Анна Шулятьева ИА REGNUM Тренировки в манеже: «Я не обещаю, что выращу рекордсмена, но воспитанного, развитого человека – в этом можете не сомневаться»

Российский спорт велик, так было всегда. По всей стране куются спортивные таланты, молодые атлеты выходят на всероссийские и мировые соревнования, завоёвывают разряды и медали, становятся легендами и гордостью страны. Но за каждой победой, как известно, стоят труд, боль и характер, не только самого спортсмена, но и его тренера. Кто сегодня воспитывает победителей, чья рука ведёт их к пьедесталу почёта?

Леониду Алексеевичу Казанцеву 68 лет. Он закончил центральную школу тренеров в Москве. С 1972 года Казанцев преподаёт лёгкую атлетику в Коряжме:

Анна Шулятьева ИА REGNUM Казанцев после тренировки в манеже

«В 70 году я получил распределение в ЦСКА, мне давали квартиру на Ленинградском проспекте, но судьба распорядилась иначе. В июле — диплом, а 1 сентября мне оторвало руку.

Во время тренировки ехал по шоссе на велосипеде, машина со шлакоблоками задела — и я улетел в кювет. Машина ушла, я вскакиваю, хватаю руль, и не могу — руки нет.

Через месяц после операции я уже работал тренером в Туле. Но на душе было пакостно, все жалеют, что молодой, симпатичный — лучше бы били… Тогда я узнал, что строится комбинат в Коряжме, там как раз открыли спортивную ДСШ заводского комитета ЦБК».

Анна Шулятьева ИА REGNUM Леонид Алексеевич все упражнения делает вместе с ребятами. «Я считаю, что заранее настраиваться на какой-то определенный вид спорта не нужно – вдруг ребенку не понравится? Не бойтесь «терять время», пробуйте заниматься и тем, и другим. Есть немало видов спорта, куда вообще никогда не поздно прийти»

Так Казанцев оказался в Коряжме. Спортивная школа под его руководством стала лучшей в Архангельской области.

Анна Шулятьева ИА REGNUM Леонид Алексеевич в тренерской. О своих учениках Леонид Алексеевич может рассказывать часами. И на стенах в тренерской сплошь их фотографии

Анна Шулятьева ИА REGNUM Леонид Алексеевич в тренерской, где все стены украшены портретами его учеников и фотографиями с моментов соревнований

Анна Шулятьева ИА REGNUM На стенах в тренерской висят портреты выпускников, их кубки и медали. Здесь есть старые кроссовки, все испещренные надписями: «Олимпийская чемпионка, с лучшими пожеланиями» – это кроссовка Тани Казанкиной

Анна Шулятьева ИА REGNUM Леонид Алексеевич у себя дома. На стене грамоты и медали, а также факел паралимпийского огня. в 2014 году Леонид Алексеевич был одним из факелоносцев. Ему предлагали нести факел в Сочи, на открытии Олимпиады. Но он отказался. – По-моему, побежать в Сочи было бы нечестно. Есть те, кто заслужил это

Казанцев тренирует детей круглый год, без отпусков. Занятия по лёгкой атлетике проходят бесплатно, и многие дети имеют возможность посещать тренировки, но соревнования в других городах доступны немногим. Поэтому Леонид Алексеевич всю свою пенсию — 23.000 рублей — тратит на то, чтобы дать детям шанс выступить на соревнованиях.

Анна Шулятьева ИА REGNUM Папка с билетами и документами на оплату гостиниц, которые он оплачивает своим ученикам, не имеющим материальной возможности выехать на соревнования

Анна Шулятьева ИА REGNUM Фестиваль бега в Кировской области. Леонид Алексеевич всегда наблюдает соревнования с балкона. Он считает, что всё, чему он мог научить — даёт на тренировках. На соревнованиях ученики должны показать результат самостоятельно

Анна Шулятьева ИА REGNUM Автомобиль Леонида Алексеевича стоит в гараже. Часто на соревнования в соседние города он возит детей сам. Но зимой на перекрёстке в него врезался автомобиль скорой помощи, и пока машина в ремонте

«Это мой билет в рай», — шутит Казанцев. Все билеты и документы на оплату гостиниц он подшивает в папку. На титульном листе надпись «На 1 марта 2019 года мной потрачено на ребят ДЮСШ и манеж 2 миллиона 359 тысяч 250 рублей».

Анна Шулятьева ИА REGNUM Здание спортивного манежа, которое также служит для тренировок работников пожарной части г. Коряжма

Анна Шулятьева ИА REGNUM Здание спортивного манежа, которое также служит для тренировок работников пожарной части г. Коряжма

Анна Шулятьева ИА REGNUM Тренажёр пожарной части рядом со спортивным манежем

Анна Шулятьева ИА REGNUM Тренажёрный зал в манеже. 15 лет назад Леонид Алексеевич оборудовал это помещение под тренажёрный зал, и только недавно пожарные заменили тренажёры на новые

Его жена уехала помогать воспитывать внучку в Санкт-Петербурге, где у Леонида Алексеевича есть отдельная квартира.

«Все мои любимые в Петербурге, внучка, самая дорогая, тоже там, но не могу уехать. Не могу бросить детей, понимаю, что не будет меня — не будет в городе и лёгкой атлетики».

Анна Шулятьева ИА REGNUM Леонид Алексеевич все упражнения делает вместе с ребятами

Анна Шулятьева ИА REGNUM Леонид Алексеевич закрывает тренерскую после занятий

На вопрос, почему он не уезжает из Коряжмы, Леонид ответил:

«Когда мне не повезло в жизни и в 19 лет я остался без руки, я был растерян и раздавлен — нет перспективы, нет надежды. И тогда Котласский ЦБК в Коряжме предоставили мне возможность начать всю жизнь с нуля, с оторванной рукой. Они поверили в меня, как в молодого специалиста, создали все условия. У меня и раньше было много предложений уехать, но сейчас я уже не могу бросить Коряжму. Работа с детьми — это моя миссия на этой земле. Дети — моя жизнь, мой катализатор — я их учу, и они меня учат. Лучше остаться здесь навсегда и сделать всё что возможно, чтобы дать дорогу молодым».

Анна Шулятьева ИА REGNUM «Слушай, думай, делай» — заповедь Казанцева, на каждой тренировке

Анна Шулятьева ИА REGNUM Закончилась тренировка. Дети встают в круг, каждый по очереди подходит к Казанцеву, девочки обнимают, мальчишки жмут руку. Так заканчиваются все тренировки Леонида Алексеевича

Анна Шулятьева ИА REGNUM Закончилась тренировка. Дети встают в круг, каждый по очереди подходит к Казанцеву, девочки обнимают, мальчишки жмут руку. Так заканчиваются все тренировки Леонида Алексеевича

Анна Шулятьева ИА REGNUM Леонид Алексеевич все упражнения делает вместе с ребятами

За время работы Леонида Алексеевича в ДЮСШ, школу закончили 152 ученика. Из них 2 мастера спорта, 42 кандидата в мастера спорта, 102 получили первый разряд по лёгкой атлетике.

Автор: Анна Шулятьева