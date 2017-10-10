Елена Калле
Последние публикации
477 врио директоров научных институтов назначены незаконно?
Предисловие редакции В Гагаринскую межрайонную прокуратуру было направлено заявление от бывшего старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» (ФГБНУ ВНИИСБ) Елены Калле...
10 октября 2017
ФАНОз косит российские сельхоз НИИ
Фомоз ( гангрена ) — одно из самых вредоносных заболеваний культурных растений. Урожай сгнивает на глазах, фунгициды не справляются. Очень похожее по симптоматике заболевание было зафиксировано в последнее время среди отечественных научных организаций. Новую напасть ученые окрестили ФАНОзом, по...
22 августа 2016
Молодильный восторг РАН: Всё ниже и ниже, и ниже стремим мы полет наших...
Развитие кадрового потенциала не ограничивается только привлечением молодых ученых. Необходимо обеспечивать возможности для их роста, мобильности и ротации, создавать условия и стимулы для максимальной самореализации молодых кадров. М.Котюков (цитируется по сайту ФАНО) «Средний возраст...
16 октября 2015