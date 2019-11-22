Давид Степанян
Последние публикации
Азербайджан знает, что ВС Армении могут ослабить его экономический ресурс
Экс-министр обороны Армении генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян в интервью газете «Ноев Ковчег» комментирует последние заявления сторон и посредников по карабахскому урегулированию. Делится видением дальнейших перспектив переговорного процесса ввиду разногласий в позициях сторон и сохранения между...
22 ноября 2019
Коррупция в новой Армении
Коррупция и ее основные бенефициарии — госчиновники процветали в стране почти три десятилетия, видимым свидетельством чего являются дорогие особняки и автомобили власть имущих в Армении и даже за ее пределами. Не говоря уже о невидимых банковских счетах в различных офшорах. Со сменой власти в...
6 мая 2019
Внеочередные выборы в новой Армении пройдут по старым правилам
16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян в соответствии с Конституцией подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. После того как 1 ноября депутаты во второй раз не избрали премьер-министра, парламент был распущен...
3 декабря 2018