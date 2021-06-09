Особенные дети, кто они?

Давайте познакомимся и узнаем их ближе: чем они живут, занимаются, чему мы можем научиться у родителей и близких особых детей? Кто те люди, которые увлекают их, заботятся о них, стараются заинтересовать? Я посетила центры в Калуге, где люди помогают особым детям адаптироваться в окружающей среде, обществе, помогают приобрести навыки, необходимые для дальнейшей жизни.

Екатерина Васильева ИА REGNUM Занятие Семейной мягкой школы в центре «Город надежды». Алексей Петров в сенсорном мешке. Занятия для сенсорной интеграции: сенсорный мешок и утяжеленное одеяло, которые помогают почувствовать своё тело, развивают мышечное чувство

Появление центра «Город надежды» объединило родителей «особенных» детей и людей, готовых их поддержать. Родители вместе с детьми учатся понимать друг друга, общаться невербально, путём взаимодействия друг с другом и с собой.

Екатерина Васильева ИА REGNUM Занятие Семейной мягкой школы в центре «Город надежды». Упражнение для невербального общения ребенка и родителя

Екатерина Васильева ИА REGNUM Саша Петров с Мамой Екатериной на занятиях Семейной мягкой школы в центре «Город надежды»

Екатерина Васильева ИА REGNUM Саша с синдром Дауна и Паша с аутизмом на занятиях Семейной мягкой школы. Ребята хорошо ладят друг с другом. Несмотря на то, что при аутизме свойственно нежелание идти на контакт с окружающими, Паша благодаря занятиям избавился от страха телесных прикосновений незнакомых людей

«В занятиях используются инструменты для сенсорной интеграции: сенсорный мешок и утяжеленное одеяло, которые помогают почувствовать своё тело, развивают мышечное чувство (проприоцептивный канал восприятия), что очень важно при различных нарушениях» , — рассказывает педагог мягкой семейной школы Ирина Веденеева.

Екатерина Васильева ИА REGNUM Занятие в центре «Город надежды». Миша перед началом занятий Семейной мягкой школы

Екатерина Петрова, руководитель центра, рассказывает о своей деятельности:

«Каждый по-своему переживает горе, но существует научное объяснение прохождения его стадий. Видимо, мой процесс переживания трагедии логично завершился открытием общественной организации, чтобы найти единомышленников и вместе плечом к плечу идти к цели. А цель проста — сделать жизнь детей с ограниченными возможностями здоровья немного лучше, интереснее, ярче, качественнее. И попробовать помочь тем, кто не прошёл до стадии «помоги другому», кто застрял в своём горе, кто не может проснуться от своего кошмара, кто отрицает действительность и, таким образом, не может оказать адекватную помощь своему ребёнку. Кажется, всё получается, потому что уже в нашей дружной большой команде 50 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья».

Екатерина Васильева ИА REGNUM В центре «Город надежды». Паша с аутизмом на занятиях Семейной мягкой школы

Екатерина Васильева ИА REGNUM Серёжа с Мамой на занятиях Семейной мягкой школы в центре «Город надежды»

Татьяна Фомина поделилась своей историей о том, как она узнала о центрах в городе:

«До того момента, когда моему сыну Паше поставили диагноз «аутизм», я вообще ничего не знала об этом заболевании и была, мягко говоря, растеряна. Жизнь раскололась на «до» и «после». Я не знала, что делать и куда обращаться, как жить дальше. Тогда в нашем городе был только один детский реабилитационный центр для таких детей, и только для них, а для мам было что-то иногда по субботам. Туда могли попасть только те мамы, которым было с кем оставить ребёнка. У меня такой привилегии не было, и мне катастрофически не хватало общения с такими же, как и я.

Екатерина Васильева ИА REGNUM Павел с Мамой Татьяной в свечной мастерской. Процесс изготовления свечей

Екатерина Васильева ИА REGNUM Два Павла отдыхают после занятий в свечной мастерской

С появлением семейного клуба «Город Надежды» всё изменилось как для родителей, так и для детей. Появилась возможность нам, мамам особенных детей, быть вместе, общаться, дружить, советоваться, делиться опытом. Раньше мы сидели каждая в своей норке и ничего не знали друг о друге, сейчас, конечно, всё по-другому, появилось место для совместного проведения времени. От одной из родительниц я узнала о занятиях адаптивной физкультурой в спорткомплексе «Лидер» для деток с ОВЗ. Потом в нашей жизни появилась Семейная Мягкая Школа (далее СМШ). Это направление улучшило нашу с Пашей жизнь — сын избавился от страха телесных прикосновений незнакомых людей, без проблем теперь разрешает себя осмотреть докторам, сам протягивает палец для взятия крови.

Екатерина Васильева ИА REGNUM Саша с синдром Дауна и Паша с аутизмом на занятиях Семейной мягкой школы. Ребята хорошо ладят друг с другом. Несмотря на то, что при аутизме свойственно нежелание идти на контакт с окружающими, Паша благодаря занятиям избавился от страха телесных прикосновений незнакомых людей

Благодаря занятиям мы с Пашей стали лучше понимать друг друга. Благодаря ещё одной нашей маме, Лене Филипповой, которая не побоялась взять на себя управление свечной мастерской, появилась посильная работа и для Паши, который к тому моменту уже вырос, и для других детей. Время в мастерской для наших повзрослевших ребят — это прежде всего труд. Он их учит ответственности, правилам работы в коллективе, умению взаимодействовать, а также ждать, уступать и помогать. Наши дети наблюдают друг за другом, учатся, становятся более серьёзными и адаптированными к следующим этапам жизни».

Екатерина Васильева ИА REGNUM Павел с Мамой Татьяной в свечной мастерской. Процесс изготовления свечей

Екатерина Васильева ИА REGNUM Благодаря Елене Филипповой в центре «Город надежды» появилась свечная мастерская. На фотографии сын Елены, Павел

Екатерина Васильева ИА REGNUM Обучение технологии изготовления свечей в мастерской

Выбрать день для домашней съемки оказалось не так просто: у детей сегодня занятие по керамике, завтра поездка, потом встреча в центре. «А в среду мы едем на занятия в спортзал», — сказала мне мама Миши Анна. Я посетила занятия адаптивной физической культуры в центре «Лидер»: сначала гимнастика, затем игры в спортивном зале и тренажерка. Причём здесь занимаются не только дети, но и их родители.

Екатерина Васильева ИА REGNUM Бессонова Мария на репетиции танцевального коллектива «Вместе с солнцем»

Екатерина Васильева ИА REGNUM Танцевальный коллектив «Вместе с солнцем», состоящий из особенных детей, на репетиции. Слева направо: Пруцкова Вера, Щипилина Дарья, Бессонова Мария, Вовченко Иван

Екатерина Васильева ИА REGNUM Дарья Щипилина на репетиции танцевального коллектива «Вместе с солнцем»

Екатерина Васильева ИА REGNUM Вера Пруцкова на репетиции танцевального коллектива «Вместе с солнцем»

Вот что говорят родители:

— Глядя на сына, стала радоваться мелочам и наполнять жизнь нашей семьи приятными вещами.

— Для того чтобы быть ресурсной, пришлось глобально изучить себя, прочувствовать, что наполняет меня, а что нет. Поменялся круг общения, появились новые люди в жизни нашей семьи! Даже отношения с близкими стали более искренними. Как говорится, нет худа без добра!

Екатерина Васильева ИА REGNUM Занятия адаптивной физической культурой в центре «Лидер». Разминка в большом зале

Екатерина Васильева ИА REGNUM Занятия адаптивной физической культурой в центре «Лидер». Выполнение упражнений

Екатерина Васильева ИА REGNUM Занятия адаптивной физической культурой в центре «Лидер». Упражнение на тренажёре

Екатерина Васильева ИА REGNUM Занятия адаптивной физической культурой в центре «Лидер». Отработка упражнений по волейболу

Екатерина Васильева ИА REGNUM Занятия адаптивной физической культурой в центре «Лидер». В спортзале

Екатерина Васильева ИА REGNUM Занятия адаптивной физической культурой в центре «Лидер». Упражнение на тренажёрах

Интересуясь, какие ещё занятия посещают дети, я открыла для себя центр «Оранжевый город». Здесь реализуют проект «Ступени» — декупажная ремесленная мастерская для детей, подростков и молодых людей с ОВЗ. Изготовленные вручную изделия выставляются на аукцион. В дальнейшем все вырученные деньги идут на поддержку и развитие проекта.

«Наша цель, чтобы люди с ОВЗ обучились ремеслу и в дальнейшем могли реализовать себя» , — рассказала руководитель центра Елена Икауниекс.

Екатерина Васильева ИА REGNUM Занятие в центре «Оранжевый город». Декупажная мастерская. Шлифование заготовки будущего изделия для благотворительного аукциона «Мята» — все вырученные от продажи деньги идут на развитие мастерской и закупку материалов

Екатерина Васильева ИА REGNUM Занятие в центре «Оранжевый город». Декупажная мастерская. Покраска заготовки будущего изделия для благотворительного аукциона «Мята» — все вырученные от продажи деньги идут на развитие мастерской и закупку материалов

За соседней от мастерской дверью я обнаружила класс, где шла подготовка к школе. Для детей с ограниченными возможностями здоровья занятия в таких центрах — это способ находить новых друзей, не бояться себя и общества, перенимать эффективные формы поведения, развивать речь и стремиться к большему.

Екатерина Васильева ИА REGNUM Занятия по подготовке к школе в центре «Оранжевый город»

Екатерина Васильева ИА REGNUM Занятия по подготовке к школе в центре «Оранжевый город»

Своим советом для родителей особых детей поделилась мама Павла Татьяна Фомина:

«Не останавливайтесь и не опускайте руки. Ищите для своих детей их дело. Ни в коем случае их не стесняйтесь, им как никому другому необходим социум и возможность нахождения среди людей. Старайтесь не перегружать ни их, ни себя. Умейте понять, когда необходимо сделать передышку, отдохнуть, перевести дух и посвятить время себе. Отдых и остановка просто необходимы. Помните, что занятия занятиями, движение вперед — это всё очень хорошо, но нашим детям прежде всего нужны спокойные, отдохнувшие и уравновешенные мама и папа».

Екатерина Васильева ИА REGNUM Аутизм часто характеризуется повторяющимися действиями. Павел Филиппов ходит по комнате в перерыве между занятиями в свечной мастерской