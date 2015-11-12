Есть в России города, в которые влюбляешься с первого звука, лишь услышав название. Один из таких — Устюжна, что на юге Вологодской области. Город в стороне от больших дорог — на границе Вологодской, Ярославской и Тверской областей. Город маленький — меньше 9000 человек. Но город, вне всякого сомнения, удаленький! Сказочный!

ИА REGNUM Казанский собор 1694 года. Сказка

Устюжна — районный центр в Вологодской области. Население — 8859 человек. Некогда центр металлургии и оружейного дела в Центральной России, родина подлинных героев гоголевского «Ревизора», а сейчас — классический русский город, свободный от производственных монополий. Его главное производство — управление самим собой и своими жителями. В 2014 году здесь родилось 70 человек, а умерло 124, было заключено 47 браков, а разводов совершено 37. Активных верующих православных христиан администрация города насчитала 70 человек.

Чему здесь удивиться?

Удивиться есть чему, начиная с основания. Впервые в летописях упоминается в 1252 году. Но историки утверждают: что-то похожее на город здесь было в XI веке, а стоянки и селища — еще раньше. То есть Устюжна по дню рождения не так далека от самых старинных российских городов.

Город поставили на слиянии трех рек. Мологи — той, что дальше впадает в Волгу и по имени которой был назван затопленный в XX веке одноименный город. Ворожи — совсем маленькой речушки длиной 12 километров. И Ижны — реки, которой город обязан своим названием. Город поставили в устье Ижны — вот вам и Устюжна.

Что здесь вспомнить?

Впрочем, куда интереснее другая версия происхождения имени города. Целых четыре века (XIII-XVI) его звали Устюг-Железный. Местность была богата болотной железной рудой, и именно отсюда пошло развитие металлургии на Руси. В XVI веке город стал крупнейшим местом металлообработки и оружейного дела. Металлургическая родина России! Не Челябинск, Магнитогорск, Липецк, соседний Череповец — всё это было много позже. Какая там Тула — в 1589 году там было 30 кузниц, в Устюжне — 77: гвоздари, котельники, сковородочники, замочники, молотники. Город поставлял железо на внутренний рынок, выполнял огромные по тем временам государственные заказы — здесь ковали небольшие пушки «волконейки» сотнями, и ядра к ним — десятками тысяч.

Рассказывают, что в годы Северной войны со Швецией Петр I организовал здесь удобный для снабжения армии завод. Так что войну за выход к морю Россия выиграла не без помощи устюженских пушек, пищалей и мушкетов, а еще — 100-ведерных котлов, в них солдатам варили пиво и кашу. Впрочем, Пётр как-то плохо поблагодарил Устюжну за вклад в победу — перевел завод в Тулу. Потом были открыты уральские руды. С этого времени началось её превращение в провинцию.

Что здесь посмотреть?

Впрочем, может быть, к счастью, что началось. Устюжна, находясь в стороне от больших дорог, в том числе железных, смогла сохранить особый дух российской провинции. За ним и нужно сюда ехать. Собственно, так случилось, когда я впервые открыл для себя Устюжну. Первый день одиночного путешествия на машине вокруг Рыбинского водохранилища подходил к концу, до этого был Череповец — суровый город металлургов. Душа хотела спокойствия и тишины. Всё это я в Устюжне получил.

Деревянные одно — и двухэтажные в большинстве своем домики вперемешку с каменными домами, некогда построенными местными купцами, — сказочно красиво и хорошо. Что интересно: богатые люди, обустраивая свои дома, ставили их так, чтобы не выпендриваться (зачеркнуто) не выделяться на фоне остальной Устюжны. Это, например, особняки Жилина и Батюшковой. Фасады украшены деревянными колоннами на каменных основах, нет тяжелых фронтонов — здания лишены классической строгости, что сильно сближает их с простой окружающей деревянной действительностью.

Для силы провинциального эффекта добавлю еще пару фактов. В доме Батюшковой в начале XX века неоднократно бывал писатель Александр Куприн. А по местной легенде, именно в Устюжне происходило действие гоголевского «Ревизора», когда в 1829 году сюда приехал вологодский помещик Платон Волков, выдавший себя за важного столичного чиновника. Купринская и гоголевская провинция: добро пожаловать в Устюжну!

Оказавшись вечерним августом в центре города, я обнаружил, что приехал на ярмарку — Город мастеров. Время не самое ярмарочное, покупатели почти все разошлись, но походить по торговым рядам и посмотреть было на что. Подумал: «Куплю местных сувениров». Впрочем, местных сувениров почти не было — пришлось взять глиняные кувшинчики из Мышкина. Расстраиваться не стал, найдя этому факту историческое объяснение — здесь испокон веков торговали неместным товаром. Бойкая торговля здесь шла с первых веков появления города. Из Москвы сюда везли одежду и посуду. Из Вологды, Новгорода, Белозерска — соль, кожу, пеньку, рыбу. Из Ярославля и Углича — зерно, воск, мыло, хмель. Местные люди в ответ предлагали изделия железоделательного производства.

Об этом мне рассказали в Устюженском краеведческом музее, который находится буквально в паре метров от торговых рядов на центральной Соборной площади. Сам музей находится в величественном — на фоне невысокой Устюжны — соборе Рождества Богородицы. Храм построили в конце XVII века, в 1936 году переделали его под музей, к счастью, сохранив красивейшую лепнину, роспись стен и пятиярусный иконостас конца XVII века. В нем 95 икон, выполненных московскими мастерами из мастерских Оружейной Палаты.

Выйдя из музея, продолжал размышлять об устюженской ярмарке, было ощущение, что прошел мимо чего-то важного. И очень скоро понял, мимо чего, точнее — кого. Это семья Поздеевых — особая глава в истории города. В XVIII веке они управляли местными фабриками, магазинами, занимались сельским хозяйством. На средства купцов Поздеевых строили школы, больницы, храмы. Один из Поздеевых — Яков Михайлович — за особые заслуги был удостоен звания личного дворянина. Его большой двухэтажный каменный дом хоть и символизировал богатство и процветание устюженского купечества, но ни в коем случае не портил архитектуру города. Сегодня на нем висит табличка: «В этом доме с 1865-го по 1918-ый год жил потомственный почётный гражданин Устюжны, городской голова, купец, известный благотворитель Поздеев Яков Михайлович». Он и был одним из организаторов Устюженских ярмарок, сейчас именуемых в его честь Поздеевскими. Вот что мне нужно было, оказывается, здесь найти!

Среди местных жителей ходят легенды о том, что, уезжая из города после революции 1917 года, Поздеевы оставили часть богатств в стенах другого своего дома, где располагался магазин колониальных товаров. Там сейчас устюженская районная администрация и, судя по ее внешнему виду во время моего приезда в город, богатства до сих пор не найдены. Правда, говорят, год спустя здесь все-таки ремонт сделали.

Но самое яркое впечатление от Устюжны я получил, когда уже выезжал из города. Оказавшись в этом месте, нужно соблюсти главное правило — не забыть, что находишься в Устюжне у Казанской церкви, а не в Тутаеве Ярославской области у Казанской — Преображенской церкви. Колокольни поразительно схожи. И ничего удивительного! Устюженская колокольня выполнена в ярославском стиле шатровых колоколен. Построил её ярославский мастер Петр Белавин. А расписан храм был в начале XVIII века ярославскими мастерами. Но если подобных колоколен в России было построено достаточно, то таких храмов — всего пять. Все дело в том, что деньги на стройку давал купец Строганов, который вел в этих местах крупные торговые дела. В таком стиле, именуемом теперь «строгановское барокко», он построил пять церквей — в Сольвычегодске, Усолье и две — в Нижнем Новгороде. Устюженская построена в 1694 году.

Как сюда добраться?

Билеты на поезд брать не нужно — железной дороги нет. И по Мологе, хоть и многоводной, туристические лайнеры не ходят. Поэтому ехать сюда нужно на машине или на автобусе. Но если со стороны Санкт-Петербурга дорога отличная, то со стороны Ярославской и Тверской области — так себе. Между Устюжной и Весьегонском вообще есть кусок без асфальта. Впрочем, его сейчас реконструируют. Не радует качеством и окружная дорога. В местных гостиницах я не останавливался. По отзывам тех, кто там ночевал, этого и не следует делать — то администратор угрюмый, то соседи громкие, то удобства не очень. Впрочем, все это такие мелочи на фоне сказочности и необычности Устюжны.