Андрей Ваджра
Последние публикации
Точные цифры: ложь Яценюка и неизбежность украинского дефолта
Недавно Арсений Яценюк радостно сообщил о том, что частные кредиторы списали Украине 20% госдолга. В связи с этим украинский премьер гордо заявил: «ожидаемый нашими врагами дефолт не состоится». Двадцать процентов вышеупомянутого долга это — $3,6 млрд из общей суммы в $19,3 миллиарда. Если...
28 августа 2015
Кадровая чистка в Кабинете министров Украины
Периодически доходящая до меня информация из органов т.н. государственной власти Украины, продолжает забавлять своей украинской невменяемостью и неуклюжим американским юмором. При этом отделить одно от другого сейчас практически невозможно. Лично я уже перестал ощущать ту еле заметную грань, на...
18 августа 2015
Без России Украина обречена быть Африкой
Украинских патриотов традиционно распирает от гордости за свою страну. Они «пышаються» тем, что они украинцы и живут на Украине. Просто по факту рождения и проживания. Причём особую гордость у них вызывают две так называемые революции, которые самым радикальным образом преобразили страну и её народ...
12 августа 2015
Украина: как реальность убивает пропаганду
Человеческая природа так устроена, что мнение большинства людей по тем или иным важным для страны вопросам формируется не путём личного изучения и анализа этих вопросов, а в результате внешнего информационного влияния и спонтанных эмоциональных реакций на какие-то события. Подавляющая часть...
28 июля 2015
Как Вашингтон управляет Киевом: демо
16 июля сессионное заседание Верховной рады прошло очень весело. Можно сказать с огоньком и задором. Народные депутаты Украины дружно кричали, непрерывно ругались, периодически дрались, наперебой клялись в любви к родине, занимались блокированием трибуны и даже организовали музыкальный батл на...
18 июля 2015
Контрреволюция на Украине
Украина напоминает слоёный торт, «вишенка» на котором — американское посольство. При этом стоит отметить, что ДНР-ЛНР это уже не часть упомянутого «торта», а отрезанный ломоть. Поэтому в данном случае речь идёт не о Донбассе, а о тех «слоях», которые находятся под юрисдикцией Киева, но представляют...
8 июля 2015
Пыточный подвал «Торнадо» — модель современной Украины
Украинская публика шокирована откровениями главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о «подвигах» батальона МВД «Торнадо». Одна её часть шокирована пыточным подвальчиком «торнадовского» комбата Руслана Онищенко (с многозначительным позывным Фриман), которому позавидовал бы сам маркиз де...
25 июня 2015
Пропаганда Украины в тупике
Вот уже полтора года украинские власти вместе с поставленной «под ружье» прессой и активистами из неправительственных организаций, при информационной и идеологической поддержке Запада, пытаются убедить простой народ Украины в двух фундаментальных для украинской пропаганды вещах. Во-первых, в том...
13 июня 2015
Украина: Содом против Гоморры...
Украина пожинает плоды «Майдана». В данном случае речь идёт не о войне, терроре, развале страны, гибели экономики, банкротстве государства и социальной катастрофе. Нет. Есть у «Революции достоинства» и иные свершения. В частности, она освободила из-под гнёта «антинародного режима» и кровавой...
6 июня 2015
Лицо Запада на столе Украины
Несколько лет назад я неоднократно говорил и писал о том, что если Украина станет полем боя между Россией и Западом, она очень быстро превратится в мёртвую зону без государства, экономики, финансов и необходимых условий для полноценной жизни своего населения. В 2014 году, благодаря победе так...
29 мая 2015
Кровавый монолит Майдана покрывается трещинами
Андрей Ваджра Постмайданный политический монолит, отлитый на баррикадах «Революции достоинства», всё громче трещит, покрываясь сетью непрерывно углубляющихся трещин. Второй фундаментальный разлом на Украине пролёг между основными бандами «Майдана», вынужденными сейчас вступить в ожесточённую...
16 мая 2015
Украина: у последней черты
У украинства есть одна удивительная особенность, его действия всегда приводят к результату, который делает невозможной реализацию изначальной цели, ради которой и были предприняты действия. Причём происходит сей феномен с поразительной неизбежной закономерностью, обрекая украинство на бессмысленные...
6 мая 2015
Как из украинцев делают «хуту». Часть третья
Впрочем, безжалостное уничтожение в припадке массового психоза десятков тысяч людей для проекта «Ukraina» не является чем-то новым и необычным. Фактически этот проект начинался с геноцида. Сперва, во время Первой мировой войны австрийцы с помощью новоиспечённых «украинцев» истребили десятки тысяч...
24 апреля 2015
Белая Руанда: план США для Украины. Часть вторая
Однако вернёмся в Руанду чёрную. Вечером 6 апреля 1994 года из ПЗРК неизвестными лицами был сбит самолёт, на котором летел президент Руанды. Сразу же после этого, 7 апреля, по всей стране внезапно появились блокпосты, патрули руандийской армии и добровольческие отряды националистов «интерахамве»...
22 апреля 2015
Как США превращают Русь в белую «Руанду». Часть первая
Любая социальная общность обладает коллективной психикой, в рамках которой одни индивиды заражают (индуцируют) своими смыслами, эмоциями и психическими состояниями других. Так люди взаимодействуют друг с другом в обществе, оказываясь в состоянии психосоматического резонанса. Во времена же...
19 апреля 2015
Амфетаминовая «Революция достоинства» как воплощение массового психоза
Параноики являются главными носителями сверхценных идей (социальных и политических), которые в критические периоды истории психопатизируют общество. Именно поэтому на «Майдане» в условиях сильнейшего психотравматического стресса параноики-идеалисты из неонацистских групп достаточно быстро оказались...
15 апреля 2015
Почему украинская элита не оставляет никаких шансов Украине
Не секрет, что вся политическая и финансово-экономическая система Украины создавалась под личные интересы нескольких сотен семей, которым, по сути, с момента провозглашения независимости, стала принадлежать страна. Бывший советский партхозактив, вместе со всеми своими родственниками, друзьями...
9 апреля 2015
Основы свидомого украинства
Фундаментальная сверхценная идея «свидомизма» состоит из трёх ключевых компонентов — непримиримой русофобии/русоборчества, установки на тотальную украинизацию всего русского и смену русского цивилизационного кода для превращения Украины в европейское государство (евроинтеграция). Эти бредовые...
4 апреля 2015
Проблемы и задачи украинского национализма
Объяснить психически здоровому человеку смыслы, чувства и поступки активно украинствующих вне психиатрической терминологии и методологии практически невозможно. К ним неприменима ни формальная логика, ни обыкновенный здравый смысл. Украинство давно находится по ту сторону логики, здравого смысла и...
31 марта 2015
Революцию в Киеве защищать от несознательных граждан будут пулемёты
План Б «революции достоинства» Ещё несколько лет назад национально сознательную часть украинского общества олицетворял «человек с кувалдой». Именно он уверенно и целеустремлённо вёл за собой Украину к её светлому будущему. Ходили тогда по стране некие индивиды с кувалдами и в патриотическом экстазе...
3 марта 2015