Денис Буйволов
Последние публикации
Взлёт или падение: прогноз курса рубля на сентябрь 2021 года
В первый месяц осени курс рубля к доллару имеет шансы сохраниться в летнем коридоре 73−75 на фоне действия разнонаправленных факторов. То, к какой границе ближе окажется рублевый курс — к верхней или нижней, — будет зависеть от нескольких базовых факторов. Важные переменные для национальной валюты...
30 августа 2021
Рынки США: инвесторы сфокусировались на импичменте
На фондовых рынках США 11 января была фиксация прибыли, основные индексы закрылись на отрицательной территории. На опасениях ужесточения регулирования в лидерах падения были технологические компании. В центре внимания находится ситуация с импичментом Дональда Трампа. Для предотвращения дальнейшего...
12 января 2021
Twitter: интерес рекламодателей может вырасти в преддверии выборов в США
Несмотря на продолжающийся тренд перехода рекламодателей из традиционных источников рекламы в онлайн, мы считаем, что на текущий момент бизнес Twitter оценен справедливо. В то же время устойчивые позиции социальной сети и ряд возможностей для дальнейшей монетизации делают ее привлекательной в...
27 августа 2020