Андрей Тутариков
Последние публикации
«Из грязи в князи» — новый образ будущего для Ярославской области?
Этим дождливым летом я много путешествовал на автомобиле по Ярославской области. Грязи на дальних дорогах тоже было много: и себя выкапывал, и других пытался. Вернувшись из отпуска узнал, что федеральные информационные агентства распространили политический намек: «Администрация Президента попросит...
1 августа 2017
Устюжна: любовь с первого звука
Есть в России города, в которые влюбляешься с первого звука, лишь услышав название. Один из таких — Устюжна, что на юге Вологодской области. Город в стороне от больших дорог — на границе Вологодской, Ярославской и Тверской областей. Город маленький — меньше 9000 человек. Но город, вне всякого...
13 ноября 2015