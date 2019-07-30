Оба дела связаны с одним объектом — это 1500 га уникального столетнего соснового леса на территории Филипповского поселения Киржачского района, 52 года назад отведенные из государственного лесного фонда Мытищинскому машзаводу для строительства полигона испытания продукции оборонного назначения. В 1992 году завод вошел в состав АО «Метровагонмаш». А в 2016 году акционерное общество приобрело у администрации Филипповского поселения 1500 лесных га вместе с территорией действующего и ныне испытательного полигона по удивительной цене 200 руб. за сотку. Продаже предшествовало судебное решение, по которому Российская Федерация утратила право собственности на участок.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Нет мусорному полигону в Филипповском! Митинг в сельском поселении Филипповское

По заявлению высокопоставленного российского чиновника из лесной сферы, оба дела беспрецедентные. Чуть ли не впервые в истории современной России государственные учреждения проявили инициативу по возвращению внушительного участка леса на его законное исходное место — в лесной фонд РФ.

Первое дело открыто по иску Департамента лесного хозяйства по ЦФО. Департамент требует признать сделку по продаже 1500 га недействительной и вернуть участок в состав лесного фонда России.

Второй процесс появился по заявлению межрегионального управления Росимущества. В 2015 году Росимущество проиграло администрации Киржачского района, и 1500 лесных га перешли из собственности государства в распоряжение муниципальной власти. Теперешнее обращение Межрегионального управления в арбитражный суд вызвано новыми обстоятельствами: стал известен текст распоряжения Совмина РСФСР от 12.05.1967 г. № 1176-рс, рассекреченного в октябре 2018 года.

Именно во исполнение этого документа за Мытищинским машзаводом были закреплены 1500 га гослесфонда из Филипповского лесничества для строительства испытательного полигона. Обнародованное распоряжение вскрыло и важные подробности, которые тщательно умалчивались владельцами «Метровагонмаша» и Мытищинского машзавода. По распоряжению Совмина РСФСР территория непосредственных испытаний военной продукции ограничивалась размерами строений и сооружений. Остальная часть — около 90% отведенного участка — закреплялась за предприятием с условием ведения лесного хозяйства, охраны леса. Обнаруженное общественностью письмо тогдашнего директора машзавода в республиканский Совмин объясняет значительный размер гослеса, отведенного под полигон. Это была вызвано необходимостью в охранной зоне глубиной не менее полкилометра.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Нет мусорному полигону в Филипповском! Сход жителей сельского поселения Филипповское

Рассмотрев новое заявление управления Росимущества, Арбитражный суд отменил собственное решение 2015 года, вернул Российской Федерации право собственности на 1500 га. И сразу три общества: «Метровагонмаш», Мытищинский машзавод и «Экотехстрой Владимир» подали апелляции. Дело перешло в Первый арбитражный апелляционный суд Владимирской области и рассматривается коллегией судей, которую возглавила Наталья Устинова. Первая попытка, 11 июля, рассмотреть апелляции по существу не увенчалась успехом. Что-то «не срослось» у многочисленной адвокатской команды трех обществ, и она предприняла хитрое действие. Представитель Мытищинского машзавода заявил судейской коллегии, что предприятие не смогло оплатить госпошлину — 3 тыс. руб., и поэтому он не ознакомился с материалами дела.

Простое сравнение команд юристов, представляющих стороны, создает обманное впечатление, что в судебном споре сошлись две силы, несравнимые по ресурсам. С одной стороны — шесть адвокатов-мужчин, защищающих интересы известных российских миллиардеров, вхожих в любые властные кабинеты России. Другую сторону представляют две хрупкие женщины — юрист от Росимущества Елена Котова и Татьяна Гусева от Совета народных депутатов Филипповского поселения.

Но когда в судебном разбирательстве наступает стадия доказательств в защиту позиций, внешнее сравнение теряет смысл. Адвокаты от бизнеса напирают на процессуальные моменты, при этом не могут предъявить ни одного документа. Все их доказательства сводятся к тому, что 1500 га исключены из гослесфонда, и это не лес, а земли промышленности. Когда же суд предложил представить, например, акт, которым спорный участок якобы был удален из лесного фонда, то ни в областном госархиве, ни у «Метровагонмаша» с Машзаводом оригинала акта не оказалось. Адвокаты от бизнеса не смогли предъявить суду и правительственное постановление о переводе 1500 га филипповского леса в категорию земель промышленности.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Нет мусорному полигону в Филипповском! Встреча с главой администрации сельского поселения Филипповское

Межрегиональное управление Росимущества, представленное Еленой Котовой, обосновывает свое требование неоспоримыми документами, к которым, конечно, относится распоряжение Совмина РСФСР №1176. Позиция Росимущества совпадает с разъяснением, которое дало администрации Владимирской области главное лесное учреждение России — Федеральное агентство лесного хозяйства. У лесников-федералов нет сомнений в том, что 1500 га должны быть учтены в государственном лесном реестре, и в том, что филипповский лес не переводился в категорию земель промышленности и из гослесфонда не исключался.

Особая тема — это участие в судебных процессах регионального управления Росреестра. По своему статусу учреждение должно исходить из главенства закона. На деле же его руководство оказалось на стороне тех, кто путем сомнительных манипуляций присвоил 1500 га леса, намереваясь построить в Филипповском поселении мегаполигон для отходов Москвы непосредственно над Клязьминско-шернинским месторождением пресных подземных вод, создавая угрозу последнему надёжному резерву водообеспечения востока Московской области. По данным Института водных проблем РАН, спорный участок находится в зоне санитарной охраны некоторых действующих водозаборов городских округов Щелково и Богородский Московской области.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Нет мусорному полигону в Филипповском! Встреча с главой администрации сельского поселения Филипповское

Управление и подразделения Росреестра зарегистрировали для «Метровагонмаша» 1500 га леса как участок земель промышленности, без требования доказательства законности метаморфозы. Комиссия Росреестра сделала миллиардерам — владельцам предприятия шикарный подарок — снизила кадастровую цену участка с 4 до 1 млрд рублей, признав его используемым для обеспечения обороны. А позднее, в нарушение Земельного кодекса РФ, ограничивающего оборот земель оборонного назначения, Росреестр зарегистрировал договор купли-продажи 1500 га и не стал разбираться в правовой обоснованности продажи лесного участка за 2,5% от его новой госстоимости. О сомнительных действиях владимирских госрегистраторов неустанно пишут СМИ, но руководство областного Росреестра скрывает истинную причину свой особой расположенности к владельцам «Метровагонмаша».

Народ, вникнув в документы по филипповскому лесу, оценил действия владимирского Росреестра с филипповским лесом одним словом — «коррупция».

Участники гражданского протестного движения против строительства полигона ТКО в Филипповском поселении и за возвращение 1500 га в лесной фонд России, безусловно, осознают, с какой силой они столкнулись, отстаивая свое конституционное право на благоприятную среду, защищая свою малую родину.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Нет мусорному полигону в Филипповском! Сход жителей сельского поселения Филипповское

Люди спрашивают, смогут ли перед этой силой устоять 1 августа судьи Первого арбитражного апелляционного суда? Все понимают, что решение, принятое в этот день коллегией под председательством Натальи Устиновой, определит не только исход двухлетнего противостояния гражданского общества и социально безответственного бизнеса, его партнеров во власти.

Филипповская драма, благодаря широкой поддержке федеральных и региональных средств массовой информации, ее неоднократного обсуждения в Общественной палате РФ, на форумах Общероссийского народного фронта, заседаниях СПЧ при президенте Российской Федерации, стала символом надежды на честный исход неправедного дела, основанный на законе. Люди, конечно, имеют представление о непростом состоянии российского судопроизводства. Поэтому они убежденно считают, что вопрос, кому владеть 1500 га филипповского леса, это тест для судей на верность принципу независимости суда, их способности восстановить справедливость.

Участники инициативной группы жителей Владимирской и Московской областей и г. Москва Благославов Б.Н., Голубкина О.Г.