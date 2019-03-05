Борис Самойлов
Последние публикации
Спасибо мэру за то, что москвичи больше не слышат щебета птиц
Специально для ИА REGNUM кандидат биологических наук, председатель Экспертного совета Московского городского общества защиты природы Борис Самойлов рассказывает о том, что же осталось от зеленых легких столицы благодаря неустанному попечительству чиновников и девелоперов. «Желаю вам, дорогие друзья...
5 марта 2019
Перестаньте сгребать осеннюю листву — москвичи взывают к мэру Собянину
Специально для ИА REGNUM кандидат биологических наук, председатель Экспертного совета Московского городского общества защиты природы Борис Самойлов рассказывает, как действия городских служб ведут к деградации зеленых насаждений Москвы и, как следствие этого, экологической катастрофе. Золотые...
18 октября 2018