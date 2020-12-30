Сейчас на нефть влияет самый важный параметр — это возможные локдауны в связи с мутацией коронавируса. Данный параметр будет достаточно долго влиять на рынок. Безусловно, ожидать сильного падения стоимости сырья в связи с этим параметром не приходится. В первую очередь следует понимать, что, несмотря на рост числа заражённых и мутацию вируса, мир очень близок в всеобщей вакцинации. Так, некоторые страны ЕС обещают начать вакцинацию уже в середине весны, при этом социально важные группы (врачи, учителя и другие) будут вакцинированы уже сейчас. Вряд ли мы увидим всеобщую самоизоляцию, похожую на то, что было в 2020 году. Скорее мировое правительство обойдётся точечными запретами и контролем, а это не так страшно для рынка.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Безусловно, понимание данного факта внушает оптимизм рынкам. В самом страшном сценарии — введения локдауна — этого оптимизма хватит, чтобы поддержать падающий спрос на нефть и, как следствие, поддержать стоимость хотя бы бумажной нефти, которая стабилизирует падающий рынок.

При этих условиях стоимость нефти если и будет падать, то в рамках кратковременных коррекций. В целом она может вернуться на докризисные значения 70 долларов за бочку, 60 — сорта Brent к концу 2021 года. Всё это возможно, конечно, при условии постоянного увеличения спроса и всеобщей вакцинации.

NIAID Вакцинация

Одним из негативных факторов для нефти могут служить договорённости Байдена и Ирана. В своей предвыборной кампании Байден обратил свой взор в сторону Ирана и часто говорил о снятии санкционного давление на Иран. Будучи популистом, безусловно, Байден мог идти на блеф, заявляя подобное. Скорее данные заявления Байдена несли очередной выпад в сторону России. Если это окажется правдой, Иран может выйти со своей дешёвой нефтью на чёрный рынок сбыта. Разумеется, это способно обвалить цены, но говорить о тотальном крахе не приходится. Скорее данное событие принесёт за собой новые риски, которые смогут расшатать хрупкий баланс в рынках. Дешёвые цены на нефть не устраивают никого, даже Байдена с его «зелёной» риторикой. Следует понимать, что после краха нефтяных цен первым делом на Байдена начнут давить энергетики. Давление со стороны таких элит Байден будет терпеть. Разумеется, все это понимают и не ожидают неприятностей со стороны Байдена.

Очевидно, что цены на нефть будут только расти, при условии отсутствия локдаунов. Весь вопрос только в величине будущего роста и восстановлении спроса, а это будет уже зависеть от мер стимулирования мировой экономики и вакцинации. Хотя Байден и не сторонник чрезмерного количественного смягчения. Первое, что он сделает, пройдя процедуру инаугурации, — подпишет очередной указ об очередном дотировании рынка. Разумеется, на этом позитиве рынок может расти бесконечно, что он и будет делать.

Gage Skidmore Джо Байден

Чёрным лебедем для нефти может стать развал соглашений ОПЕК+. Хотя напряжённость в рамках этой организации остаётся всегда на высоком уровне, в случае срыва соглашений, нас ожидает крах цен на нефть до уровня $25−30 за бочку, без возможности долгого восстановления цен. Сложно даже предполагать события, которые последуют перед срывом соглашений. Возможно, одним из них станет общее недовольство сокращением добычи и отсутствием дисциплины со стороны участников. В целом все понимают, что в условиях постковидной реальности наращивать добычу следует осторожно, без существенного перекоса в сторону избытка сырья.