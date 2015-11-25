



Леон-Франсуа Комер. Великий потоп. 1891

«Въ шестьсотное лѣто въ житiи Ноевѣ, втораго месяца, въ двадесять седмый день месяца, въ день той разверзошася вси источницы бездны, и хляби небесныя отверзошася: и бысть дождь на землю четыредесять днiй и четыредесять нощей».

Библия, церковнославянский текст

О том, когда именно над земною твердью разверзлись небесные хляби, доподлинно не известно. Исследователи Библии пытаются вывести эту дату от момента сотворения мира, но и тут нет однозначности. По свидетельству дотошного исследователя библейских текстов Лео Таксиля, согласно исчислениям, принятым в православной церкви, бог сотворил мир в 6607 году до нашей эры, подсчеты еврейских богословов говорят о том, что мир был сотворен в 3761 году до христианского летоисчисления. Римско-католические священники уверены в том, что сотворение мира произошло за 4004 года до рождества Христова, а Всемирный потоп был послан на землю за 3247 лет до н.э.

Нет единства мнений и в отношении конкретной даты начала трагических событий. Библия относит исследователей к двадцать седьмому дню второго месяца шестисотого лета жизни Ноя: «В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны». В зависимости от того, к какому временному периоду относится время открытия «небесных источников», 27 хешвана (именно так назывался второй месяц еврейского календаря) может относиться к 12 ноября или к 1 декабря по юлианскому календарю. Так как хешван был осенним месяцем, соответствующим октябрю-ноябрю, то, возможно, первая дата является предпочтительной, и именно сегодня, 25 ноября по григорианскому календарю, нам и следует вспомнить об одной из первых глобальных катастроф в истории человечества. По крайней мере в этом ракурсе преподносит нам это событие Библия.

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Согласно распространенному мнению, кара небесная постигла людей за то, что они погрязли во грехе. «И увидел господь (бог), что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». (Быт., гл. 6, ст. 5). Однако Лео Таксиль напоминает нам о еще одном событии, очень раздосадовавшем Бога перед тем, как он «раскаялся… что создал человека на земле, и восскорбел в сердце своем».

В начале главы шестой Бытия говорится об ангелах и внезапно возникшем у них интересе к дочерям человеческим.

«Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал господь (бог): не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками (сими), потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди» (Быт., гл. 6, ст. 1−4).

Не это ли являлось истинной причиной гнева Господня? И действительно, описание этого эпизода есть еще в одном источнике: книге Еноха.

Считается, что ее автор — седьмой праотец начиная от Адама. Об этом патриархе упоминается в пятой главе Бытия: Енох прожил 365 лет в праведной жизни и был взят Богом на небо живым. Сам текст, по утверждению богословов, был написан Енохом на языке, господствовавшем еще до вавилонского столпотворения. Еврейский перевод был утерян, но вскоре именно его обнаружил шотландский путешественник Джеме Брюс на территории Абиссинии (современная Эфиопия).

«Так как число людей сильно увеличилось, то были у них очень красивые девушки. И самые прекрасные из ангелов полюбили их и были вовлечены через это во многие ошибки. И воодушевились они, и сказали: пойдем на землю и изберем жен себе между красивейшими дочерьми человеческими. Тогда Семиазас, которого бог создал князем над самыми блестящими ангелами, сказал им: это намерение прекрасно, но я боюсь, что вы не дерзнете осуществить его, и придется мне одному породить детей от прекрасных дочерей человеческих. И все ответили: клянемся исполнить намерение наше, и да будем прокляты, если его нарушим. И соединились они клятвою. И было их двести сперва. И было это во времена, когда жил Иаред, отец Еноха. И отправились они вместе и спустились с небес и взошли на гору Хермонскую, гору клятв. И вот имена двадцати главнейших между ними: Семиазас, Атаркуф, Арасиел, Хобабиел, Хорамам, Рамиел, Сампсих, Закинел, Балкиел, Азакиел, Фармар, Амариел, Анагемас, Фаузаил, Самиел, Саринас, Евмиел, Тириел, Юмиел, Сариел. Они, и другие, и много других еще взяли женщин в жены в году 1170 по сотворении мира. И от браков этих родились исполины…» (Книга Еноха).

Вот как описывает продолжение этой истории Таксиль:

«Ангелы, сделавшись счастливыми папашами на земле, почувствовали интерес к своим детям и оказались совершенно необыкновенными наставниками. Они научили своих детей не только шлифованию драгоценных камней, но также магии и искусству предсказывать будущее по небесным светилам. Они и своих любовниц научили великим тайнам. Последствия ясны: барышни — любовницы ангелов и их незаконнорожденные сынки-исполины вскоре возвысились над прочими людьми. Легко сказать! Чего только не натворишь, если знаешь магию!«

Но не будем вслед за французским писателем разбираться в конфликте, видимо, возникшем между Богом и ангелами. Желающие ознакомиться с продолжением этой истории могут почитать книгу Лео Таксиля «Забавная Библия». Однако читателям следует помнить, что данное произведение далеко от научного исследования Библии. Автор стремился высмеять все противоречия в писании, которые, по его мнению, не сообразуются со здравым смыслом, за что и был предан анафеме в апреле 1897 года.

Не будем относиться к Библии как к странной сказке. «…Миф и сказка — не одно и то же, — утверждает российский писатель Иван Рак. — Сказка — всегда заведомый вымысел, а миф — всегда правда… Мифология же иногда бывает более рационалистична, иногда — менее, но во всех случаях она содержит помимо рационального также и поэтический элемент».

Схожую точку зрения находим и у польского писателя Зенона Косидовского, автора многочисленных научно-популярных книг по истории древних цивилизаций: «Опытный историк знает, что очень часто легенды — это опоэтизированная история и что нередко в них содержится историческая правда». Давайте и мы не станем рассуждать о том, каким же образом разверзлась небесная твердь, а попытаемся узнать, какая историческая правда может быть зашифрована в библейском сказании о потопе?

По утверждению Зенона, жрецы, писавшие Библию, «были не оригинальными авторами, а лишь компиляторами и редакторами древних текстов». Чем больше ученые узнают о культуре народов древней Месопотамии, родине древних евреев, тем очевиднее становится, что текст Библии, которую принято было считать творением древнееврейских жрецов, возникшим по внушению бога, на самом деле восходит к древней месопотамской традиции. По мере расшифровки тысяч клинописных табличек, содержащих исторические хроники, дипломатические письма, договоры, а также религиозные мифы и поэмы, становится ясно, что из богатой сокровищницы шумерских легенд и мифов еврейскими жрецами были заимствованы многие эпизоды, а часто целые сказания.

История о потопе не стала исключением. В семидесятых годах XIX столетия работник Британского музея Джорж Смит занимался расшифровкой привезенных из Ниневии (столицы древнего Ассирийского государства) табличек с клинописью. Обнаружив фрагменты сказания о потопе, Смит лично отправился в Месопотамию на поиски недостающих фрагментов легенды, и вскоре мир узнал о шумерском Ное — Утнапиштиме. Многие элементы этого сказания обнаружили поразительное сходство с библейской легендой о потопе: выпущенные на свободу ворон и голубь, длительность потопа, описание горы, к которой пристал ковчег. Конечно, в шумерском мифе действует не единый бог Яхве, а характерный для язычества пантеон.

Вероятно, миф о потопе стал отголоском реальной трагедии, некогда постигшей шумеров. Многие ученые пытались найти соответствие между легендой и возможным реальным событием естественной истории. Так, известный английский археолог Чарльз Леонард Вулли, проводивший свои исследования в первой половине XX века, обнаружил при раскопках шумерской столицы на глубине 14 метров гробницы шумерских царей. Не пожелав прекратить исследования, его группа углубилась еще дальше, и уже в следующем пласте обнаружила слой речного ила, глубина которого составила 3 метра. Пройдя и этот пласт, ученые вновь обнаружили культурный слой: пепел от костров, осколки керамики, кирпичи. Следы орнамента на керамике и многие другие свидетельства однозначно говорили о своей принадлежности к совершенно другой культуре, отличной от той, что была обнаружена над слоем ила.

Ученые считают, что для образования трёх метров ила необходимо, чтобы над этим участком в течение длительно времени находились воды высотой не менее восьми метров. Вполне возможно, что в основе легенды лежит реальное, хоть и локальное, но катастрофическое для местного населения наводнение.

Между тем древние шумеры не единственные, в чьей мифологии присутствует тема потопа, насланного богами. Согласно древнегреческому мифу, Зевс-олимпиец также решил покарать род людской, наслав на него бурные воды. Единственным праведником на земле оказался внучатый племянник Зевса Девкалион. Построить ковчег Девкалиону помог его отец Прометей. Подобные сюжеты встречаются и различных восточных мифологиях.

Ученые культурологи считают, что сказание о потопе относится к универсальным культурным архетипам наравне с космогоническими мифами, легендами о первоначальном хаосе, апокалипсисе, мировом древе и тому подобными первообразами коллективного бессознательного, о которых впервые заговорил Карл Густав Юнг, разрабатывая свою аналитическую психологию. Всемирный потоп, характерный для религий большинства народов мира, видимо, представляет собой переживание первой масштабной страшной катастрофы.

Может, именно эти мощные образы, заключенные в наше подсознание, эксплуатируют создатели фильмов-катастроф, чтобы вновь и вновь заставлять обывателя переживать: исчезнет ли мир в результате очередной напасти или его спасет Герой.

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