Согласно мировой статистике, 10−15% медицинских диагнозов оказываются неправильными или неточными. Не так страшно, когда пациенту просто не подходят лекарства — медикамент можно быстро заменить. А что, если речь идет о серьезных операциях, тяжелых препаратах или сложных схемах лечения? Каждый врач может ошибиться, а последствия этой ошибки могут оказаться непоправимыми. Тут целесообразно подстраховаться. Своеобразной «страховкой» от ошибки врача называют «второе медицинское мнение».

Распутье

Это услуга для людей, которые хотят убедиться в правильности уже поставленного диагноза и назначенного лечения, получить независимое заключение от российских и зарубежных специалистов. Пациент может обратиться за уточнениями по дополнительным исследованиям, процессу восстановления, влиянию болезни на качество жизни. Эта услуга популярна на Западе. В США и Великобритании ее чаще всего предоставляют страховые компании.

В России это направление тоже начинает развиваться. Но у наших граждан есть особенность: люди нередко боятся обидеть лечащего врача и не обращаются к стороннему специалисту. А вдруг врач подумает, что в его компетенциях сомневаются? Однако из-за дефицита кадров в регионах второе медицинское мнение может быть особенно востребовано. Среди причин, по которым диагноз может не подтвердиться, — нехватка медицинских данных или отсутствие консультации у узких специалистов.

По нашим данным, в этом году как раз существенно выросла доля обращений за вторым медицинским мнением от пациентов из регионов — до 70%. Еще в прошлом году на другие субъекты приходилось лишь около 40% запросов, а большинство обращений поступало из Москвы.

Лидером по запросам остается Московский регион (32%), далее следуют Ленинградская область (7%), Краснодарский край (5%), Нижегородская область и Татарстан (по 3%).

В 2019 году люди чаще всего обращались за вторым врачебным мнением к неврологам (26% от общего числа запросов), онкологам (19%) и ортопедам (15%). Клиенты также спрашивают мнение кардиологов (10%) и эндокринологов (8%). В основном это врачи из США, Германии и Израиля.

Пациенты чаще всего интересуются: «Правильный ли диагноз и какой прогноз развития заболевания?», «Неизбежна ли операция и как срочно ее надо делать»? «Долгим ли будет процесс восстановления», «У каких специалистов нужно пройти дополнительные обследования?».

Если сторонний специалист ставит иной диагноз, мы рекомендуем записаться на прием к лечащему врачу и рассказать о диагнозе другого доктора. Обязательно нужно поинтересоваться у обоих врачей, на каких данных основаны их позиции. Не исключено, что понадобится и третье мнение. Особенно в случаях с тяжелыми критическими заболеваниями.

Есть несколько случаев, в которых целесообразно получить стороннее медицинское мнение:

пациент сомневается в правильности диагностики и хочет убедиться в корректности назначенного лечения;

врач назначает операцию, но пациент хочет уточнить, нет ли более щадящих методов лечения;

доктор сформировал сложную схему лечения и пациенту предстоит приобрести очень дорогие лекарства, возможно, даже взять кредит;

человек давно лечится, но улучшений не заметно;

доктор заложил в основу лечения гомеопатические препараты или средства «народной медицины».

Уверена, что практика обращений за вторым медицинским мнением станет в перспективе нескольких лет обычным явлением в России. Сегодня эту услугу можно получить, например, в платных клиниках. Активно популяризируют эту услугу и страховые компании, которые включают различные медицинские сервисы в свои страховые продукты. В полисах СК «Сбербанк страхование жизни» опция «второе медицинское мнение» впервые появилась в 2016 году, с 2018 года она включена в программы кредитного страхования. Включение этого сервиса в страховую программу не влияет на ее стоимость для клиента, а пользоваться услугой можно на протяжении всего срока действия договора.

Екатерина Коломенцева — директор по медицине СК «Сбербанк страхование жизни»