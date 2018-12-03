16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян в соответствии с Конституцией подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. После того как 1 ноября депутаты во второй раз не избрали премьер-министра, парламент был распущен, после чего президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года. Предвыборная кампания стартует с 26 ноября и завершится 7 декабря. Партии и блоки представили свои заявки до 18:00 14 ноября, после чего ЦИК зарегистрировал их до 18:00 19 ноября. В преддверии парламентских выборов полиция Армении внесла в избирательные списки существенные коррективы. Таким образом, в сравнении со списками за 2017 год количество избирателей сократилось на 13,5 тысяч человек, с 2 млн 588 тыс. 456 до 2 млн 574 тыс. 916 избирателей.

Иван Шилов ИА REGNUM

Однако тем не менее выборы все же пройдут по старым правилам. В первую очередь благодаря Республиканской партии Армении. Главными задачами, провозглашенными новым переходным правительством, стали реформирование Избирательного кодекса и закона «О партиях». Однако ни в одном из этих законов изменений не произошло. На внеочередных заседаниях Национального собрания в октябре, на которых обсуждались поправки в Избирательный кодекс, за предложенный Пашиняном законопроект в первый раз проголосовали 54, а во второй — 62 депутата при необходимых 63 голосах. Таким образом, республиканцы перед уходом добавили ложку дегтя в пашиняновскую бочку меда, тем самым принудив новую власть играть по старым правилам, по крайней мере, на предстоящих выборах. Досрочные выборы состоятся по тем же правилам, что и выборы 2017 года, то есть по рейтинговой системе, что ощутимо сократит их политическую составляющую. В результате Армения, судя по всему, получит очередной наполовину аполитичный парламент, этакую «витрину демократии», которая существенно обесценит главные лозунги «бархатной революции».

Меж тем, собственно, особое значение политической институционализации придавал еще дореволюционный переход Армении на парламентскую модель правления. Однако и сегодня политические партии продолжают формироваться и функционировать по законам и принципам прошлого со всеми сопутствующими изъянами. К великому сожалению приходится констатировать, что практически все новые партии, включая «Гражданский договор» Пашиняна, являются партиями одного лица, очень часто даже без политического бэкграунда. И в лучших традициях тер-петросяновской АОД и саргсяновской РПА внутрипартийной демократии во всех этих силах нет и не может быть по определению. В этом свете то, что все новые силы продолжают громко заявлять о своей идеологической платформе, представляется, скорее, изъяном, чем достижением.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Тем не менее даже несмотря на этот провал предвыборные шансы возглавляемой премьером партии «Гражданский договор» из-за нереализованного обещания сменить избирательное законодательство нисколько не пострадали. Об этом свидетельствуют очереди желающих стать партийцами или, что наблюдается значительно чаще, сменить партию у офисов ГД. Глава Государственной контрольной службы Давид Санасарян покинул партию «Наследие» и вступил в «Гражданский договор», депутат парламента от «Просвещенной Армении» Айк Конджорян покинул партию, выразив безоговорочную поддержку Николу Пашиняну и революции. По словам однопартийца Никола Пашиняна по партии «Гражданский договор» Алена Симоняна, ожидать от избирательного списка блока «Мой шаг» сюрпризов явно не стоит. По его оценкам, политическая команда партии будет участвовать в выборах в полном составе, в списках будут действующие министры и другие должностные лица. Примечательно, что в список войдут и беспартийные деятели из уже бывшей фракции Республиканской партии Армении.

При этом имени директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна в списках не будет. В отличие от своего предшественника Вигена Саркисяна не примет в выборах участия и. о. министра обороны Армении Давид Тоноян. Сам Тоноян обусловил данное решение принципиальным нежеланием вовлекать вооруженные силы в политические процессы. В то же время его коллега по МЧС Феликс Цолакян будет участвовать в выборах по рейтинговой системе в Ширакской области. Таким образом, уже можно говорить о том, что по большому счету особых различий в структуре списков новой и предыдущей партии власти не будет. Исключение — отсутствие в списках блока «Мой шаг» бизнесменов, ошибочно квалифицируемых в Армении как олигархи.

Окончательно определилась с вопросом участия в выборах партия «Процветающая Армения», хотя ее лидер предприниматель Гагик Царукян пока не уточняет, в каком формате его партия примет в них участие, — в составе блока или в одиночку. Составление списка рейтинговых кандидатов не завершено, но решено, что список возглавит сам Царукян. Сам лидер «Процветающей Армении» в беседе с журналистами посетовал на завышенные ожидания и амбиции «всех тех, у кого есть партии».

«С кем ни говоришь о создании блока, у него уже есть 15−20%, но тогда о чем он говорит с нами? Вот пусть сам и участвует в выборах со своими процентами», — заявил Царукян.

Бизнесмен, следуя, по его собственным словам, примеру Дональда Трампа, намерен возглавить список партии, в котором будет представлено немало бизнесменов. При этом он охарактеризовал себя как однозначного сторонника движения, заявив, что будет рядом с Николом Пашиняном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Несмотря на то, что мнения относительно целесообразности участия в предстоящих выборах в Республиканской партии Армении разделились, 11 ноября республиканцами было окончательно принято решение в выборах все-таки участвовать. Так, экс-министр обороны Виген Саркисян считает, что РПА просто обязана принять в них участие. По его оценкам, состоявшаяся политическая партия после смены власти должна не дуться на свой народ, а представить заявку на служение ему в новом статусе оппозиции. Его мнение разделяет председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян, убежденный в необходимости задействования «серьезного человеческого, кадрового и профессионального потенциала РПА». При этом сам Баблоян и его сын участвовать в выборах не намерены. А внутри партии наблюдаются серьезные пессимистические настроения относительно ее шансов на успешное завершение избирательной кампании. И это даже в условиях голосования по старой, столь успешно себя зарекомендовавшей для РПА на прошлых выборах рейтинговой системе.

В преддверии выборов довольно предсказуемо распался блок «Луйс», в котором после выхода «Гражданского договора» оставались партии «Просвещенная Армения» и «Республика». Обе партии намерены идти на выборы по отдельности. Возможных причин распада две. Целесообразность участия в выборах в качестве партий, а не блоков, учитывая, что проходной барьер для блоков составляет 7%, а для партий — 5%. Ну и, конечно, политические амбиции лидеров этих двух партий, Эдмона Марукяна и Арама Саркисяна, поскольку одна из партий — «Республика» существенно ослабла. Впрочем, «Республика» уже ведет переговоры по созданию предвыборного блока с партией «Альянс» и «Свободными демократами».

Следует также отметить запредельную спешку и атмосферу неопределенности, в которой партии готовятся к выборам. Так, получившая государственную регистрацию лишь 9 ноября партия «Сасна црер» также еще не определилась с форматом собственного участия в выборах. Учредитель партии Варужан Аветисян заявил «НК», что в партии больше склонны идти на выборы самостоятельно, не исключая при этом возможность сотрудничества с другими политическими силами. В свою очередь, член политсовета партии Гагик Егиазарян сообщил нам, что подобных переговоров пока что даже не ведется. При этом, оценивая шансы партии оказаться в стенах парламента будущего созыва, несомненно, следует учитывать недавний очередной отказ властей предоставить гражданство Армении почетному члену «Сасна црер», герою арцахской войны Жирайру Сефиляну. Несмотря на то, что последний проживает в Армении с начала 90-х, ему постоянно отказывается в предоставлении гражданства, и очередной такой отказ последовал на его заявление, отправленное 1 августа текущего года. Как сообщила «НК» пресс-секретарь партии Эрмине Мкртчян, в ответ на соответствующее обращение Сефиляна с требованием предоставить ему гражданство задним числом, то есть с момента первого обращения, руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян посоветовал ему решить вопрос в судебном порядке. Тем не менее заявка Сефиляна на получение гражданства по обычной процедуре была удовлетворена. Таким образом, принять участие в досрочных парламентских выборах в списке «Сасна црер» фактический лидер и лицо партии Жирайр Сефилян не сможет. Ему остается лишь принять участие в голосовании.

Kremlin.ru Никол Пашинян

О желании принять участие в выборах и переговорах с коллегами с целью создания блоков также заявила сформированная лишь недавно Христианско-народная партия Армении, возглавляемая Левоном Шириняном. Еще один новичок — партия «Альтернатива» — примет участие в выборах в блоке, во всяком случае ее руководитель ведет переговоры с разными силами вокруг формирования альянса. Партия «Альянс» с форматом участия в предстоящих выборах не определилась, однако ее лидер Тигран Уриханян в любом случае намерен выдвинуть себя в качестве кандидата по рейтинговой системе. «Свободные демократы» участие в выборах примут, однако с его форматом также пока не определились. Не завершены консультации с бывшими оппозиционными партиями и новосозданными оппозиционными силами партии «Наследие». Сформированная недавно партия «Решение гражданина» все еще не прошла госрегистрацию, однако также готовится к выборам. На стадии переговоров находится и Социал-демократическая партия «Гнчакян». А вот возглавляемый Левоном Тер-Петросяном Армянский национальный конгресс вообще не определился с вопросом своего участия в предстоящих выборах. Продолжает хранить гробовое молчание одна из старейших армянский партий АРФ «Дашнакцутюн». На этом фоне партии в Армении продолжают расти как грибы, но об их программах и политической платформе известно крайне мало.

В свете всего перечисленного выше в контексте шансов и перспектив оказаться в парламенте можно перечислить лишь три-четыре политические силы. Это, безусловно, блок «Мой шаг», в основе которого находится партия «Гражданский договор» и, главное, лично Никол Пашинян. Итоги выборов в Совет старейшин Еревана, в которых «Мой шаг» заручился поддержкой 81% избирателей, уже стали своеобразными праймериз парламентских выборов. И сомневаться в обретении партией премьера большинства депутатских мандатов в этом свете не приходится. Сохранение предыдущего ИК вкупе с личной популярностью Гагика Царукяна дает шансы на второе место партии «Процветающая Армения». Несмотря на все предыдущие огрехи и политическую дискредитацию шансы на парламентское меньшинство все еще есть и у Республиканской партии Армении.

Именно вокруг РПА ввиду отсутствия на выборах Роберта Кочаряна могут сгруппироваться недовольные «бывшие», и возможность успеха партии на выборах зависит именно от их числа. За те 20 лет, что РПА была у власти в Армении, она создала прослойку людей, которые все эти годы чувствовали себя, скажем так, весьма комфортно. И теперь все эти люди, безусловно, готовы, как минимум, попытаться вернуть себе этот комфорт. В то же время развал блока «Елк» предвыборные шансы «Просвещенной Армении» и «Республики» заметно поубавил. Партия «Сасна црер», судя по всему, выступит на предстоящих выборах в роли темной лошадки. Сторонники у партии есть, однако их хотя бы приблизительное число определить практически невозможно. Партия создана совсем недавно, в выборах участия не принимала, однако все же имеет шансы на прохождение в НС благодаря голосам радикально настроенной части армянского общества. Это шансы, которых у остальных участников предвыборной гонки просто нет.

«Ноев Ковчег»