Служба безопасности президента (СБП) выведена из структуры службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана и преобразована в самостоятельное подразделение — государственную службу безопасности президента (ГСБП) с прямым подчинением главе государства. Об этом сообщает 9 февраля независимый портал «Узметроном» со ссылкой на информацию из приватных источников.

Модест Колеров ИА REGNUM

«Косвенно эта информация подтверждена указом президента Узбекистана от 7 февраля «О мерах по дальнейшему совершенствованию социальной защиты пенсионеров вооруженных сил Республики Узбекистан», в котором ГСБП фигурирует в качестве самостоятельной единицы», говорится в публикации.

Издание отмечает, что ранее из СНБ были выведены национальная гвардия, ряд силовых подразделений специального назначения.

Другой сегодняшней резонансной новостью, связанной с деятельностью службы национальной безопасности, является приостановка уголовного дела в отношении узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева, которому следователями СНБ инкриминировалась попытка свержения конституционного строя республики и другие обвинения.

Ведущие дело Бобомурадова старший следователь следственного управления СНБ Узбекистана подполковник Нодирбек Туракулов и следователь ведомства, майор Александр Веселов отстранены от дела по фактам незаконного задержания, применения жестоких пыток в отношении задержанного при проведении следствия и фальсификации уголовного дела.

В отношении этих двух следователей открыто уголовное дело и применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщает правозащитник Сурат Икрамов, расследование дела журналиста Абудаллаева передано группе следователей генеральной прокуратуры Узбекистана.

Интригу в развитие этих беспрецедентных событий добавила обнародованная в сети Интернет видеозапись, на которой президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высказывает свое мнение о деятельности организации.

«Знаете, они (СНБ) ещё не ценят народ. Они не сделали ни одного дела, чтобы заслужить зарплату и погоны. У них есть своя тайная работа, эта тайная работа связана со мной. Пусть они со мной разговаривают вместо того, чтобы гоняться за простым хокимом (губернатором) — эти времена закончились. Хоким — мой представитель. Как-то машина одного хокима обогнала машину начальника СНБ, который взял и посадил его за это. Ты кто такой? Кто дал тебе такие полномочия? Если нужно, я сорву с тебя погоны! В Сурхандарьинской области эти времена уже закончились!» — сказал Мирзиёев в ходе своей поездки в Сурхандарьинскую область в конце прошлого месяца.

Президент Узбекистана подчеркнул, что в прежние времена многие хокимы становились жертвами заговора узбекских спецслужб, «а остальные жили, опасаясь представителей СНБ».

«Отныне власть спецслужб в стране закончилась, пришло время, расправив гордо грудь, работать во благо государства и народа», — подчеркнул Мирзиёев.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Гигант в структуре власти

Правопреемник КГБ УзССР, служба национальной безопасности Узбекистана начиная с 2005 года приобрела поистине гигантские полномочия во всех сферах государственной и общественной жизни страны.

Этому способствовали события в Андижанской области республики, когда группа вооруженных людей на несколько дней захватила власть в регионе. После подавления мятежа глава СНБ Рустам Иноятов сумел убедить президента Ислама Каримова, что тогдашний шеф МВД Зокир Алматов мог быть причастен к организации беспорядков, и последний был отправлен в отставку. Таким образом, Иноятов устранил своего главного оппонента, сильного и харизматичного министра Алматова, который на протяжении многих лет являлся доверенным лицом Ислама Каримова.

В результате до последнего времени в каждом министерстве и ведомстве на законных основаниях в качестве заместителя руководителя трудился действующий офицер СНБ, который де-факто являлся реальным главой организации.

Сотрудники СНБ присутствовали также на ведущих промышленных предприятиях республики, где внимательно отслеживали коммерческую деятельность и сообщали о предстоящих выгодных сделках своему руководству. Те, в свою очередь, через аффилированные коммерческие структуры совершали выгодные операции в целях личного обогащения.

Еще одной сферой, где официально присутствовали сотрудники СНБ, являлась система высшего образования. В каждом ведущем вузе также на законных основаниях трудился офицер СНБ в должности советника ректора. Известно, что сфера высшего образования являлась одной из самых коррумпированных в республике. Поступление в ведущие вузы тарифицировалось мимо кассы в размере до 50 тысяч долларов.

СНБ монополизировало также систему проезда всех транзитных грузов, проходящих по территории Узбекистана в соседний Афганистан. При этом если груз следовал в эту страну без согласования с «конторой», то его ждала незавидная участь. Как минимум, груз простаивал на запасных путях долгие месяцы, в худшем случае в нём находили запрещенные к ввозу предметы.

В целом СНБ охватило своей сетью все сферы жизнедеятельности республики. По аналогии с гаитянскими «тонтон-макутами» сотрудники этой спецслужбы вызывали страх у населения и чиновников, про главу организации говорили исключительно шепотом, не называя имени, лишь проводя рукой по животу. Дело в том, что Иноятов является человеком полной комплекции, с выдающимся пищеварительным органом.

President.kg

Расчленят ли монстра?

Информация о том, что службу безопасности президента отделили от СНБ, по мнению многих экспертов, является закономерным и правильным решением главы Узбекистана Шавката Мирзиёева.

СНБ, которое превратилось в «государство в государстве», представляло реальную опасность для будущего государства, его политического и инвестиционного имиджа.

Прогнозируется, что от СНБ будет также отделено управление, занимающееся внешней разведкой, а другие подразделения, функции которых являются несвойственными для спецслужб, будут переданы в другие ведомства.

Стоит отметить, что недавно президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил на должность председателя СНБ человека, ранее функционирующего вне системы спецслужб.

Нынешний глава ведомства Ихтиёр Абдуллаев, ранее работавший на посту генерального прокурора Узбекистана, по словам хорошо знающих его людей, является человеком кристальной честности и порядочности. Абдуллаева характеризуют как высокоинтеллигентную личность, компетентного специалиста в области юриспруденции.