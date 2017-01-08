



Модест Колеров ИА REGNUM Скользкий путь по скрижалям

Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и быть честными, то надо будет признать, что Азербайджан поступает при этом весьма скромно. Ведь, если рассмотреть роль и место данного государства в истории человечества более детально, то станет ясно, что азербайджанские власти слишком сдержанны, ведь они могут спокойно предъявлять не менее жесткие претензии практически всем странам мира. И на то у них имеются абсолютно все права.

Даже поверхностное рассмотрение происхождения ряда топонимов и этнонимов наглядно показывает все это. Итак, приведем несколько примеров.

В нынешнем Азербайджане имеется город Куба. Но государство под названием Куба имеется и в Латинской Америке. Столица этой страны Гавана (Havana) происходит от слова hava (по-азербайджански — погода), что лишний раз доказывает азербайджанское происхождение Кубы. Ну невозможно, чтобы название страны и ее столицы имели азербайджанское происхождение и не были бы азербайджанскими.

Кстати, азербайджанское происхождение имеет и название Гавайи (Hawaii), опять-таки от азербайджанского слова hava (погода). Когда великие азербайджанские мореплаватели несколько миллионов лет назад высадились здесь, им очень понравилась райская погода этого острова, что и отразилось на названии данного острова. Гавайцы также являются азербайджанцами, хотя и пребывают в счастливом неведении на сей счет. Но гавайцы являются и полинезийцами, поэтому, следуя здравому смыслу, необходимо признать, что и все остальные полинезийцы — азербайджанцы. Получается, что азербайджанским является и огромное пространство Тихого океана — Австралия и Океания. Одним из главных аборигенных народов здесь являются и новозеландские маори.

Если же учитывать, что и коренное население Мадагаскара — малагасийцы — также полинезийцы, то и четвертый по величине остров мира — также неотъемлемая часть великого Азербайджана. Кстати, в названии столицы Мадагаскара — Антананариву — также прослеживается азербайджанский след. Первый слог — «Ан» — производная от азербайджанского «ана» — мать, что сначала означало мать-город Мадагаскара или мать городов мадагаскарских.

Азербайджанский корень «ана» имеется и в названии таких городов, как Анкара в Турции (что доказывает тюркское происхождение этого древнего города и используемый здесь подход), Анадырь (РФ, Чукотка), Анапа (Россия), Антверпен (Бельгия) и т.д. От этого азербайджанского слова происходит и название Англия, Ангара (река в Сибири).

От этого произошло и слова анаконда (следуя азербайджанской логике — мать-змея, как самая большая змея в мире). Это является одним из доказательств того, что азербайджанцы задолго до викингов и Колумба достигли берегов Америки и дали название этой гигантской змее.

В июле 2015 года турецкий президент Эрдоган заявил на весь мир, что османы высадились на Луне еще в 1635 году и построили там мечеть. Ну, а если турки сумели сделать это три века назад, то почему азербайджанцев нельзя назвать первооткрывателями Америки? Может, именно открытие азербайджанцами Америки и вдохновило их старших братьев турок организовать полет на Луну?..

То, что азербайджанцы были великими мореплавателями и когда-то контролировали практически все морское пространство планеты, доказывает и факт, что именно они ввели в оборот понятие азимут в астрономии и геодезии, вложив в это слово этноним аз, т. е. Азербайджан или азербайджанский.

Говоря об американском континенте, надо отметить, что и в топониме Канада четко прослеживается азербайджанский след. Раньше он звучал как Ганада. Кстати, некоторые азербайджанцы, особенно те, кто живет в удаленных деревнях и сохранил чистоту языка, именно так и произносят это название. Это название является производным от азербайджанского слова «ган», что означает кровь. Не случайно, что на флаге Канады изображен лист клена красного цвета. На самом деле он цвета крови, что лишний раз доказывает правильность азербайджанского происхождения данного топонима, а значит, и принадлежность Канады к азербайджанской цивилизации. Даже в названии канадской провинции Квебек — азербайджанский корень «бек», что означает князь, удельный владелец.

Кстати, корень «ган» лежит и в основе названия реки Ганг, фамилий Ганди и Наган, названии африканского государства Гана. Получается, что в жилах Махатмы, Индиры и Раджива Ганди также текла азербайджанская кровь.

Азербайджанский след прослеживается и в названии величайшей по протяжённости горной системы земного шара — Кордильер, простирающейся вдоль западных окраин Северной и Южной Америки. Это слово образовано из трех азербайджанских слов —кор (слепой), дил (язык) и ер (место, местность). По всей видимости, азербайджанские первооткрыватели были так зачарованы красотой этих гор, что дали им такое поэтическое и глубоко философское название.

Азербайджанское происхождение имеет и название первой столицы США — города Филадельфии, в основе которой слово филь, что означает слон, и то, что символом Республиканской партии США является именно слон, подтверждает это.

Бельгийские оружейники — братья Наган, создатели одноименного револьвера, специально назвали свое детище наганом, намекая, что он несет в себе кровь, и подчеркивая свое азербайджанское происхождение.

Слово «ана» стало основой таких препаратов, как анальгин, анаболик. По всей видимости, создателями этих препаратов также были азербайджанцы.

Корень «ана» является и основой капитального труда древнегреческого историка и полководца Ксенофонта «Анабасис Кира», где повествуется об отступлении десяти тысяч греческих наемников-гоплитов из Месопотамии на север через Армению к Трапезунду после злополучной для них битвы при Кунаксе (401 год до н.э.). Получается, что в действительности Ксенофонт поступил по-киркоровски и попросту украл это древнеазербайджанское произведение и подлым образом завуалировал истинные события. На самом деле, это было возвращение домой к матерям (корень «ана» это подтверждает) 10 тысяч героев-шахидов азербайджанцев, разгромивших своих врагов. А Ксенофонт утаил это, представив азербайджанцев в качестве греков, забыв или не сумев стереть азербайджанский корень из названия своего «произведения».

Азербайджанский корень «ана» сохранился и в названии «Антарктида», что может означать мать-земля. Присутствие азербайджанцев здесь прослеживается еще со времен суперконтинента Гондвана, существовавшего 180 миллионов лет назад. Кстати, название «айсберг» также имеет азербайджанское происхождение. Изначально слово звучало как «азберг», т. е. азербайджанский камень, что лишний раз доказывает принадлежность Антарктиды к азербайджанской цивилизации.

Однако азербайджанцы являются не только предками гавайцев, но и, можно сказать, всего человечества. Например, в азербайджанском языке слово «адам» означает человек. Но ведь первым человеком был библейский Адам. Очевидно, что он был азербайджанцем, ну не может же человек другой национальности называть себя азербайджанским этнонимом. Есть и другие косвенные подтверждения принадлежности библейских персонажей к азербайджанцам. Так, в азербайджанском имени Ильхам мы видим четко сохранившееся имя Хам, который был одним из сыновей библейского Ноя.

В пределах нынешней Азербайджанской Республики имеется местность под названием Гобустан. От этого происходит и название пустыни Гоби в Монголии, Гоби — также исконно азербайджанская земля, подаренная щедрыми азербайджанцами монголам в далекие времена. В этой части земного шара сохранились и другие названия, имена, подтверждающие их принадлежность азербайджанской цивилизации. В азербайджанском языке есть слово «ким», что означает «кто». Именно от этого и происходит самая известная и распространенная в мире корейская фамилия Ким. Получается, что в жилах, например, великих северокорейских руководителей Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына также течет азербайджанская кровь. Само слово Корея также имеет азербайджанское происхождение, и в ее основе лежит уже упомянутое слово кор (слепой). Корень «кор» лежит и в основе названия Корсики и Коринфа. Почему в древности азербайджанцы дали такие названия вышеуказанным местностям и были ли связи между этими частями азербайджанского мира — еще предстоит узнать, причем для ответа на эти вопросы надо работать именно в азербайджанских архивах.

Азербайджанское слово «мин» (тысяча) лежит и в названии династии Мин, правившей в Китае с 1368 по 1644 год. Эта династия также является азербайджанской по происхождению и, согласно некоторым весьма достоверным данным, находится в родстве с правящей в Азербайджанской Республике династией Алиевых. Азербайджанские корни прослеживаются и у великого вьетнамского лидера Хо Ши Мина. Кстати, Нгуен Шинь Кунг, взяв в качестве псевдонима имя Хо Ши Мин, особо хотел подчеркнуть свои корни и то, что он является азербайджанцем в тысячном колене.

Следуя данной железной логике, азербайджанскими предстают и название Миннесота (штат на Среднем Западе США), Минойская цивилизация, существовавшая на острове Крит (2700−1400 гг. до н.э.).

Азербайджанское происхождение имеют и название Копенгаген и фамилия Коперник, в основе которого слово «коп», означающее собаку. Другое название собаки в азербайджанском языке — ит. Именно этот корень и лежит в названии Италии, и на самом деле основатели Рима — Рем и Ромул были выкормлены не волчицей, а собакой. Но темные силы попытались всячески скрыть принадлежность Италии, Рема, Ромула, Рима к азербайджанской цивилизации и опять прибегли к киркоровщине, сделав пиратскую аранжировку древнейших преданий.

Были даже случаи прямого давления на Азербайджан с целью изменения древнейших названий для скрытия их корней. Так, на границе Азербайджана и Карабаха имеется город Тертер. Раньше он назывался Мир-Башир. Так вот, окончание «шир» лежит также и в названии Йоркшир, Гэмпшир, Нью-Гэмпшир и легендарной страны хоббитов в трилогии «Властелин колец» — Шира. Долго терпеть этого англосаксонская цивилизация не могла, и после распада СССР Азербайджан под сильнейшим давлением сильных мира сего был вынужден поменять название этого легендарного города. Азербайджанский корень «шир» лежит и в основе названия Шри-Ланка, которая раньше называлась Шир-Ланка, и только по прошествии столетий трансформировалось в Шри-Ланка.

Азербайджанское происхождение имеет и название «Париж», в основе которого азербайджанский корень «пара», что означает деньги. Крупнейшая река Закавказья — Кура также дала название целому ряду топонимов, таких как Курильские острова, Курск и т.д. Интересно, предъявляя претензии на Курилы, японская сторона вообще задумывается об абсурдности своих посягательств? Ведь Курилы фактически являются исторической частью Азербайджана, и не учитывать это неправильно во всех отношениях.

Примеров «азербайджанского наследия» можно привести еще очень много, но на сей раз ограничимся вышеприведенными. Конечно, ученые могут попросту разнести в пух и прах эти подходы и объяснения как антинаучные и лженаучные. Но суть вопроса не в научной правильности данных подходов, а в том, что именно на таких подходах основаны претензии Азербайджана и к соседним странам, и, вне зависимости от абсурдности данных объяснений, эта виртуальная реальность становится реальной для целых слоев населения самого Азербайджана. Пропитывание же этими «идеями» делает агрессию и нетерпимость составными частями данного общества. Будущего у таких обществ нет, и чем раньше азербайджанское общество избавится от этого, тем лучше будет для него самого.