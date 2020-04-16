Андрей Столяров
Последние публикации
Коронавирус. Право умерло
Мы вынуждены с прискорбием констатировать, что после тяжелой и продолжительной болезни наступила безвременная кончина ПРАВА. Оно почило, произошла его тотальная деструкция. С момента, когда 5 марта сего года некий вождь некоего столичного поселения утвердил своим эдиктом (при полном попустительстве...
16 апреля 2020
Возвращение в Россию «капитализма катастроф»?
В последние дни в информационном поле муссируется тема внедрения индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который в разных публикациях называется очень по-разному, вплоть до использования термина «пенсионный налог». Что не совсем верно по сути, но при этом отчетливо демонстрирует отношение...
25 марта 2019
Что случилось в Третьяковской галерее
Истории, рассказанные уважаемыми мной (и не только мной) людьми-историками: докторами и кандидатами наук, профессорами, доцентами, да просто умными и образованными представителями общества, — с неизбежностью ставят вопрос о причинах происходящего. И его логических основаниях. И здесь, к сожалению...
19 июня 2018
Российское государство: прогноз выживаемости без инстинкта самосохранения
«Инстинкт самосохранения — это врожденная форма поведения живых существ в случае возникновения опасности, действия по спасению себя от этой опасности. Реализации этого инстинкта служат такие чувства, как боль и страх. Инстинкт самосохранения обеспечивает не только сохранение отдельного индивида, но...
14 мая 2018