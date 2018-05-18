Арслан Магомедов
Последние публикации
США и Узбекистан: Новая страница?
Завершен первый официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёев а в Соединенные Штаты Америки, который власти среднеазиатской республики назвали не иначе как «историческим» и ознаменовавшим «открытие новой эры стратегического партнерства между Узбекистаном и США». Как сообщают официальные...
18 мая 2018
СНБ Узбекистана: Будет ли расчленен монстр?
Служба безопасности президента (СБП) выведена из структуры службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана и преобразована в самостоятельное подразделение — государственную службу безопасности президента (ГСБП) с прямым подчинением главе государства. Об этом сообщает 9 февраля независимый портал...
9 февраля 2018
Перестанет ли Узбекистан быть «фабрикой по производству террористов»?
Внутренняя политика, проводимая в Узбекистане с первых дней независимости, постепенно превратила страну в фабрику по производству террористов. Это стало особенно заметно в последние годы, когда радикалы родом из Узбекистана стали осуществлять террористические акты или пытаться это сделать в...
9 августа 2017
Американцы изначально не планировали побеждать талибов — эксперт
Развитие ситуации в Афганистане происходит по сценарию, который написан задолго до происходящих сегодня событий и полностью соответствует плану, заявил корреспонденту ИА REGNUM российский независимый эксперт Арслан Магомедов. «Как я заявлял еще в 2011 году, причина, по которой США пришли в...
21 мая 2015