Фотограф Дима Жаров родился и вырос в Казахстане, 10 лет провёл в Омской области — месте, где проживает около 78 000 казахов. Населенные пункты с казахскими корнями являются многонациональными, но в некоторых казахи составляют подавляющее большинство. В таких крупных аулах, как Каскат и Артакшил, и деревне Селивановка практически все жители — казахи. Дима Жаров посетил их и узнал, что российские казахи считают родиной и как сохраняют традиции и обычаи своего народа.

Дима Жаров Девочка во дворе. Аул Каскат, Омская область

Дима Жаров Аксакал — пожилой уважаемый человек — в национальной одежде. Деревня Селивановка, Омская область

Дима Жаров Класс родного (казахского) языка в школе. В области существует несколько школ, где изучается казахский язык, проводятся областные олимпиады. Однако в последнее время количество учебных часов сократилось.В повседневной жизни между собой казахи общаются на родном языке. Аул Каскат, Омская область

Казахи — десятый по численности коренной народ в России. По данным переписи 2010 года, в России насчитывается около 640 000 казахов (по неофициальным данным — около миллиона). Проживают они преимущественно в сельской местности (аулах), в областях, граничащих с Казахстаном: Астраханской, Волгоградской, Омской, Саратовской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Новосибирской, Алтайском крае и Республике Алтай. Это огромная территория, протяженностью более 7000 километров. Их предки — кочевники жили здесь ещё до славянской колонизации либо переселились во времена Российской империи. Будучи уже оседлым народом, казахи переселялись в Россию в конце 1920-х — начале 1930-х гг из-за насильственной коллективизации и голода в Казахстане.

В связи с распадом СССР и образованием независимого государства Казахстан для российских казахов стал актуальным вопрос о родине. Представители казахских национально-культурных обществ в России озвучили позицию, суть которой заключалась в том, что у российских казахов две родины: Россия как место рождения и постоянного проживания и Казахстан как историческая родина, где находятся их этнические корни. Несмотря на специальную программу переселения в Казахстан, российские казахи мигрировали на свою этническую родину в малом числе. Некоторые переселенцы по разным причинам вернулись обратно в Россию. Однако они считают важным посещение исторических мест, культурных центров, мест паломничества в Казахстане. Такие миграции происходят постоянно.

Дима Жаров Девочка в повседневной одежде неподалеку от дома. Деревня Селивановка, Омская область

Дима Жаров В чистом виде использование национальной одежды в повседневной жизни практически не встречается. Характерным является сочетание современных видов одежды с традиционной. Деревня Селивановка, Омская область

Архивы Музея археологии и этнографии ОмГУ Жители аула Каскат, Омская область, 1976 год. Из архива Музея археологии и этнографии ОмГУ

В своей жизни российские казахи придают большое значение традиционной обрядности. Эти обряды выглядят уже не так, как более века назад. Формы обрядов эволюционируют, меняются от поколения к поколению либо исчезают совсем. Но, с одной стороны, сохраняется потребность в обрядовом оформлении основных этапов жизненного пути. С другой стороны, существует традиционная схема, по которой строится обряд. Основой её является ритуальная трапеза. Казахи воспроизводят исчезнувшие и создают новые обряды в традиционной форме.

Дима Жаров Джума — пятница, праздничный день у мусульман, день обязательного сбора в мечети для полуденной молитвы и слушания проповеди. Аул Каскат, Омская область

Дима Жаров Кукла, внутрь которой кладут подарки на свадьбу. Аул Каскат, Омская область

Дима Жаров Национальные женские украшения ручной работы. Аул Каскат, Омская область

Например, годовые поминки по умершему (дога) — очень древняя казахская традиция. Дога в современном виде — это яркое проявление коллективной памяти российских казахов, демонстрация их локальной идентичности и связи с местом проживания. Такие поминки устраивают не только год спустя, но и через 10, 15 и даже 30 лет.

Дима Жаров Бешбармак — блюдо из нарезанного вареного мяса и тонкого теста. Аул Каскат, Омская область

Дима Жаров Годовые поминки по умершему (дога) — очень древняя казахская традиция. Аул Каскат, Омская область

Среди казахов сохраняется приверженность к верховой езде. Лошадей используют не только для выпаса скотины, но и для поездок по разным домашним и рабочим делам, для участия в традиционных соревнованиях. В хозяйстве используют запряженных в телеги лошадей, на которых возят сено, дрова и воду.

Дима Жаров Каждый мужчина аула по очереди пасет лошадей. Аул Каскат, Омская область

Домашнее хозяйство у казахов служит не только для удовлетворения потребностей семьи. Мясо или живой скот осенью сдают заготовителям или продают на рынке. В каждом казахском дворе обычно не меньше десятка голов.

Дима Жаров Бараны вернулись с пастбища на ночевку. Аул Артакшил, Омская область