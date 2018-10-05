Атамекен — земля предков
Фотограф Дима Жаров родился и вырос в Казахстане, 10 лет провёл в Омской области — месте, где проживает около 78 000 казахов. Населенные пункты с казахскими корнями являются многонациональными, но в некоторых казахи составляют подавляющее большинство. В таких крупных аулах, как Каскат и Артакшил, и деревне Селивановка практически все жители — казахи. Дима Жаров посетил их и узнал, что российские казахи считают родиной и как сохраняют традиции и обычаи своего народа.
Казахи — десятый по численности коренной народ в России. По данным переписи 2010 года, в России насчитывается около 640 000 казахов (по неофициальным данным — около миллиона). Проживают они преимущественно в сельской местности (аулах), в областях, граничащих с Казахстаном: Астраханской, Волгоградской, Омской, Саратовской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Новосибирской, Алтайском крае и Республике Алтай. Это огромная территория, протяженностью более 7000 километров. Их предки — кочевники жили здесь ещё до славянской колонизации либо переселились во времена Российской империи. Будучи уже оседлым народом, казахи переселялись в Россию в конце 1920-х — начале 1930-х гг из-за насильственной коллективизации и голода в Казахстане.
В связи с распадом СССР и образованием независимого государства Казахстан для российских казахов стал актуальным вопрос о родине. Представители казахских национально-культурных обществ в России озвучили позицию, суть которой заключалась в том, что у российских казахов две родины: Россия как место рождения и постоянного проживания и Казахстан как историческая родина, где находятся их этнические корни. Несмотря на специальную программу переселения в Казахстан, российские казахи мигрировали на свою этническую родину в малом числе. Некоторые переселенцы по разным причинам вернулись обратно в Россию. Однако они считают важным посещение исторических мест, культурных центров, мест паломничества в Казахстане. Такие миграции происходят постоянно.
В своей жизни российские казахи придают большое значение традиционной обрядности. Эти обряды выглядят уже не так, как более века назад. Формы обрядов эволюционируют, меняются от поколения к поколению либо исчезают совсем. Но, с одной стороны, сохраняется потребность в обрядовом оформлении основных этапов жизненного пути. С другой стороны, существует традиционная схема, по которой строится обряд. Основой её является ритуальная трапеза. Казахи воспроизводят исчезнувшие и создают новые обряды в традиционной форме.
Например, годовые поминки по умершему (дога) — очень древняя казахская традиция. Дога в современном виде — это яркое проявление коллективной памяти российских казахов, демонстрация их локальной идентичности и связи с местом проживания. Такие поминки устраивают не только год спустя, но и через 10, 15 и даже 30 лет.
Среди казахов сохраняется приверженность к верховой езде. Лошадей используют не только для выпаса скотины, но и для поездок по разным домашним и рабочим делам, для участия в традиционных соревнованиях. В хозяйстве используют запряженных в телеги лошадей, на которых возят сено, дрова и воду.
Домашнее хозяйство у казахов служит не только для удовлетворения потребностей семьи. Мясо или живой скот осенью сдают заготовителям или продают на рынке. В каждом казахском дворе обычно не меньше десятка голов.