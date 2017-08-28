Давид Бабаян
Последние публикации
Забытое место Азербайджана в истории человечества
30 августа 1991 года Верховный совет Азербайджанской ССР принял Конституционный акт о государственной независимости. Азербайджан снова стал независимым государством, и в этом году он будет праздновать 26-летие своей независимости. Однако очевидно, что Азербайджан существует не 26 лет, а к этим двум...
28 августа 2017
Забытое место Азербайджана в истории человечества
8 января 2017 года был опубликован материал «Забытое место Азербайджана в истории человечества», где представлен ряд аспектов, касающихся места Азербайджана в истории человечества. Отметим, что ввиду целенаправленной деятельности антиазербайджанских сил эти аспекты долгое время предавались забвению...
24 января 2017
Забытое место Азербайджана в истории человечества
Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и быть честными, то надо будет признать, что...
8 января 2017