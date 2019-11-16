Екатерина Коломенцева
Последние публикации
Доктор на проводе: как москвичи следят за здоровьем при помощи телемедицины
Основная задача телемедицины — доступ к своевременной медицинской помощи здесь и сейчас, без записей и очередей. Кроме того, это актуально для пациентов из отдаленных районов, у которых появилась возможность получить консультацию у московских врачей. А также для тех, кому требуется второе врачебное...
16 ноября 2019
«Второе медицинское мнение»: что это такое, кому и зачем оно нужно?
Согласно мировой статистике, 10−15% медицинских диагнозов оказываются неправильными или неточными. Не так страшно, когда пациенту просто не подходят лекарства — медикамент можно быстро заменить. А что, если речь идет о серьезных операциях, тяжелых препаратах или сложных схемах лечения? Каждый врач...
20 сентября 2019