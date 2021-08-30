В первый месяц осени курс рубля к доллару имеет шансы сохраниться в летнем коридоре 73−75 на фоне действия разнонаправленных факторов. То, к какой границе ближе окажется рублевый курс — к верхней или нижней, — будет зависеть от нескольких базовых факторов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Важные переменные для национальной валюты — общерыночный аппетит к риску, геополитический фон, цены на нефть, динамика макроэкономических показателей (в том числе счета текущих операций), индекс доллара, монетарная политика ЦБ РФ, развитие ситуации на рынке ОФЗ.

Общерыночные настроения могут зависеть, прежде всего, от сигналов регуляторов, геополитики, статистических маркеров и ситуации с пандемией.

После завершившегося симпозиума ФРС в Джексон-Хоул рынки ослабят фокус на монетарной тематике до 22 сентября, когда состоится заседание регулятора США. В то же время для валют развивающихся стран будут важны сигналы и других ЦБ — в частности европейского регулятора. Заметим, что решение о повышении ставки ЦБ Южной Кореи (в числе первых из развитых стран) до 0,75% с исторически минимального уровня 0,5% на минувшей неделе локально подпортило риск-аппетиты.

Если говорить о ключевой экономической статистике, то уже на этой неделе (30 августа — 4 сентября) выйдут важные данные — августовские индексы PMI в секторе услуг и производства КНР, еврозоны, США и месячный отчет по американскому рынку труда. Далее инвесторы будут внимательно следить за показателями инфляции, потребительской активностью, рынками труда и недвижимости США, еврозоны, КНР. В конце месяца выйдут опережающие PMI за сентябрь по секторам услуг и производства главных макрорегионов, и эта информация будет играть важное значение для рисковых активов, в том числе развивающихся валют и нефти, в частности, в разрезе того, насколько успешно страны справятся с «Дельта"-штаммом COVID-19.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Вирусные новости останутся в фокусе основного внимания — сводки по заболеваемости коронавирусом, прогресс в массовой вакцинации и новости от производителей вакцин осенью продолжат значимо влиять на общие настроения.

Геополитика может локально надавить на рубль по итогам встречи лидеров США и Украины 1 сентября. Вероятный скорый запуск «Северного потока — 2», напротив, может улучшить сентимент в отношении отечественных активов. Остальные аспекты мало предсказуемы, но базовым сценарием на месяц мы считаем сохранение относительного затишья по наиболее чувствительным для РФ темам. Встреча президентов России и США в середине июня помогла сократить геополитический дисконт в российских активах на достаточно продолжительное время.

Цены на нефть могут «понервничать» в свете предстоящей на этой неделе встречи ОПЕК+. Исход ее предсказать сложно, памятуя о том, как «гладко» прошла прошлая встреча альянса. В то же время в начале осени в Мексиканском заливе (где добывается 1/6 часть нефти США) начинается сезон ненастий, и первый ураган уже на подходе. Динамика индекса доллара DXY и изменения риск-аппетита также будут формировать тренд в черном золоте. С учетом прогресса в вакцинации (в мире введено уже более 5 млрд доз вакцин) и явного улучшения эпидситуации в Китае у нефти есть хорошие шансы закрепиться выше $70.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

Счет текущих операций РФ в первый месяц осени может остаться сильнее привычного для этого времени года во многом благодаря сырьевой компоненте — по условиям сделки ОПЕК+, Россия до конца 2021 года может каждый месяц наращивать добычу нефти на 100 тыс. барр. в сутки.

Что касается динамики самого доллара на внешней арене, то после Джексон-Хоул DXY может отступить от локальных вершин выше 93 п. и до заседания ФРС 22 сентября будет реагировать на изменения глобальных риск-аппетитов и ключевую статистику (прежде всего, на инфляцию, показатели рынков труда и недвижимости США). На наш взгляд, конец сентября может выдаться минорным для рубля и остальных валют emerging markets. Основным поводом для этого может стать объявление ФРС конкретных планов по сворачиванию скупки активов, которая пока составляет $120 млрд ежемесячно. И если сворачивание QE будет анонсировано на октябрь, волна снижения риск-активов может оказаться весьма ощутимой. В таком случае рублю почти наверняка придется бороться за отметку 75 за доллар, не исключены и тестирования уровней 76−77.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Что касается еще одного важного фактора влияния на российскую валюту — внутренней монетарной повестки в России, то здесь рубль может получить порцию фундаментальной поддержки, если Банк России примет решение повысить ключевую ставку до 7%. Такая вероятность увеличилась после публикации свежих данных о недельной инфляции, которая к 23 августа неожиданно ускорилась до 6,67% с 6,52%, а также после объявления о единоразовых выплатах в сентябре всем пенсионерам и военным, что можно рассматривать как потенциальный (хоть и весьма умеренный) проинфляционный фактор.

Спрос на рынке ОФЗ при этом может улучшиться в свете роста привлекательности операций carry trade. А это, в свою очередь, может стать одной из значимых среднесрочных опор для рублевой валюты.