения содержания программы. Мы, имея возможность публиковать информацию, не раз предлагали и российскому консульству в том же Даугавпилсе и службе ФМС воспользоваться нашей площадкой и совершенно бесплатно информировать читателей о существующих возможностях. Это делают латвийские русскоязычные СМИ по собственной инициативе, публикуя истории переселенцев. Но даже если ты самостоятельно нашел информацию, то получить консультацию практически нереально. Желающий переселиться не имеет ни малейшего представления о том, с какими трудностями он может столкнуться и, соответственно, не знает, какие уточняющие вопросы нужно задать, чтобы не попасть в сложнейшую ситуацию. Есть еще один момент, с которым сталкиваются желающие переехать на этапе подготовки — информация преподносится разная и далеко не вся соответствует действительности. У сотрудников ФМС есть возможность списываться с уже переехавшими гражданами с целью уточнения реальной ситуации, дабы последующим давать более компетентные советы. Тем не менее такой инициативы с их стороны нет. С чем связана такая плохая организация — то ли с нехваткой кадров, то ли с нежеланием выполнять хорошо свою работу, мне неизвестно. К сожалению, на переселенцев ложится задача самостоятельно искать место регистрации, если нет возможности сразу приобрести жилье. А такая возможность есть не у всех, поскольку цены на недвижимость в Латвии (Эстонии), если ты живешь не в столице, в разы ниже, нежели в России. В информационных бюллетенях, да и в службе ФМС (в Латвии), некоторым говорят, что это может сделать служба ФМС в социальных центрах на местах. На практике все гораздо печальнее — люди вынуждены покупать регистрацию у частных лиц по 1000 руб. в месяц на человека — это самая настоящая коррупционная схема, и я не поверю в то, что об этом никому не известно. Следующая проблема, с которой сталкиваются переселенцы — это огромные очереди. А в некоторых городах просто процветает продажа мест в очередях. Консультации получить невозможно, а любой неверно оформленный документ влечет за собой еще недели отстаивания в очередях, потерю времени, денег, невозможность трудоустроиться. Номеров телефонов тех или иных служб можно не найти, но даже если тебе повезет, то не факт, что поднимут трубку. Сложилось впечатление, что и правила оформления бумаг в каждом городе свои — то, что проходит в одном, в другом тебя просто «завернут». На оформление тех или иных бумаг может уйти до 100 тыс рублей. Многие сотрудники ФМС различных городов России просто не знают, как работать с соотечественниками из Европы, они не в курсе о ряде возможностей этой программы, и потому гоняют от кабинета к кабинету, от структуры к структуре. Уровень культуры сотрудников разный — есть очень воспитанные, понимающие, а есть и другая категория. Но жаловаться на таких сотрудников вряд ли кто решится — ведь каждый хочет быстрее получить долгожданный документ, разрешающий тебе законно находиться на территории РФ. В Латвии выдают перечень необходимых документов для оформления РВП, но забывают сообщить, что проходить тех же врачей или делать переводы на месте нужно лишь при условии, что ты подаешь на РВП опять-таки в Латвии. Правда, и сообщить о такой возможности там тоже забывают, и лично мы узнали об этом уже постфактум. А соответственно все оформленные в Латвии бумаги не имеют никакой силы в России, и приходится все заново переводить и нотариально заверять. Есть еще один шокирующий момент — если ты оформляешь РВП в Латвии, то необходимо заверять паспорт в Российском консульстве. Это удовольствие стоит 70 евро с человека! Откуда берутся такие тарифы для желающих переехать, просто не укладывается в голове. Трудоустроиться в России, имея РВП и временную прописку, очень сложно. Потому многие соотечественники вынуждены перебиваться непостоянными заработками. Есть еще одна проблема, с которой сталкиваемся — в России, при устройстве на работу, ряд работодателей требует подтвердить рабочий стаж, который зафиксирован в трудовой книжке. В то же время в Латвии трудовые книжки отменены, а молодые соотечественники их не имели и вовсе. Опять-таки с подтверждением трудового стажа придется столкнуться к пенсионному возрасту и вот здесь многие, чей трудовой стаж Россией не будет учитываться, могут оказаться на грани выживания. В Воронеже были отменены компенсации за медицинский осмотр, который стоит на 1,5 тысячи дороже с человека (4000 руб), нежели в том же Курске. Отменили и финансовую помощь для тех, у кого недвижимость на селе. Информировали об этом лишь в сентябре 2016 года при том, что наша семья здесь с августа 2015 года. По сути, пособия, которые выделяются переселенцам, не компенсируют даже расходы на оформление документов — я не говорю уж про затраты на переезд. Я уже не говорю о том, что сроки их получения могут растягиваться на неопределенный срок. Поэтому нужно понимать, что переезд в Россию требует значительных финансовых накоплений. ФМС информирует о различных возможностях в плане получения финансовой помощи, трудоустройства и другое. Не знаю, может кому-то и повезло, но по тем вопросам, что обращались мы, шансов не было никаких.

Программа «Переселения соотечественников», по сути, помогает получить по упрощенной схеме гражданство и перевезти вещи без пошлин. В таком случае, логичнее было бы назвать ее «Программа облегченного получения гражданства РФ для соотечественников».

P.S. В то же время мы, переселенцы из Европы, в социальных сетях создали страничку, где помогаем желающим переехать в Россию информацией, советами, делимся своим опытом, чтобы следующим уже было проще это сделать (https://www.facebook.com/groups/1650868431861819/?__mref=message_bubble). По тому, как активно присоединяются люди к нам, мы делаем выводы, что Россия интересна для европейцев, которые выбирают её своей страной для проживания и будущего своих детей. И будет обидно, если люди, ответственные за ход этого процесса, плохо выполняя свою работу, перенаправят этот поток грамотных людей на Европу, а не в Россию.