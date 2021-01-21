Артём Звёздин
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Взлёты и падения: каким будет 2021 год для рубля
Несмотря на восстановление мировой экономики, рост нефти и восстановление цен на неё — увы, стоимость рубля хоть и немного окрепла с начала 2021 года, в целом говорить о хорошем позитиве пока не приходится. Рубль нашёл область баланса в диапазоне 74−73 рубля за один доллар и долгое время торгуется...
21 января 2021
Возможные локдауны определят цены на нефть
Сейчас на нефть влияет самый важный параметр — это возможные локдауны в связи с мутацией коронавируса. Данный параметр будет достаточно долго влиять на рынок. Безусловно, ожидать сильного падения стоимости сырья в связи с этим параметром не приходится. В первую очередь следует понимать, что...
30 декабря 2020