Российские СМИ неоднократно писали о всё большем размахе русофобских проявлений в политике официального Минска. Нет смысла повторяться. Русский язык планомерно вытесняется из всех сфер общественной жизни. Вытесняется память об общей истории. Не всегда в виде приказов, но зачастую в виде неких рекомендаций, после которых местечковые «идеологи» позволяют себе срывать Георгиевскую ленту — главный символ нашей общей советской Победы — с детей. Предатели белорусского народа неожиданно становятся «героями», а власти празднуют 100-летие БНР совместно с националистами, в то же время «Бессмертный полк» до последнего момента остается несанкционированным (!) мероприятием.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

Да, участвуя в шествии «Бессмертного полка» в Минске 9 мая 2018 года, я испытал и гордость за наших людей, сплотившихся большей частью самостоятельно, и чувство радости от того, что собрались единомышленники — потомки победителей той Великой Отечественной войны, которые вынесли все тяготы и лишения, кто пал на полях той войны, но приблизил, пусть на свои полшага, Победу. Тех, кому никогда бы и в голову не пришли мысли делить Победу по национальному признаку! Как и символы Победы — красное знамя и георгиевскую ленту.

По сути, самым значимым, самым объединяющим праздником на всем постсоветском пространстве остается 9 мая. Воевали, погибали, но ломали хребет фашистской гадине представители всех народов Советского Союза. И ни одной власти не удастся стереть из памяти народа подвиг поколения, выстоявшего в той войне. В каждой семье деды, прадеды, отцы сражались за этот День Победы.

Moypolk.ru Бессмертный полк

Для Белоруссии, в которой погиб каждый третий, это особенно святой и народный праздник, и, да, зачастую со слезами на глазах. Праздник, который ни в коей мере нельзя было политизировать. Но белорусская власть этого, увы, не поняла.

Начав «разделку» Дня победы по национальному признаку в 2015 году, в 2018 году власти оказались в тупиковой ситуации. Насильственные белорусизация и ополячивание общества привели к тому, что народный протест против фальшивого «официоза» празднования Дня Победы принял и политический оттенок. На шествие «Бессмертного полка» вышли потомки тех, кто сражался и против фашистов, и против бандеровцев и прочих «лесных братьев». Вышли те, кто дорожит миром и Победой. Вышли не только почтить память своих предков, но и защитить их завоевания, которые нынешняя власть пытается отдать западным «соседям» без боя.

За победными реляциями не все заметили, сколько власть сделала для того, чтобы участников в акции, проведение которой не вписывалось в планы официального Минска, оказалось как можно меньше. Возьмем пример того, что информацию о том, что «Бессмертный полк» в Минске является несанкционированным мероприятием, растиражировали утром 8 мая все основные белорусские СМИ, а опровержение этому (напоминаю — разрешение было дано вечером 8 мая и в устной форме) не опубликовало ни одно из них.

Иначе как издевательством — полный личный досмотр участников «Бессмертного полка» у рамок металлодетекторов — действия властей не назовешь. Прохождение досмотра колонной «Бессмертного полка» длилось несколько часов! Хотя, исходя из числа участников акции, полагаю, что у властей имелись технические возможности ускорить данную «процедуру». Далее последовало размещение колонны «Бессмертного полка» за «занавеской», которой была укрыта до высоты 4 этажа тыльная сторона монумента Победы.

Gruszecki Алексадр Лукашенко на праздновании 9 мая

То есть президент Лукашенко общался только с той частью белорусского народа, которая стояла строго под красно-зелеными государственными флагами. Советские флаги, видимо, не вписывались в официальную картинку. Как и люди, пришедшие с портретами своих предков-фронтовиков. После нескольких часов стояния на жаре и ожидания прохода рамок металлодетекторов вынуждены были уйти люди, пришедшие с детьми. Пожилых — забирала скорая.

Я сам нес в скорую на носилках женщину, терявшую сознание, но с угасающим сознанием шептавшую «Мои портреты». В скорую положили как в гроб — женщина без сознания, но сжимающая в руках из последних сил два портрета своих воевавших родственников. Власть наплевала на этих людей. Она «возглавляла» праздник. Не поднялась рука сделать кадр этой женщины на носилках, а после жалел — документальная фотография сильнее любой официальной пропаганды. Ведь снимали в войну зверства фашизма, чтобы были доказательства, чтобы состоялся Нюрнбергский процесс и человечество узнало горькую правду той войны.

Второе важное наблюдение — власть, декларируя разные подходы к исторической памяти, вырастила поколение, которое не подконтрольно ни властям, ни истории нашей страны. Около рамки, где обыскивали всех, столкнулся с 9-тиклассниками, которые нецензурно выражались о дне Победы и пытались кричать «Слава Украине». На замечание, что здесь им не место в этот святой для большинства народа день, они не понимали, насколько они здесь неприемлемы. На вопрос — зачем они пришли, ответ примитивен до безобразия — «директор школы заставил». Этим сказано всё.

President.gov.by Александр Лукашенко на праздновании 9 мая 2018

Не случайно, что массовка, организованная к приезду Лукашенко, свернула флаги и испарилась за пять минут после отъезда Лукашенко. Всё это — мишура. И только участники «Бессмертного полка», несмотря на все унижения, вышли к Вечному огню на Площадь Победы.

Сейчас многие испытывают иллюзии, что Лукашенко может сплотить нацию и возглавить шествие «Бессмертного полк» на следующий год. Тем более что он пообещал «удовлетворить запрос народа на шествия». Лично меня это настораживает — этот человек был бы уместен в наших рядах в 1996—2000 годах, когда вернул русскому языку статус государственного и подписывал документы о создании Союзного государства.

Но Лукашенко образца 2018 года, сотрудничавший с националистами, явно не уместен на нашем Советском дне Победы! Он ответственен за хаос и отсутствие ценностей в голове нынешней молодежи. В государстве, где всё определяет термин «и нашим, и вашим», праздновать День Победы имеют право только те люди, которые сберегли свои боевые семейные традиции и память предков.

Если власть попробует организовать «массовку», то поколение, с которым я столкнулся, повыбрасывает розданные идеологами портреты и дискредитирует саму идею. Чего и добивается нынешняя власть, которой нужен полный контроль над любым общественным движением.