Судьба законопроекта о профилактике домашнего насилия — маркер уровня адекватности нашего общества в вопросах понимания и регулирования семейных отношений.

Дарья Антонова ИА REGNUM День семьи, любви и верности

Вопреки распространенным заблуждениям, то, что все сейчас обсуждают — не законопроект, а его драфт. Как официальный законопроект он в Государственную думу еще не внесен.

Так что ставшие сегодня одним из главных инфоповодов «поправки» — это не поправки в законотворческом смысле, а предложения, поступившие во время обсуждения проекта в рабочей группе.

Речь идет о целесообразности закрепления понятия преследования. Это необходимо в том числе потому, что авторы проекта настаивают на введении в России главного инструмента предотвращения насилия и его профилактики — защитного судебного предписания (иногда его называют охранным ордером), которое запрещает насильнику преследовать жертву.

При этом в проекте изначально не содержалось дефиниции «преследования», и в ходе обсуждения возникло разумное предложение определить содержание этого понятия.

В целом важно сохранить достаточно широкую формулировку, поскольку формы преследования очень разнообразны: страшным образом это проиллюстрировало дело Володиной против Российской Федерации, по которому летом ЕСПЧ вынес решение в пользу заявительницы, подтвердив, что в нашей стране отсутствуют необходимые гарантии защиты жертв домашнего насилия и преследования.

Авторы концепции и проекта — группа энтузиастов и правозащитников, которым небезразлична судьба не только института семьи, но и конкретных людей, которые каждый день подвергаются психологическому, физическому, сексуальному и иным формам насилия в самом ближнем круге — под куполом семьи.

Идея пресечь распространение такого насилия, в том числе после декриминализации домашних побоев, давно и неустанно продвигается, несмотря на необъяснимое агрессивное сопротивление. Авторы проекта организуют исследования данной проблемы на академическом уровне, занимаются правовым просвещением, ликвидируют безграмотность, которой часто страдают противники концепции гендерного равенства и борьбы с семейно-бытовым насилием.

Нашему обществу потребовалось много усилий и дополнительных аргументов из уст самых высокопоставленных чиновников, чтобы принять очевидную истину: проблема насилия в семье существует, она очень масштабна и требует правового решения.