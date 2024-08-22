Борис Лавренёв
Последние публикации
Разорванные берега. Как выживают люди в Херсонской области
СВО в момент произвело разделение. Пулей. Уже 24 февраля 2022 г., поговорив с сестрой — заведующей отделением больницы, принявшей первых раненых, я понял, что пути назад нет. «У меня больше нет брата и нет тётки и мне стыдно, что когда-то они были моими родственниками», — безапелляционно заявила...
22 августа 2024
«Узнаю наших бандеровцев». Проблема мигрантов глазами жителя Новороссии
Наши регионы, вошедшие в состав Российской Федерации в 2022 г., принято называть «новыми», хотя на это обычно возражают: какие же они новые, это исторические русские земли. Но противоречия тут нет: Новороссия, Новая Русь — историческое название нашего края. А вот проблемы, которые встали перед нами...
10 июля 2024