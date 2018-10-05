Дима Жаров
Последние публикации
Ноша не тянет: история о чемпионах
В петербургском районе Колпино процветает «нелегальная» деятельность. Группа лиц с поражением опорно-двигательного аппарата сформировала команду по пауэрлифтингу и побеждает на соревнованиях. Вот только «законно» тренироваться им толком негде. Раньше они вообще ютились в шиномонтажке без отопления...
5 октября 2018
Атамекен — земля предков
Фотограф Дима Жаров родился и вырос в Казахстане, 10 лет провёл в Омской области — месте, где проживает около 78 000 казахов. Населенные пункты с казахскими корнями являются многонациональными, но в некоторых казахи составляют подавляющее большинство. В таких крупных аулах, как Каскат и Артакшил, и...
4 июня 2018