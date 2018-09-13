Дмитрий Якушев
Последние публикации
Результаты выборов в регионах — расплата за провал в экономике
Результаты региональных выборов 9 сентября доказали, что проводимая либеральным финансово-экономическим блоком правительства России политика удушения национального бизнеса и промышленности, которая в целом приводит к снижению уровня жизни рядовых граждан, неизбежно приведёт к масштабным...
13 сентября 2018
Зачем Wall Street Journal рекламирует Эльвиру Набиуллину?
Видимо, совсем плохи дела у главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной, если ей понадобилась помощь делового рупора нашего главного геополитического противника. Мало того, что, как пишут осведомленные московские источники, она даже по родному ЦБ ходит с охраной, ей еще потребовалась...
22 августа 2018