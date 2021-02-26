Что такое криптовалюта

Иван Шилов ИА REGNUM

Криптовалюту можно назвать виртуальными деньгами. Вы не сможете снять их с карты, расплатиться ими в обычном магазине, их нельзя потрогать. Прийти в банк и попросить обменять криптоденьги на рубли или доллары тоже не получится — конвертировать цифровые активы в реальные деньги можно только через специализированные биржи. Стоимость криптовалюты нельзя предугадать: она не привязана к экономике какой-то конкретной страны. Цена криптоденег вообще не зависит от внешних факторов, не привязана ни к нефти, ни к золоту, ни к платине. Криптовалюта — это система, построенная на технологии блокчейн (определенным образом организованная система блоков, хранящих информацию). Биткоин — один из самых популярных видов криптовалюты. Это, конечно, максимально упрощенное объяснение.

Криптовалюта законна в России?

Это вопрос интересный. В нашей стране криптовалютой можно владеть, ее можно покупать и продавать, добывать (то есть майнить), оставлять в наследство, но ею запрещено расплачиваться за товары и услуги. Вообще вопрос юридического статуса криптовалюты в нашей стране решался с 2017 года. К тому моменту эксперты разделились на два непримиримых лагеря: одни выступали за запрет допуска виртуальных денег на рынки, другие — за легализацию криптовалюты. В числе сторонников оказались Сбербанк, Федеральная налоговая служба и даже Министерство финансов. В качестве противников выступали Центробанк и Генеральная прокуратура. Дискуссия завершилась в кабинете у президента, который принял решение легализовать криптовалюту и подготовить соответствующие законы, которые позволили бы юридически квалифицировать цифровую валюту, дать определение понятиям «токен» и «смарт-контакт». При этом глава государства отдельно отметил, что единственным законным платежным средством в стране должен оставаться рубль. Логичным итогом стал закон «О цифровых финансовых активах». Он был принят еще в июле 2020 года, но в силу вступил только с 1 января 2021 года. По большому счету этот закон характеризует криптовалюту скорее как имущество, а не как деньги.

BTC Keychain Криптовалюта

Владельцы криптовалюты не платят налог в том виде, как платят его, например, владельцы недвижимого имущества. Если закон, который обязывает владельцев криптовалюты платить налоги, будет принят (а я полагаю, что он всё-таки будет принят), то облагаться налогом будут только те операции с криптовалютой, которые принесли владельцу доход свыше 600 тысяч рублей в год — в виде дохода на прибыль или НДФЛ.

Проще объяснить на примере. Допустим, в январе 2017 года человек (мы говорим о физлице) купил 10 биткоинов по цене 900 долларов за каждый. Никаких операций с приобретенной криптовалютой он не совершает и просто хранит их на виртуальном счете. Он не получает дохода и, соответственно, не платит налог. Второй вариант: владелец решил продать биткоины на пике курса за 47 600 долларов за каждый. Его доход с десяти биткоинов в таком случае составит 467 000 долларов (мы вычли те 9000 долларов, которые затрачены на их покупку). И с этой суммы человек обязан заплатить налог на доходы физических лиц в размере 13%. Рассчитывается налог в рублях по курсу Центробанка на день сделки. Декларируется доход по стандартной форме 3-НДФЛ. К нему нужно приложить выписки из цифрового кошелька, которые подтвердят списание средств в рублях, долларах или другой валюте. Для собственного спокойствия лучше приложить к пакету документов сведения о курсе криптовалюты на момент свершения сделки, это можно сделать на официальном сайте Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна.

Как именно государство собирается отслеживать движение виртуальных средств на виртуальных счетах

По поводу инструментов, которые позволят отслеживать движение криптовалют на виртуальных кошельках, я судить не возьмусь, на этот вопрос лучше ответят специалисты по кибербезопасности в сфере экономики. Но в Федеральной службе по финансовому мониторингу заверили, что цифровой сервис, позволяющий отслеживать транзакции в криптовалюте, уже разработан. Разработчики уверяют, что сервис позволит выявить пытающихся уйти от налогов криптотрейдеров. Насколько хорошо этот сервис работает, покажет время.

В любом случае как минимум у налоговой возникнут вопросы, если человеку ни с того ни с сего поступает на карту более 600 тысяч в год из ниоткуда. Кстати, проект закона позволяет налоговой запрашивать у банка информацию о счетах, которые использовались для сделок с криптовалютой, — это касается счетов физлиц.

На форумах майнеров и владельцев криптовалюты идет широкое обсуждение проекта этого закона. Пользователи соцсетей продумывают варианты ухода от налогообложения: от условно легальных (таких как оформление самозанятым) до совершенно незаконных. Возмущение майнеров и криптотрейдеров мне не совсем понятны. Каждый человек, получающий доход, платит с него налоги. Для игроков крипторынка законодатель оставил неплохой зазор в 600 тысяч рублей в год. То есть если человек зарабатывает на криптовалютах до 50 тысяч рублей в месяц, он может на законных основаниях не платить налог. Чтобы было понятно: средняя зарплата в России по итогам 2020 года не превышает 47 тысяч рублей, а в регионах эта сумма намного ниже. Все работающие люди платят НДФЛ, даже если их зарплата находится на уровне МРОТ. Налоги платят и самозанятые, и предприниматели, и арендодатели недвижимости. Понятно, что никому не нравится делить свой доход с государством, но все понимают, что закон есть закон. Почему владельцы криптовалюты считают, что они чем-то принципиально отличаются от других граждан и у них возникают какие-то особые права, мне не совсем понятно.

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Для тех, кто захочет обойти закон, предусмотрены штрафные санкции. Если налог не уплачен или уплачен не полностью, штраф составит 40% от суммы налога. За нарушение сроков декларирования придется заплатить 50 тысяч рублей.