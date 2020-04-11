Чрезвычайное положение в Сербии действует с 16 марта 2020 года. В ходе той же пресс-конференции, когда президент Сербии Александр Вучич ввел ЧП, он попросил президента Китая Си Цзиньпина помочь Сербии, назвав его «братом и другом». Через пять дней Пекин отправил в Сербию самолет с оборудованием и несколькими врачами. Вучич лично приветствовал самолет с гимнами, аплодисментами и всеми министрами в строе. В своей эмоциональной речи в аэропорту президент Сербии говорил о «стальной дружбе» между Китаем и Сербией, которая будет длиться веками, о брате и друге Си, которого когда-нибудь в Сербии встретят «несколько сотен тысяч человек». Премьер-министр Сербии Анна Брнабич предложила установить памятник Китаю.

Косово

Несколько дней спустя, 25 марта, президент Сербии попросил помощи и у шейха ОАЭ Мухаммада бен Заида Аль Нахайяна, хорошего друга Вучича, и президента Черногории Мило Джукановича. Вучич заранее поблагодарил шейха, сказав: «Дорогой друг, большое спасибо за помощь и все, что ты делаешь для Сербии». Несколько дней спустя из ОАЭ прибыл самолет с масками, защитной обувью, перчатками, двумя видами защитных костюмов и галошами.

Президент Сербии также разговаривал с канцлером Меркель через два дня после введения чрезвычайного положения, но никакой помощи из Берлина не поступило. В начале апреля он также говорил с комиссаром ЕС по расширению. Несмотря на заявления министерства европейской интеграции Республики Сербия, главы делегации ЕС в Сербии и комиссара ЕС по расширению о помощи в размере 15 миллионов евро (и «дополнительных» 93 миллионов), все, чем Брюссель помог Сербии, была оплата топлива для полетов четырех самолетов с оборудованием, купленным Сербией у Китая и других стран. Аппараты искусственной вентиляции легких, якобы приобретенные Брюсселем, не могут быть отправлены в Сербию из-за запрета на экспорт.

Europeanwesternbalkans.com Александр Вучич

Президент Сербии 27 марта также обратился к Трампу с благодарностью, потому что «миру нужно его лидерство». Никакой помощи Сербии со стороны Соединенных Штатов не последовало. В тот же день Вучич обратился и к «дорогому другу», британскому премьер-министру Джонсону, пожелав ему скорейшего выздоровления от вируса. И Великобритания не помогла.

За это время в Сербии появилось почти 3000 зараженных, а около 70 человек умерло от вируса, в том числе госсекретарь в министерстве по защите окружающей среды и владыка Сербской православной церкви. Более того, Сербии хронически не хватает медикаментов и тестов на коронавирус, а заражено более 250 медицинских работников — врачей и медсестер.

С другой стороны, Россия направила в Италию 14 больших транспортных самолетов и около 100 врачей. Еще 30 марта Трамп обратился за помощью к президенту Путину и получил ее (несколько самолетов и целый корабль).

Президент Сербии, кстати говоря, носитель российского ордена Александра Невского, лишь после этого, 2 апреля, попросил о помощи у президента Путина — три недели после вспышки эпидемии и несмотря на то, что в г. Ниш работает Российский гуманитарный центр. В ответ Россия открыла воздушный мост и в течение 24 часов направила в Сербию 11 крупных транспортных самолетов и около 90 врачей.

Если смотреть по численности населения, Россия помогла Сербии больше, чем Италии. Она помогла значительно больше, чем Китай.

Sergey Kustov Спецрейс ИЛ-76 МЧС России

Однако президент Сербии не приехал в аэропорт встречать помощь из России, как в случае с китайской помощью. Он направил туда бывшего сотрудника Агентства США по международному развитию, а ныне премьер-министра Анну Брнабич, которая коротко поговорила с российскими военными врачами. Вучич поблагодарил братский русский народ в «Твиттере», но не назвал Путина другом или братом. Несколько ежедневных газет, которые находятся под влиянием правительства, не объявили о прибытии российской помощи на первой полосе. С другой стороны, Милорад Додик в Республике Сербской лично встретил три российских самолета в Баня-Луке 9 апреля.

Это странное поведение сербского президента в течение нескольких недель показывает, что в политике Белграда в отношении Москвы произошли некоторые изменения. Возможно, причина перемен заключается в соглашении, которое, согласно западным СМИ, было заключено 1 марта 2020 года в Вашингтоне с посланником США по вопросу Косово Ричардом Гренелом. Согласно соглашению, существование которого Белград не отрицает, Вашингтон сменит так называемого премьер-министра Косово Альбина Курти (фаворита Германии и противника раздела Косово) и поспособствует снятию введенных властями Косово таможенных пошлин на сербские товары. В обмен на это Приштина, т. е. «президент» Тачи, согласится на минимальную корректировку границы. В свою очередь, Белград неофициально дистанцируется от Москвы и не будет мешать членству Приштины в ООН, что в соответствии с Уставом ООН эквивалентно официальному признанию.

Смена Курти показывает, что Вашингтон выполнил свою часть сделки. Сейчас наступила очередь Белграда.