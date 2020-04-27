Деян Мирович
Последние публикации
«Раздел» Косово — совместный проект властей Сербии и спецслужб США
В последнее время в российских СМИ периодически публикуются статьи, которые оправдывают так называемый раздел Косово, вернее, вариант решения, который обговаривают спецпредставитель президента США Ричард Гренелл и президент Сербии Александр Вучич. Громче всех план раздела южного сербского края...
27 апреля 2020
Почему президент Сербии не стал встречать помощь из России?
Чрезвычайное положение в Сербии действует с 16 марта 2020 года. В ходе той же пресс-конференции, когда президент Сербии Александр Вучич ввел ЧП, он попросил президента Китая Си Цзиньпина помочь Сербии, назвав его «братом и другом». Через пять дней Пекин отправил в Сербию самолет с оборудованием и...
10 апреля 2020