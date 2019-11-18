Екатерина Тягай
Последние публикации
Так ли важен вопрос «преследования» в домашнем насилии?
Судьба законопроекта о профилактике домашнего насилия — маркер уровня адекватности нашего общества в вопросах понимания и регулирования семейных отношений. Вопреки распространенным заблуждениям, то, что все сейчас обсуждают — не законопроект, а его драфт. Как официальный законопроект он в...
18 ноября 2019
В России хотят делить имущество супругов по-новому
Внесенный в Государственную думу законопроект о совместном имуществе супругов затрагивает одну из наиболее острых и болезненных для россиян тем — имущественные отношения в семье, особенно — между супругами. Характерно, что буквально неделю назад в Лондоне было вынесено знаковое решение по иску...
15 ноября 2019