В течение шести лет Россия завершит «большой налоговый манёвр» в нефтяной отрасли, по итогам которого будет повышен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а экспортные пошлины на нефть обнулятся. В результате Белоруссия лишится ставших традиционными доходов от переработки российской нефти, поставляемой в союзную республику по льготным ценам. Об этом говорится в аналитическом обзоре «Долговые рынки сегодня» от 31 августа, подготовленного аналитиками Sberbank Investment Research.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

По оценкам экспертов «Сбербанка», завершение налогового манёвра в России приведёт к подорожанию российской нефти. Таким образом, в 2019 году Белоруссия потратит на неё на $0,3 млрд. больше, чем в 2018 (при средней цене Брент $73 за барр.). Кроме того, сократятся доходы бюджета от экспортных пошлин — на $0,3 млрд. до $1,7 млрд. (при цене Брент $73 за барр.), и в этом случае бюджетный профицит составит 1,0% ВВП. Если же нефть подешевеет до $65/барр., то импорт и экспортные пошлины сократятся на $0,5 млрд., а профицит бюджета уменьшится до 0,7% ВВП.

Подорожание нефти внутри России приведёт к тому, что цены на нефть для белорусских НПЗ повысятся, доходы от экспортных пошлин уменьшатся. «Мы полагаем, что налоговые изменения в России приведут к повышению стоимости российской нефти, которая поставляется в Белоруссию, с $399/т в 2018 году до $416/т в 2019 при цене Брент на уровне $73/барр., — отметили российские эксперты. — По нашим оценкам, в этом случае нефтяной импорт увеличится с $7,2 млрд. в текущем до $7,5 млрд. в будущем году. Если в 2019 году средняя цена нефти составит $65/барр., импорт сократится до $6,7 млрд».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Поступления в бюджет Белоруссии от экспортных пошлин (в том числе от реэкспорта) сократятся с $2,0 млрд в 2018 году до $1,7 млрд в 2019 при средней цене Брент $73/барр. или до $1,5 млрд при цене Брент $65/барр.», — констатировали в Sberbank Investment Research.

«Дефицит счета текущих операций увеличится, — сделали неутешительный вывод для Белоруссии эксперты «Сбербанка». — Снижение экспортных пошлин на нефть в России приведет к сокращению доходов от реэкспорта российской нефти (учитываемых в счете текущих операций). Подорожание импорта нефти на фоне глобального снижения нефтяных цен будет способствовать увеличению дефицита счета текущих операций Белоруссии. Мы ожидаем, что при цене Брент $65/барр. он увеличится с $1,5 млрд в 2018 году до $2,0 млрд в 2019».

Согласно сентябрьским аналитическим обзорам банка, баррель нефти марки Брент котируется вблизи $77−78. Спрос на нефть не падает, что способствует стабильной доходности российского бюджета и — пока что — белорусского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бизнес по-лукашенковски

Напомним, Александр Лукашенко выказывал недовольство сокращением поступлений в белорусский бюджет российских нефтепошлин. В связи с «большим налоговым манёвром» в РФ нефтяная тема неоднократно поднималась при переговорах Минска с Москвой.

Минфин Белоруссии в прогнозе на 2019 год оценил потери бюджета от российского «большого налогового манёвра» в нефтяной отрасли на уровне $300 млн, оценивая сокращение доходов бюджета на 1,7%. В итоге республика не столкнётся с проблемой обслуживания растущего внешнего долга.

Нацбанк Белоруссии по итогам января — мая 2018 года констатировал дефицит счета текущих операций платежного баланса на уровне $1,23 млрд — т. е. 5,3% ВВП. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года эти показатели почти удвоились. Замедление темпов белорусской экономики во II полугодии 2018 года указывает на проблемы с обслуживанием госдолга и безальтернативность новых заимствований за рубежом. Главным кредитором Белоруссии является Россия — держатель около половины внешнего госдолга постсоветской республики.

Проблему стоимости нефти для Белоруссии поднимал 22 августа в Сочи Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным. По итогам было решено, что переговоры продолжатся в расширенном составе 21 сентября в Москве.

После этого 29 августа в Москве прошли переговоры курирующих нефтяные поставки вице-премьеров России и Белоруссии: Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко обсудили индикативные балансы поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию. Тема стоимости нефти и возможность «компенсации» Белоруссии за упущенные выгоды от её подорожания вынесена на президентский уровень.

Затем 3 сентября министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что баланс поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию на 2019 год «определяется», хотя в этом нет экономической целесообразности, так как постсоветская республика может сама обеспечить свои внутренние потребности в нефтепродуктах за счёт переработки российской нефти. В тот же день глава налогового департамента Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что Минэнерго действительно обсуждает новый баланс поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию, допускающий сокращение объёмов с 2 млн до 100−300 тыс. в год. Добываемую в Белоруссии нефть в объёме четверти внутренних потребностей республика экспортирует в сыром виде в Германию.

По данным Белстата, за I полугодие 2018 года Белоруссия нарастила импорт российских нефтепродуктов почти вдвое в денежном выражении и почти наполовину — в физическом выражении. Средняя цена за тонну составила $382,6, что гораздо ниже цены экспорта тонны выработанных на белорусских НПЗ из российской нефти нефтепродуктов, поставляемых в Евросоюз и на Украину.