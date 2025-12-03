В издательстве «Рипол Классик» вышел футурологический роман Александра Журавского «Альтернатива»

Иван Шилов ИА Регнум

2034 год. Россия, больше десяти лет назад твердо вставшая на курс защиты своего политического, экономического и духовного суверенитета, процветает. Страна протягивает руку дружбы всем, кто готов совместно работать во имя мира.

Но на Западе, оказавшемся в жестких тисках экономического кризиса, есть еще силы, которые предпочитают общему благу личные финансовые интересы и власть. Они готовы использовать и старых врагов России, беглых фашистских палачей, и новейшие разработки в сфере искусственного интеллекта для того, чтобы не допустить нового миропорядка, в котором справедливость найдется для всех, и стереть Россию с лица земли ядерным огнем.

В разгар подготовки важнейших переговоров с новым президентом США, которые должны открыть новую эру сотрудничества, российская разведка получает информацию о том, что реваншисты готовят покушение на президента, в котором собираются обвинить русских.

Ребятам из российских спецслужб, хорошо знающим, что такое война за правое дело и как тяжело терять друзей, предстоит сорвать заговор, заодно воздав по справедливости тем, кто смог уйти от ответа десять лет назад.

Фото из открытых источников Роман Александра Журавского «Альтернатива»

Название романа многопланово, оно объясняет смысл не только сюжетной канвы, но и философского противостояния России и Запада. Каждый день мир оказывается перед альтернативой: сделать шаг к добру и справедливости, к лучшему будущему и благожелательному добрососедству — или остаться защищать свои личные финансовые и политические интересы, не пытаясь найти общий путь к счастью для всего человечества?

Но и каждый из героев на собственном, частном уровне также оказывается перед сложными альтернативами, вынужденный решать те же вопросы лично для себя. И единственной поддержкой в непростом, зачастую жертвенном выборе становятся духовная основа, глубинные нравственные ценности — любовь к близким, долг по отношению к друзьям и своей стране, вера в Бога и в то, что будущее наших детей зависит от нас.

Книга, несомненно, понравится самому широкому кругу читателей — и поклонникам лихо закрученных шпионских боевиков, и любителям футурологии, интересующимся влиянием на будущее человечества набирающих популярность технологий искусственного интеллекта, и тем, кто ставит перед собой глубокие философские вопросы бытия, задумываясь о будущем человечества и роли России в этом будущем.

Жанр романа «Альтернатива» трудно определить однозначно, что, впрочем, неудивительно: автору удалось обернуть в увлекательную приключенческую обертку глубокое религиозно-философское содержание. Сюжет произведения не просто увлекает читателя, но и ставит перед ним сложные, судьбоносные вопросы.

Каким станет будущее России, какое место она займет в грядущем миропорядке? Насколько это будущее зависит от выбора, который ежедневно делает каждый из нас — выбора в пользу собственного благополучия или, напротив, в пользу своей страны, своих близких, впитанных с детства идеалов? Какие вызовы несет человечеству все более активное включение в реальность высоких технологий и искусственного интеллекта? И изменят ли они те простые и важные духовные ценности, которые одни считают незыблемой константой российской жизни, а другие с циничной легкостью предлагают сбросить с корабля современности?

Комплекс философских и богословских проблем превращает политический детективный триллер в философскую притчу, охватывающую пространство настоящего и будущего, где реальность перекликается с вымыслом, сегодняшний день — с завтрашним, а биографии реальных людей — с судьбами литературных персонажей.

Автору настолько естественно удается переходить в повествовании от картин настоящего к перспективам будущего, что его футурологические прогнозы кажутся истинным предвидением — тем более многие из них начинают сбываться уже сегодня, на наших глазах.

Впрочем, хотя Александр Журавский предупреждает читателя об опасностях, которые грозят в будущем России и миру, он все же с уверенностью называет свою книгу эвтопией — философской утопией, реализовавшей важнейшие человеческие чаяния. Его уверенность питается верой в свою страну: в описываемом автором грядущем Россия твердо осознает свои национальные интересы, объединяет страны и становится гарантом мирного и благополучного сосуществования. Россия сделала свой главный выбор — а с остальным она справится.

С учетом глобальности поставленных автором философских вопросов неудивительно, что местом действия «Альтернативы» становится весь земной шар. Детективная интрига перемещает читателя из Вашингтона — в Лондон, из Донбасса — в Китай, из Москвы — в Крым. И каждый раз полярность мира и сил, схлестнувшихся в борьбе за право определять его будущее, противопоставляет друг другу персонажей, занимающих место по разную сторону баррикад.

Главный герой романа, майор спецслужб Кирилл Ратников, на первый взгляд, редко задумывается о философской подоплеке жизни. И все же каждый раз он оказывается на передовой, потому что долг для него — превыше всего. Он любит свою семью, но даже когда после долгой комы Ратников, наконец, встречается с дочерью, — он не задумываясь отправляется на опасное задание, не пытаясь выгадать возможность еще немного пообщаться с родными.

Он не рыцарь в сверкающих доспехах и не бездушная боевая машина: Ратников — человек с яркой, жадной к жизни душой, ему интересен простой человеческий мир — дружеские посиделки, близость с семьей, интересные книги, философские размышления, женская красота, — и именно поэтому он готов закрыть этот мир собой, если это даст возможность его сохранить.

Автор удивительно точно дополняет образы героев речевыми характеристиками: так, речь Ратникова образна и богата, он с одинаковой легкостью цитирует народные пословицы и любимые стихи, подшучивает над друзьями и анализирует шахматные партии.

Его естественность и жажда жизни резко контрастируют с сухим цинизмом представителей американского военного лобби, холодной ложью вашингтонских чиновников и почти животной злобой фашиствующих молодчиков, сохранивших веру в кровавые бандеровские идеалы.

Ратников — истинный русский Джеймс Бонд, только без неизменных коктейлей, дорогих костюмов и дешевых красоток: он стоит на передовой, защищая тот самый выбор, который делает человечество.

Еще более наглядно и убедительно Журавский противопоставляет российскую и американскую ментальности в футуристических сценах, посвященных будущему искусственного интеллекта.

Российский суперинтеллект «Альта» и американский «Дель» — антагонисты, хотят они того или нет. Автор с филигранной точностью очищает суть психологических и духовных различий российской и американской систем мышления, воплощая их в компьютерных системах, лишенных всего наносного — от амбиций до неконтролируемых эмоций.

И тогда разница подходов становится удивительно ясной: «Альта», впитавшая подходы своих российских создателей, нацелена на максимальное благо каждого, а расчетливый манипулятивный «Дель» исповедует принцип «умри ты сегодня, а я завтра».

Что делать обществу с больными людьми, которые могут быть опасны для себя и других? На этот предельно прозрачный вопрос российский и американский суперразумы дают диаметрально противоположные ответы: «Альта» предлагает подобрать для них специалистов, которые смогут им помочь, «Дель» же с легкостью готов убить их, чтобы благополучная часть общества не сталкивалась с неприятной проблемой.

Темп повествования в реальности двух полушарий разительно различается. Ритм американского мира автор задает стрекотом телекамер и заполошной возней прессы, силящейся вложить в происходящее заранее известные ей смыслы. В результате сцены американского мира проистекают как будто в отрыве от реальности: герои оказываются заперты в тесном душном помещении телестудии или зала для публичных дебатов, и сила инерции, бессмысленной суеты и белого шума физически не дает им выйти за пределы симулякров.

В русском мире темп задается природным ритмом: дождь или снегопад, солнечные лучи или ветер, качание древесных ветвей не столько определяют темп действий каждого из героев, сколько оказываются созвучны и гармоничны ему.

Таким образом автор мастерски задает не только повествовательный ритм, но и обрисовывает базовое, глубинное различие между двумя мирами: один — насквозь фальшивый, искусственный и бессмысленный; другой — естественный, пребывающий в гармонии с основными силами жизни и Вселенной. И его глубинная истинность поддерживается не только логикой действий героев, их убежденностью и целеустремленностью, но и естественным ходом жизни, ее правом и правдой.

Соответственно, разницей в темпах автор хирургически точно проводит неодолимую линию идеологических различий российской и американской реальностей.

В России герои ищут глубинный смысл бытия, стараются достучаться до правды, слиться с ней в гармонии, — и никого не удивляет, что военная косточка, российский Джеймс Бонд Кирилл Ратников цитирует Тютчева, майор полиции ссылается на Канта, а случайный прохожий на улице рассказывает собеседнику богоискательскую притчу.

Персонажи же с американской стороны словно бы напоказ отказываются от всего, что может ненароком оказаться похожим на правду — не высокую божественную истину, а хотя бы правду мелкую, бытовую, повседневную. Политологи и журналисты нарочито не интересуются вопросом о том, сможет ли и захочет ли новый президент страны, постаревший и заматеревший республиканец Илон Маск, выполнять данные им предвыборные обещания: в их картине мира подобные заверения предназначены лишь на потеху публике и к реальности отношения не имеют.

Также как и межпартийные конфликты демократов и республиканцев: на поверку в мире фальши они тоже оказываются симулякром, искусственной бессмыслицей, которой сильные мира того оболванивают массы, за их спинами обеспечивая себе сверхприбыли и вполне реальную власть.

Гораздо важнее для закулисных кукловодов, чтобы тщательно выстроенная за десятилетия циничными представителями американского истэблишмента, насквозь фальшивая система сдержек и противовесов не рухнула под тяжестью излишней популярности нового главы государства. И главное для них — сохранить эту систему, пусть ценой жизни и благополучия самого президента и всей страны.

Автор мастерски использует изобразительные средства, чтобы продемонстрировать бессмысленность этого фальшивого мира. Так, во время беседы закулисных властителей Америки звук бесконечной телетрансляции на телеэкране оказывается отключен, и участники передачи продолжают свою бесконечную возню, всю искусственность и ненужность которой Журавский подчеркивает одним удачным приемом.

Размеренность естественного, живого темпа жизни русского мира, однако, временами зловеще перебивает иной, зловещий бит — стрекотание автоматов и грохот бомб. И тогда автор мгновенно меняет не только темп, но и жанр повествования. Цепкая неспешность шпионского триллера, раздумчивая философия христианской притчи и сухая логика политического детектива сменяются лаконичной резкостью боевых сцен, не уступающих лучшим образцам прозы Константина Симонова и Василия Богомолова.

Война стирает полутона, оставляя лишь крайности: свои и враги, геройство и трусость, жизнь и смерть. Но и в этом сложном, смертельно опасном черно-белом мире герои Журавского, подобно персонажам «Войны и мира», не теряют себя, оставаясь все такими же сложными, многомерными, чувствующими и любящими свою многоцветную и многомерную, настоящую жизнь, и готовы на все, чтобы защитить ее, сохранив для своих детей.

По ходу повествования автор с профессиональным изяществом меняет не только место действия, но и масштаб картины. Человек, стоящий в центре своего мира, в один момент оказывается миниатюрной частицей под пристальным взором высшей силы.

«Сверху облакам и птицам земной мир представляется иным, чем он кажется нам с грешной Земли. Другой масштаб, иная скорость, далекая красота. Большое видится на расстоянии, а малое? Виден ли с заоблачных высот одинокий человек?» — пишет Журавский, практически обнажая перед читателями прием, позволяющий ему измерить своих героев самой высокой меркой — духовной, божественной.

Глубокое знание богословской литературы помогает автору искусно вплетать в детективный сюжет духовные притчи и цитаты из Евангелия, с легкостью и без морализаторства исподволь показывая, насколько глубоко вплетена вера в российские духовные ценности.

Не зря в одной из глав герои вспоминают письмо митрополита Антония Софье Андреевне Толстой, назвавшей жестоким отлучение Льва Толстого от церкви: «Не то жестоко, что сделал Синод, объявив об отпадении от церкви Вашего мужа, а жестоко то, что сам он с собой сделал, отрекшись от веры во Христа».

Однако глубокие философские и религиозные рассуждения ничуть не мешают автору с первых страниц и до конца повествования держать читателя в постоянном напряжении динамичным сюжетом с неожиданными поворотами и захватывающими боевыми сценами.

«Альтернатива» — это не только глубокий взгляд в будущее, но и интереснейшая история о том, как обаятельный русский парень, наш Джеймс Бонд с великолепным чувством юмора и потрясающей харизмой, переигрывает сильнейшие мировые разведки, спасает жизнь президенту Америки и уберегает мир от ядерной войны.

Такой сюжет достоин экранизации — как на телевидении, так и на большом экране. И, несомненно, представители кинобизнеса смогут оценить по достоинству потенциал будущего российского блокбастера.