Дроны атакуют Россию
СВО на Украине
Поиски семьи Усольцевых
Поставки оружия Украине
Регнум помогает
ХАМАС против Израиля
Новости
Статьи
Мнения
Видео
СтУдия
Лица России
Новости
Статьи
Мнения
Фото
Видео
СтУдия
Репортажи
Карикатуры
Пресс-релизы
Происшествия
Мир
Страна
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Авто
Армия
Здоровье
Образование и наука
Недвижимость
Туризм
Религия
Семья
Техника
Экология
Екатерина Милицкая
Автор
Последние публикации
«Дом, который построил Бог»
Конец света уже здесь, только человечество не заметило этого за бедствиями, поразившими его. На Земле прогремела ядерная война, новая медицина научилась воскрешать людей — и теперь на планете проживают сотни миллиардов вернувшихся к жизни. Уже не одно десятилетие люди живут под тотальным контролем...
18 декабря 2025
Ритм русского мира: роман «Альтернатива» раскрывает перспективы будущего
В издательстве «Рипол Классик» вышел футурологический роман Александра Журавского «Альтернатива» 2034 год. Россия, больше десяти лет назад твердо вставшая на курс защиты своего политического, экономического и духовного суверенитета, процветает. Страна протягивает руку дружбы всем, кто готов...
3 декабря 2025
Информация об агентстве
Редакция
RSS
Реклама
Вакансии
Контакты
info@regnum.ru
+7 495 645-80-75
115093, г. Москва,
ул. Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 1
(ст. метро «Серпуховская»/«Павелецкая»)
Пользовательское соглашение
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии
При цитировании информации гиперссылка
на ИА REGNUM обязательна.
Использование материалов ИА REGNUM в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.
Свидетельства о регистрации СМИ:
Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);
ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
© 1999–2026 ИА REGNUM