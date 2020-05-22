Анна Побежимова
Последние публикации
Базы данных о гражданах РФ уже сейчас избыточны и не защищены
Законопроект № 759 897−7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» был принят Госдумой 21 мая в третьем чтении. Проект документа, затрагивающего интересы каждого гражданина РФ, не был обсужден ни с представителями гражданского общества, ни...
22 мая 2020
Естественный отбор и его настоящий отец
24 ноября 1859 года в Лондоне вышла в печать книга «On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life» — «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». 1250 экземпляров...
24 ноября 2016
Маленький слабый человек в пучине бессмысленного и беспощадного капитализма
Цель сатиры — говорить правду Херлуф Бидструп Первая половина двадцатого века подарила миру немало известных карикатуристов. Среди них и польский художник-иллюстратор Збигнев Ленгрен, автор многочисленных зарисовок о приключениях рассеянного профессора Филютека, и автор сборника карикатур на...
10 сентября 2016
Гений, горох и гробовое молчание: как рождалась современность
Работа брюннского аббата, названного потомками «отцом генетики», не была услышана современниками. Он звучал для них как пришелец с другой планеты. А к единственному человеку, способному оценить значимость выявленных Менделем зависимостей, его труды так и не попали. Смотрите галерею «Открытие...
8 февраля 2016
Единственным ли праведником на земле был Ной, и причем тут красивые девушки
«Въ шестьсотное лѣто въ житiи Ноевѣ, втораго месяца, въ двадесять седмый день месяца, въ день той разверзошася вси источницы бездны, и хляби небесныя отверзошася: и бысть дождь на землю четыредесять днiй и четыредесять нощей». Библия, церковнославянский текст О том, когда именно над земною твердью...
25 ноября 2015
Волгоградские чиновники отпраздновали захват областного детского санатория
В четверг, 18 июня, на улице Батальонной, 15 ждали высоких гостей. Новая хозяйка помещения, главврач Государственного казенного учреждения здравоохранения «Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница» (Центр психического здоровья детей и подростков) Лариса Раевская объявила...
19 июня 2015