Эдуард Бугров
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Ипотечный бум в России подошёл к концу?
В 2020 году в стране случился ипотечный бум. По данным Росреестра, россияне побили рекорд 2018 года — банки выдали ипотечные кредиты на сумму 4,3 трлн рублей. Небольшой спад наблюдался только в апреле 2020 года, это было связано с пандемией. Но уже к июню рынок недвижимости сильно оживился. Это...
11 мая 2021
Провал вакцинации в Европе вызывает пессимизм: экономике нужна прививка
Ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Европе можно описать одним словом — провал. В начале 2021 года волна эйфории, вызванная регистрацией сразу нескольких вакцин от COVID-19, заметно оживила рынки. Казалось, победа над пандемией не за горами, а значит, экономика сбросит бремя локдауна и...
8 апреля 2021
Деньги – виртуальные, налоги – реальные: перспективы криптовалюты
Что такое криптовалюта Криптовалюту можно назвать виртуальными деньгами. Вы не сможете снять их с карты, расплатиться ими в обычном магазине, их нельзя потрогать. Прийти в банк и попросить обменять криптоденьги на рубли или доллары тоже не получится — конвертировать цифровые активы в реальные...
26 февраля 2021