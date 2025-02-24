Даниил Журавлёв
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«Знамя и оркестр — вперёд!» Как из хаоса и крови родился русский вальс
Первая половина XX века стала пиком эпохи индустриализации, империализма и кровавой геополитики. Поздний модерн был кладбищем не только миллионов судеб, надежд, идей, но и целых империй. В духе времени разворачивался и геополитический конфликт Российской и Японской империй в Восточной Азии...
24 февраля 2025
Падение Эрзурума: как Россия возродила мечту о Великой Армении
После «пятидневного беспримерного штурма» в условиях суровой горной зимы, 16 февраля 1916 г. кавказская армия во главе с генералом Николаем Юденичем вошла в древний город-крепость Эрзурум. «Отныне Армения освобождается от страшнейшего турецкого ига, и народ армянский, благословляя Ваше имя как...
17 февраля 2025