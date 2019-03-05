Специально для ИА REGNUM кандидат биологических наук, председатель Экспертного совета Московского городского общества защиты природы Борис Самойлов рассказывает о том, что же осталось от зеленых легких столицы благодаря неустанному попечительству чиновников и девелоперов.

Иван Шилов ИА REGNUM Урбанизация

«Желаю вам, дорогие друзья, …

неиссякаемой любви к природе».

С. С. Собянин, 2017

Плакала Галя, как сквер вырубали,

ей и теперь его жалко до слёз…

В ночь с 28 на 29 декабря 2018 г. в Москве было совершено очередное экологическое преступление — вырублен большой сквер, находившийся на территории ВДНХ неподалёку от хорошо известной всем скульптуры В. Мухиной «Рабочий и колхозница». Под покровом темноты на снег легли развесистые лиственницы, ели, берёзы, липы — всего более 200 деревьев. В один момент таинственно исчез целый зелёный массив, который защищал жителей соседнего с ним квартала от переполненного автомобилями проспекта Мира и на протяжении многих десятилетий служил им местом тихого отдыха.

О неожиданной кончине сквера со слезами на глазах поведала Галина — жительница одного из ближайших к нему домов. И как прикажете после этого тысячам местных жителей и всем москвичам воспринимать прошлогодний майский указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» с заданием на разработку программ «Жильё и городская среда» и «Экология»? А заодно — и Государственную программу города Москвы «Развитие городской среды»?

Напомним, что разработанная в 2011 г. Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (Департамент, ДПиООС) государственная программа города Москвы «Охрана окружающей среды» была отвергнута московскими экспертами-экологами и не утверждена правительством Москвы. До сих пор не утверждена и сотворённая в этом же природоохранном ведомстве в 2013 г. Экологическая стратегия до 2030 года, будто в насмешку поименованная «Москва. Сохраним природу, развивая город. Наши коллективные действия».

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Строительство жилого комплекса. Москва

Как могло случиться, что не где-нибудь, а на территории Выставки достижений народного хозяйства — почти в центре столицы! — были вырублены не просто усохшие или потерявшие жизнеспособность отдельные деревья, а зелёные насаждения на площади 25 000 кв. м? В пересчёте на рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения норматив обеспеченности горожан зелёными насаждениями — 50 кв. м/чел. — уничтоженными оказались «зелёные лёгкие» 500 москвичей! И вообще, о каком формировании благоприятной городской среды на территории столицы можно говорить после такого?

Подобные действия, содеянные в глубине перенаселённого мегаполиса, следует расценивать не только как экологическое преступление, но и как подрыв доверия ко всему, что гражданам обещают высокопоставленные должностные лица и государственные деятели в отношении улучшения окружающей среды в Москве.

Однако вряд ли кто-нибудь решился бы без «благословения» сверху валить живые деревья и уничтожать благоустроенный сквер, тем более — в таком знаковом месте как ВДНХ! Безусловно, здесь сработала отлаженная в последнее десятилетие система по отъёму у москвичей их «зелёных лёгких» и мест оздоровительного отдыха. Теперь, когда в Москве земля под зелёными насаждениями стала для строительного бизнеса поистине драгоценной, наши скверы, парки и даже городские леса оказались под постоянным прицелом целой армии предприимчивых коммерсантов и ушлых чиновников.

В самых разных районах столицы за эти годы под разного рода строительство отведены десятки и сотни гектаров зелёных насаждений и особо охраняемых природных территорий. Достаточно напомнить о вторжении капитального строительства на Воробьёвы горы, в Серебряный Бор, лесопарк «Кусково», Мнёвниковскую, Братеевскую и Нагатинскую поймы… Теперь на очереди — национальный парк «Лосиный Остров», памятник природы «Щукинский полуостров» и так далее. А уж потерям озеленённых территорий и зелёных насаждений, примером чему является сквер на ВДНХ, поистине нет числа. И достоверной информации об истинных утратах «зелёных лёгких» москвичей в ДПиООС не получить.

Протесты же здравомыслящих людей, обеспокоенных тем, что в пределах МКАД под лесами осталось менее 10% площади, а зелёные насаждения в парках, на скверах и во дворах чахнут и отмирают, остаются без внимания. Может быть, кто-то и верит обещаниям руководителей города реализовать в ближайшие годы грандиозные программы и проекты по превращению Москвы в сплошной город-парк с зелёными аллеями вдоль улиц, декоративными кустарниками и цветниками, только в действительности приходится видеть обратное. Вот и живущие на проспекте Мира москвичи получат вместо зелёного сквера дополнительные гектары крыш и асфальта.

Следует сказать, что и в начале 2000-х гг. находились предприимчивые люди, предлагавшие разместить коммерчески выгодные объекты капитального строительства на Воробьёвых горах, в старинных усадебных парках Москвы, в национальном парке «Лосиный Остров» и на других экологически значимых территориях. Однако руководство города в те годы, как правило, пресекало подобные попытки и ставило на место нагловатых и жадных до московской земли чиновников и инвесторов-застройщиков.

Aleksey Igonin Вырубка леса

Теперь ситуация кардинально изменилась — и, надо сказать, не в пользу жителей Москвы и их здоровья. В связи с этим, безусловно, основные вопросы возникают в адрес существующего в структуре правительства Москвы департамента природопользования и охраны окружающей среды, который призван определять экологическую политику и стратегию Москвы, контролировать соблюдение на её территории природоохранного законодательства и обеспечивать экологическую безопасность многомиллионного мегаполиса. В своё время этот департамент назывался Комитетом по охране природы Москвы и в целом успешно справлялся с поставленными перед ним задачами. Затем его переименовали в департамент природопользования, а с некоторых пор защитники московской природы называют его департаментом природопотребления, досуга и развлечений. И это в полной мере соответствует его нынешней деятельности.

Начиная с 2011 года природоохранная политика Москвы была целенаправленно переориентирована с охраны природы на коммерчески выгодное её освоение, причём подаётся это под предлогом создания в столице комфортной городской среды. И как из рога изобилия на природные и озеленённые территории Москвы посыпались разного рода проекты по их урбанистическому благоустройству и размещению разного рода объектов строительства, никак не связанных с целями сохранения природы и так нужного нынешним москвичам оздоровительного отдыха в природном окружении.

Не без участия ДПиООС — в виде его действий или бездействия — через наиболее значимые для экологической безопасности Москвы территории за минувшее десятилетие прокачаны многие миллиарды рублей. В результате на месте полных жизни лесных сообществ и разнотравных лугов появились коробки разного рода строений и гектары замурованных в асфальт и плитку мёртвых поверхностей, а вместо лесного и лугового разнотравья — пресловутые «аглицкие» газоны с ничтожным объёмом продуцирующей зелёной биомассы.

Из-за проводимой ДПиООС потребительской и экологически ущербной политики природному комплексу столицы, а соответственно и её окружающей среде, причинён невосполнимый вред. Об утратах московской природы со всей очевидностью свидетельствуют материалы ведения Красной книги Москвы, из которых следует, что за последние 10 лет на территории столицы оказалось на грани вымирания или исчезло немало видов растений и животных. При этом речь идёт не о редких видах из региональной Красной книги, а о самых обычных представителях природной флоры и фауны.

Наверное, внимательные москвичи обратили внимание, что теперь во дворах почти не слышно чириканья ещё недавно вездесущих воробьёв. В тех же дворах, в скверах и на бульварах стали большой редкостью или полностью исчезли шмели, бабочки и другие насекомые-опылители. На озеленённых территориях Москвы перестали гнездиться соловьи, быстро вымирают главные созидатели почвенного плодородия — дождевые черви, а в городских прудах тухнет вода и гибнет рыба. И никто за это умирание природы в столице нашего государства не отвечает!

Смерть природы

Мало того, в 2017 году главу департамента наградили орденом «За спасение жизни на Земле» — «за создание и принятие под его руководством модели Новой экологической политики для столицы». Вот уж действительно «новая» политика — руби и строй где хочешь! Между тем деятельность департамента природопользования преподносится СМИ как забота о благе москвичей, которые будто бы восторгаются экологическими достижениями современной Москвы и всемерно одобряют проводимую в столице экологическую политику.

Может быть, предстоящей весной, когда в положенный срок на липах, высаженных на Тверской улице и Садовом кольце, листья не раскроются, а в новом парке «Зарядье» с елей начнёт осыпаться пожелтевшая хвоя и — рядом с Кремлём! — будут «красоваться» белоствольные, но мёртвые берёзы, власти города задумаются, наконец, об истинных причинах сложившейся ситуации и назовут её виновников?

В последнее десятилетие природоохранная деятельность как таковая в Москве по существу оказалась свёрнута. Предано забвению развитие сети особо охраняемых природных территорий, прекращена закладка новых лесов, десятки гектаров радовавшего ранее глаз цветущего разнотравья превращены в бесполезные для природы низкотравные газоны, зелёные насаждения содержатся в убийственном для них режиме, уничтожены места обитания целого ряда редких и исчезающих видов растений и животных из Красной книги Москвы.

Понятное дело, что от всей этой природы толку для инвесторов и некоторой части чиновников от охраны окружающей среды никакого. Вот строительная площадка на месте сквера — совсем другое дело! Это не какой-то там чистый воздух, а живые и немалые деньги! И конца-края не видно корыстным устремлениям всей этой братии, о которой так метко высказался русский писатель-сатирик XIX века М. Е. Салтыков-Щедрин: «Есть легионы сорванцов, у которых на языке «государство», а в мыслях — пирог с казённой начинкою» и каждый из которых «ради себя любимого» готов превратить Москву не в комфортный и экологически безопасный город, а в опасное для всего живого сплошь урбанизированное пространство.

Дело осталось за малым — «преобразовать» бесполезные для строительного бизнеса и его покровителей природные территории Москвы в коммерчески выгодные технопарки и всякие там «народные парки» и диснейленды, а озеленённые территории и впредь содержать с минимальным экологическим эффектом, но с максимально возможными затратами бюджетных средств. И главный природоохранный орган правительства Москвы, судя по вырубленному на ВДНХ скверу, потворствует, а точнее сказать — способствует урбанистической экспансии на самые эффективные в средозащитном отношении «зелёные» территории города.

Если ДПиООС и в дальнейшем будет проводить столь опасную для перенаселённого мегаполиса псевдоэкологическую политику, то вскоре на остатках московской природы придётся поставить жирную железобетонную точку. Вслед за этим неизбежно последует дальнейшее ухудшение микроклимата в масштабах всей Москвы, массовое отмирание деревьев по всему городу, падение биологической активности городских почв и общая деградация среды обитания всех живых организмов, включая и нас самих. Может быть, пока не поздно, руководству Москвы стоит задуматься о том, специалистам в какой области доверена охрана природы в нашей столице и к каким плачевным для городской среды и здоровья людей результатам может привести их деятельность?

Безусловно, отвечать и нести ответственность за уже причинённый и причиняемый природному комплексу Москвы вред в первую очередь должен департамент природопользования, поскольку именно это структурное подразделение городского управления обязано предотвращать в Москве деградацию живой природы и предпринимать все необходимые административные и практические меры для её эффективного функционирования на благо всего города и миллионов его жителей.

В действительности же этот департамент превратился в учреждение, которое не сохраняет московскую природу, а потребляет её вместе с инвесторами-застройщиками, по понятным причинам нацеленными на коммерческое освоение природных и озеленённых территорий столицы. Иначе просто нечем объяснить ту позицию, которую ДПиООС занял в отношении сквера на ВДНХ, когда это природоохранное ведомство в декабре 2018 г. выдало предписание на сплошную вырубку деревьев и кустарников, т. е. полную зачистку сквера от всего живого.

Рубка деревьев

Оказывается, некие «специалисты-дендрологи» провели его обследование и установили, что все росшие там деревья, а заодно — и кустарники, находятся в неудовлетворительном состоянии и подлежат сплошной санитарной вырубке. Может быть, действительно, все они до единого вдруг усохли или оказались заражены какими-то вредителями? Тогда почему же на оставшихся там толстенных лиственничных и еловых пнях, которые не удалось выкорчевать даже с помощью тяжёлой техники и мы успели их осмотреть, выступила обильная смола, а на разбросанных на месте вырубки ветках лиственных деревьев уже набухли живые почки?

Да и местные жители в один голос утверждают и подтверждают сделанными ими минувшим летом фотографиями, что на сквере, как и на любой большой озеленённой территории, среди здоровых деревьев были лишь отдельные усохшие и поражённые жучком-златкой деревья. В целом же это был полноценный во всех отношениях сквер, который благотворно влиял на городскую среду и приносил пользу и радость людям.

Полагаю, москвичам нетрудно догадаться, что побудило чиновников от охраны природы пойти против истины и объявить все росшие на сквере деревья сухостойными, аварийными или нежизнеспособными, подписав им тем самым смертный приговор. По нашему мнению, неоспоримым подтверждением коррупционного сговора и подтасовки документов со стороны департамента природопользования является тот факт, что концепция застройки сквера, как выяснилось, была разработана ещё в 2016 году и заказчику строительства оставалось только «убедить» чиновников в необходимости вырубить весь сквер подчистую.

Откровенная инсценировка всей этой ситуации совершенно очевидна и без всякого расследования. Был зелёный сквер, теперь на его месте огороженная строительная площадка без единого дерева или кустика, а на красочных картинках — гигантское здание на месте вырубленного сквера. Заметьте, что сей прожект был разработан задолго до выдачи департаментом предписания на его вырубку. И что после этого доказывать?

Можно не сомневаться, что при нынешнем руководстве департамента многочисленным застройщикам без особых проблем удастся и дальше осваивать природный комплекс Москвы. Какая уж тут благоприятная городская среда и для кого она благоприятна, если наша столица буквально на глазах превращается в огромный каменный конгломерат с непригодным для живой природы микроклиматом?

Sh.house.163.com Каменные джунгли

Вот уже целое десятилетие департамент природопользования вкупе со строительным бизнесом неусыпно «сохраняет» остатки московской природы, и, судя по всему, его руководители и на этот раз благополучно выйдут из весьма щекотливого положения со злополучным сквером. Можно полагать, что они и впредь продолжат спокойненько отщипывать очередные куски и кусочки от «зелёных лёгких» Москвы.

А как показывает нынешняя практика, система осуществления экологических диверсий и ухода от ответственности в указанном департаменте хорошо отлажена и исправно работает. Вероятнее всего, проводимое по требованию местных жителей соответствующими органами разбирательство с вырубкой сквера на ВДНХ закончится ничем, как это чаще всего происходит, когда дело касается уничтожения природы. И можно быть уверенным, что никаким следственным органам не удастся привлечь к ответственности или хотя бы поспособствовать снятию с должности тех руководителей департамента природопользования, которые дали отмашку на вырубку здоровых деревьев и прямо повинны в уничтожении сквера.

Для москвичей всё в этой антинародной истории лежит на поверхности и предельно ясно. В очередной раз московские чиновники продемонстрировали всем и вся, кто в Москве хозяин положения и как ловко они умеют манипулировать существующими законами и правилами! Чего опасаться руководителям департамента природопользования, если даже на ВДНХ оказалось возможным безнаказанно вырезать целые куски «зелёных лёгких» столицы?

На примере вырубленного на ВДНХ сквера Москва в нынешнем её качестве воочию продемонстрировала свои природоохранные «достижения» и гнилую сущность одного из своих управленческих подразделений. Ну, а жителям окрестных домов вместо отдыха под сенью деревьев и обещаемой властями Москвы комфортной городской среды придётся теперь вдыхать дополнительные дозы вредоносной городской пыли и вместо зелёного сквера любоваться на циклопическую громаду из бетона и стекла.

Нетрудно догадаться, какие слова за подобное беззаконие и надругательство над конституционным правом каждого на благоприятную окружающую среду москвичи адресуют «специалистам» из департамента природопользования. И беда всей Москвы в том, что вырубленный сквер — всего лишь будничный эпизод в их неустанном труде по превращению российской столицы «в зелёный и комфортный для жизни город». Однако пока этот комфорт они обеспечивают для себя и себе подобных. Вот уж поистине, ничего государственного — только личное!

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