Егор Свиридов
Последние публикации
МИД Белоруссии: ни дня без «залёта»
Не успели утихнуть страсти по крайне неудачному дебюту главы МИД Белоруссии Владимира Макея в роли топикстартера на официальном аккаунте министерства в американской социальной сети Facebook, как дипломатию постсоветской республики постиг новый удар. Москва отвесила увесистую оплеуху в ответ на...
25 октября 2019
Демографический кризис в Белоруссия: причины и путь выхода
Согласно официальной статистике, падение рождаемости в Белоруссии набирает темпы с 2017 года. На самом деле коренное население республики вымирает давно, а видимость демографической стабильности поддерживается за счёт прибытия мигрантов из СНГ. Белорусские социологи отмечающийся с 2017 года спад...
11 сентября 2018
Белоруссия нарастит на треть дефицит счета текущих операций
В течение шести лет Россия завершит «большой налоговый манёвр» в нефтяной отрасли, по итогам которого будет повышен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а экспортные пошлины на нефть обнулятся. В результате Белоруссия лишится ставших традиционными доходов от переработки российской нефти...
6 сентября 2018