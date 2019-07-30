Борис Благославов
Последние публикации
Битва за Филипповский лес: государство против олигархов
Оба дела связаны с одним объектом — это 1500 га уникального столетнего соснового леса на территории Филипповского поселения Киржачского района, 52 года назад отведенные из государственного лесного фонда Мытищинскому машзаводу для строительства полигона испытания продукции оборонного назначения. В...
30 июля 2019
Товарищи судьи: спасите месторождения воды для десятков миллионов человек!
С ноября прошлого года многие жители Владимирской области, Москвы и Подмосковья с тревогой следят за судьбой столетнего соснового леса в 1500 га на территории Филипповского поселения Киржачского района Владимирской области. Причина пристального внимания к этому небольшому, по российским меркам...
11 июля 2019