Дмитрий Кудрявцев
Последние публикации
Как тебе такое, Илон Маск? Лукашенко готовит конкурента Tesla
Население Белоруссии уже давно привыкло не удивляться своеобразной манере общения Александра Лукашенко. Если на первых порах многие его высказывания воспринимались с юмором, то в условиях затянувшихся политического и экономического кризисов, рукотворного ухудшения отношений с Российской Федерацией...
6 мая 2020
Накануне 9 мая в Минске готовятся новые провокации
Такой незамысловатый вывод может сделать любой, кто ознакомится с размещенным в сети интернет «Открытым обращением ветерана труда и войны Перевощикова В. И. к Президенту РБ Лукашенко А. Г., БРСМ и молодежи по Бессмертному Полку». Мягко говоря, неоднозначное видео, в котором оратор пытается донести...
1 мая 2019
Готовы ли белорусские власти встать под знамена «Бессмертного полка»?
Российские СМИ неоднократно писали о всё большем размахе русофобских проявлений в политике официального Минска. Нет смысла повторяться. Русский язык планомерно вытесняется из всех сфер общественной жизни. Вытесняется память об общей истории. Не всегда в виде приказов, но зачастую в виде неких...
21 мая 2018