Анна Шулятьева
Последние публикации
Люди вместе, мусор раздельно: экологическое движение «Спасите ёжика»
Ежегодно в России образуется 60 млн тонн твердых коммунальных отходов, а площадь российских свалок достигла уже 4 млн гектаров — сравнялась с площадью Швейцарии или Нидерландов. Мусора становится всё больше, и за последние десять лет его количество выросло в два раза. Один из возможных способов...
5 декабря 2019
Однорукий тренер. Как куется спортивная слава России
Российский спорт велик, так было всегда. По всей стране куются спортивные таланты, молодые атлеты выходят на всероссийские и мировые соревнования, завоёвывают разряды и медали, становятся легендами и гордостью страны. Но за каждой победой, как известно, стоят труд, боль и характер, не только самого...
5 августа 2019