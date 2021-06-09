Екатерина Васильева (Зелёная)

Автор

Место рождение Крым г. Симферополь Фотохудожник, работающий с документальной и концептуальной фотографией. Работает в г. Калуга, Россия. Член союза фотохудожников России. Выпускник петербуржской академии документальной фотографии и фотожурналистики «Фотографика». Предпочитает работать над документальными и социальными проектами. Основная деятельность охватывает широкий круг социальных вопросов. Работает над долгосрочными проектами на тему инклюзии. Автор социального фотопроекта «Возьми меня за руку». Участник персональных и групповых выставок и фестивалей в России и за рубежом. 2018г. Персональная фотовыставка "Знакомство" в ИКЦ г. Калуга 2019г. Персональная фотовыставка "О чём чувствую" в ИКЦ г. Калуга 2019г. Участник групповой выставки "Будущее" г. Санкт Петербург 2019г. Участник групповой выставки в рамках фестиваля современного искусства "Первая фабрика Авангарда" г. Иваново 2019 г. Участник групповой выставки ABOUT FUTURE Loozenart Италия, Рим 2020 г. Участник групповой выставки на фестивале всероссийского фотоконкурса «Молодые фотографы России-2020» 2021 г. Персональная фотовыставка «Возьми меня за руку» в ИКЦ г. Калуга