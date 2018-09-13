Результаты региональных выборов 9 сентября доказали, что проводимая либеральным финансово-экономическим блоком правительства России политика удушения национального бизнеса и промышленности, которая в целом приводит к снижению уровня жизни рядовых граждан, неизбежно приведёт к масштабным внутриполитическим последствиям. Обвальное падение доверия избирателей к партии власти, продемонстрированное на этих выборах, в будущем может показаться ещё цветочками.

Митинг в Москве

Первый звоночек прозвенел в начале сентября, когда по всей стране прошли митинги против пенсионной реформы — под лозунгами отставки наиболее одиозных представителей либерально-экономического крыла — главы ЦБ Набиуллиной, Пенсионного фонда — Дроздова, главы ФНС Мишустина. С именами этих чиновников электорат связывает самые антинародные экономические инициативы — повышение НДС, неустойчивость курса рубля и, как квинтэссенцию экономических просчетов, пенсионную реформу.

Митинг в Иваново

Вклад горе-специалистов, стоящих у руля российской экономики, наглядно отражается в нелицеприятной социологической статистике. Так, по оценкам «Левада-центра» (на 06.09.2018), рост цен в магазинах волнует 72% населения, бедность и обнищание большинства населения волнует 52%, рост безработицы — 48% соответственно. Почти каждого третьего в нашей стране беспокоит кризис в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве, резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов.

Акции начала сентября показали, что протест в России возрождается и главное — его центр перемещается в регионы, где контролировать его чрезвычайно сложно. Примечательно, что впервые на региональных митингах, где узнаваемость московских чиновников всегда была в районе статпогрешности, звучали фамилии федеральных министров, отвечающих за экономику.

Растущая региональная протестность — точка расчёта и проекта «Навальный», чьи региональные штабы открываются именно в регионах, где усиливаются антимосковские настроения. При этом люди выходят на улицы не «за Навального» или по его призыву, а против снижения уровня своей, личной жизни.

Уже не звоночек, а колокол мы услышали 9 сентября во время региональных выборов. Несмотря на средний процент мандатов «Единой России» на выборах в законодательные собрания по партийному списку — 49,9% (по одномандатным округам — 70%), результат партии власти можно считать провальным. Поскольку достигнут он был в основном технологическим путём: снижением явки и административной мобилизацией, а где-то и за счёт снятия с выборов реальных конкурентов.

Бороться за власть «по правилам» «Единая Россия» уже не может. В Хакасии, Иркутской и Ульяновской областях единороссы вчистую проиграли КПРФ, в четырёх регионах губернаторов будут выбирать во втором туре! И не факт, что победа достанется всем кандидатам согласованным на Старой площади. Во Владимирской области, если бы против Орловой пошёл Максим Шевченко, которого заблаговременно сняли с выборов, то результат мог быть еще более плачевным.

Или вот, например, губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ещё накануне своего первого срока он обещал избирателям построить за три года как минимум пять мусороперерабатывающих заводов. И что в итоге? В итоге не построил ни одного, а мусорную проблему переложил на плечи ближайших к Москве регионов, губернаторы которых теперь пытаются справиться с «московским мусором», а электорат на этой волне «прокатывает» согласованных кандидатов.

Причина народных протестов — воровство, отсутствие успехов в управлении вверенными территориями, преклонение, отстаивание интересов узкой группы финансовых магнатов и, возможно, даже наших прямых геополитических противников.

Вывод капитала из страны увеличивается в геометрической прогрессии, заложником его становится национальная экономика, ВПК и рабочие места. По словам депутата Валерия Сысоева (ЛДПР), вывод капитала из страны за январь-март 2018 года составил более 17 млрд долларов.

«Это почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого времени, — подчеркнул Сысоев. — В первую очередь это результат политики Центрального банка. Его политика должна быть направлена на обеспечение экономического роста в стране, на поддержание стабильности национальной валюты, на финансирование российской экономики. А цифры говорят об обратном».

Некоторые представители партии власти в регионах и Москве пытаются сделать вид, что на выборах не произошло ничего страшного, заявляют, что «Единая Россия» победила системную оппозицию в общем зачете, для красного словца называют результаты выборов доказательством демократии и политической конкуренции. Да, это конкуренция, которую «Единая Россия» фактически проигрывает. Люди все прекрасно видят и понимают, а именно, что чиновники заботятся исключительно о собственном благополучии и о том, как больше наворовать в имеющееся у них время. О благе государства и народа — почти никто не думает.

И в этом плане ситуация удивительным образом напоминает ту, что была в России накануне 1917 года — тотальное воровство и предательство со стороны чиновников, депутатов Думы и генералитета с одной стороны и нищета народа, несправедливость — с другой. И бессилие власти поставить воров и казнокрадов к стенке — с третьей. В результате именно эта гремучая смесь и взорвала страну.

Митинг в Москве

Историческая память у нашего народа присутствует. Поэтому реакция людей на происходящие в экономике события и на действия конкретных чиновников вполне закономерна — они начинают выбирать политические методы сопротивления ухудшению своего материального положения, одним из которых является голосование на выборах.